Евгений РЫВКИН: «Теперь сопернику надо подумать, как нас обыграть»

Главный тренер «Локомотива» Евгений Рывкин:

- Во-первых, надо отметить, что это кубок. В кубке все развивается абсолютно по-другому сценарию. Поэтому, если бы мы даже имели преимущество в два-три мяча, это же футзал, вы видели, все изменилось за доли секунды. Этот матч проявил наши слабые стороны. Это матч еще раз показал, что футболисты, которые сейчас играют в «Локомотиве», к сожалению, не все, повторюсь, не все, полностью отдаются достижению результата. Причины на это есть. Они – объективные. Если мы их в ближайшее время не устраним, то проблемы такие будут возникать очень часто. Поэтому, надо работать, ничего страшного не произошло, мы имеем определенное преимущество, и сопернику теперь надо подумать, как нас обыграть, если они хотят добиться выхода в следующий этап. Мы тоже приложим максимум усилий для того, чтобы пройти в следующий этап.

Проблема заключается в том, что некоторые футболисты имеют своё видение на построение игры. И я понимаю, что я, как тренер, просто обязан сейчас сделать так, чтобы они делали то, что необходимо по установке, но рычагов управления у меня на это крайне мало. Поэтому, сезон для нас очень сложный. Я говорил, что будут подъемы и будут спады – они неизбежны. Вот мы и видим сейчас такую ситуацию. Мы провели достаточно неплохой матч с командой «ХИТ», и допустили точно такие же ошибки как там, на последних секундах, так и здесь. Большим набором футболистов для усиления состава, или как-то изменить игру, в силу тех причин, которые вы все понимаете, в этом году они известны всем, повторяться не буду, мы не обладаем. Усилить игру может только переход на ограниченное количество футболистов. Все это морально давит на игроков, и надо уметь с честью выйти из ситуации.

Еще раз подчеркиваю, все ждут от «Локомотива» того, что было всегда. Но «Локомотив» очень долго шел к достижению тех результатов, которые были. Потерять всё очень легко. Для того чтобы добиться, надо проделать дикую, кропотливую работу. За одну секунду все не вернется. Футболисты должны понять требования, понять и неукоснительно выполнять. Если этого нет, возникают те ситуации, которые вы видели. Я, честно говоря, не помню, как можно во вратарской площадке не выбить простой мяч. Мы все смотрим на вратарей, но есть игроки обороны, которые просто обязаны эти мячи выбивать. Вместо этого идет обыкновенная помеха вратарю.

Все это надо пережить, все это надо перетерпеть, в своё время «Локомотив» долго шел к своему успеху. Быстро не бывает. Быстрый успех приводит к быстрым падениям. Мы работаем. Работаем с максимумом, но в силу тех возможностей, которые у нас на сегодняшний день есть.