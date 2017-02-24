Михаил КОНДРАТЮК: «С оптимизмом будем готовиться к ответной игре»

Вице-президент МФК «Кардинал-Ровно» Михаил Кондратюк:

- Надо сказать большое спасибо нашим футболистам, которые не опустили руки и играли до конца. И достигли желаемого результата. Конечно, мы хотели победить или ничью, но мы понимаем, что перед ответной игрой разница в один мяч, забить четыре года здесь, в «Локомотиве», на выезде – это большого стоит. Поэтому, мы с оптимизмом смотрим в будущее, и с оптимизмом будем готовиться к ответной игре, в которой решится, кто лучше и кто будет играть в полуфинале Кубка Украины.

- Вы сегодня очень резво начали, забили быстрый мяч. Была задача забить быстрый мяч – один, потом второй?

- Я не скажу, что была такая задача, т.е., поставленная конкретно – забить быстрый мяч. Понимаете, задачу можно ставить любую. Задача была с первых минут играть сконцентрированно, и стараться прессинговать соперника на его половине. Где-то благодаря этому и удалось забить первый мяч, позднее второй, за счет перехвата, за счет того, что был прессинг на чужой половине. За счет перехвата удалось забить эти голы. Где-то не очень удачно отстоял наш вратарь, немного эти голы нас выбили, вы сами видели. Но я очень удовлетворен самоотдачей игроков, и то, что не опустили руки, играли до конца, думаю, что, в конце концов, и дало результат, который мы видим на табло. Когда, например, три мяча – 5:2 или 6:3 – это намного сложнее, когда всего один мяч, и все может решить один мяч. Поэтому, будем готовиться к этой игре, и с верой в победу будем делать все для того, чтобы победить.