Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Михаил КОНДРАТЮК: «С оптимизмом будем готовиться к ответной игре»

«Локомотив» – «Кардинал-Ровно» – 5:4. Послематчевый комментарий вице-президента ровенчан

  • 24.02.2017 23:18
  • 20 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Михаил КОНДРАТЮК: «С оптимизмом будем готовиться к ответной игре»
Вице-президент МФК «Кардинал-Ровно» Михаил Кондратюк:
 
- Надо сказать большое спасибо нашим футболистам, которые не опустили руки и играли до конца. И достигли желаемого результата. Конечно, мы хотели победить или ничью, но мы понимаем, что перед ответной игрой разница в один мяч, забить четыре года здесь, в «Локомотиве», на выезде – это большого стоит. Поэтому, мы с оптимизмом смотрим в будущее, и с оптимизмом будем готовиться к ответной игре, в которой решится, кто лучше и кто будет играть в полуфинале Кубка Украины.
 
- Вы сегодня очень резво начали, забили быстрый мяч. Была задача забить быстрый мяч – один, потом второй?
- Я не скажу, что была такая задача, т.е., поставленная конкретно – забить быстрый мяч. Понимаете, задачу можно ставить любую. Задача была с первых минут играть сконцентрированно, и стараться прессинговать соперника на его половине. Где-то благодаря этому и удалось забить первый мяч, позднее второй, за счет перехвата, за счет того, что был прессинг на чужой половине. За счет перехвата удалось забить эти голы. Где-то не очень удачно отстоял наш вратарь, немного эти голы нас выбили, вы сами видели. Но я очень удовлетворен самоотдачей игроков, и то, что не опустили руки, играли до конца, думаю, что, в конце концов, и дало результат, который мы видим на табло. Когда, например, три мяча – 5:2 или 6:3 – это намного сложнее, когда всего один мяч, и все может решить один мяч. Поэтому, будем готовиться к этой игре, и с верой в победу будем делать все для того, чтобы победить.

Источник — МФК Локомотив Харьков

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.