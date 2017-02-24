Юношеские ОИ-2018: сборные Украины начинают долгий путь в Буэнос-Айрес

Молодежный и детско-юношеский футзал – один из самых актуальных вопросов, который стоит в повестке дня в работе подразделений УЕФА, которые ответственны как за развитие футзала, так и за вопросы, связанные с юношеским футболом. Мощным импульсом в этом направлении стало принятие Международным Олимпийским Комитетом решения о включении футзала в программу Юношеских Олимпийских игр, которые пройдут в Буэнос-Айресе осенью 2018 года. Первой пробой пера в рамках Олимпиад для футзала станет турнир среди сборных команд возрастной категории U-17, причем, как среди юношей, так и девушек. Планируется, что в них примут участие по 8 сборных, а отбор пройдет в квалификационных континентальных турнирах, формат которых сейчас в стадии проработки.

совещания представителей детско-юношеских команд, которое Ассоциация футзала Украины провела 24 февраля в Доме футбола. Из более чем 20-ти регионов Украины на него прибыли руководители и тренеры детских команд, которые не понаслышке знают обо всех проблемах и подводных камнях, которые присутствуют в таком важном участке работы, как подготовка будущих мастеров футзала.



Но не только вопрос с подготовкой сборной Украины к грядущим отборочным матчам к Юношеской Олимпиаде был в центре внимания участников, которое Ассоциация футзала Украины провела 24 февраля в Доме футбола. Из более чем 20-ти регионов Украины на него прибыли руководители и тренеры детских команд, которые не понаслышке знают обо всех проблемах и подводных камнях, которые присутствуют в таком важном участке работы, как подготовка будущих мастеров футзала.

В повестке дня совещания было 6 вопросов, и в первом из них речь шла об определении сроков и места проведения финалов чемпионата Украины среди юношей в самых различных возрастных категориях. Финалисты во всех чемпионатах определяются по итогу зональных турниров в конференциях, сформированных по географическому принципу.

В ходе дискуссии общим решением собрания были определены следующие места и даты проведения финалов чемпионатов Украины, в каждом из которых во всех возрастных категориях за титул чемпиона будут спорить по 8 команд:

2002 – 13-16 марта, Хмельницкий

2004 – 20-23 марта, Ровно (в случае, если Ровно не войдет в число финалистов – Червоноград)

2006 – 27-30 марта, Энергодар

2008 – 10-13 апреля, Харьков

2009 – 19-22 апреля, Черноморск

2010 – 24-27 апреля, место проведения финала пока не определено.

проведением чемпионата Украины среди юниоров (U-19). Те проблемы, которые здесь есть, поднял президент Ассоциации футзала Украины Сергей Владыко:







- Недавно в Киеве прошло собрание президентов клубов, где поднимался этот вопрос. Можно было бы написать в регламенте и обязать команды Экстра-лиги иметь команды U-19. Но это было бы неправильное решение. Сразу возникает вопрос – где этим командам играть? Чемпионат среди дублирующих команд Экстра-лиги с добавлением команд U-19 из других городов, где такие команды есть, провести практически нереально, никто не вытянет эти финансовые расходы. Более реальный формат – заявить эти команды в региональные турниры Второй лиги, это позволило бы снизить транспортные расходы. Это уже даст молодым футболистам игровую практику. Для чего все это делается – нужны люди для сборных U-19, U-17. Нужен такой чемпионат, чтобы тренеры могли видеть в игре ребят такого возраста. Тем не менее, уже сейчас команды U-19 есть в Хмельницком и Ивано-Франковске, готовы её сформировать в «Локомотиве». В Ровно говорят, что если вопрос будет поставлен ребром, то и там готовы её сформировать. Живой интерес у участников совещания вызвал вопрос, связанный с. Те проблемы, которые здесь есть, поднял президент Ассоциации футзала Украины- Недавно в Киеве прошло собрание президентов клубов, где поднимался этот вопрос. Можно было бы написать в регламенте и обязать команды Экстра-лиги иметь команды U-19. Но это было бы неправильное решение. Сразу возникает вопрос – где этим командам играть? Чемпионат среди дублирующих команд Экстра-лиги с добавлением команд U-19 из других городов, где такие команды есть, провести практически нереально, никто не вытянет эти финансовые расходы. Более реальный формат – заявить эти команды в региональные турниры Второй лиги, это позволило бы снизить транспортные расходы. Это уже даст молодым футболистам игровую практику. Для чего все это делается – нужны люди для сборных U-19, U-17. Нужен такой чемпионат, чтобы тренеры могли видеть в игре ребят такого возраста. Тем не менее, уже сейчас команды U-19 есть в Хмельницком и Ивано-Франковске, готовы её сформировать в «Локомотиве». В Ровно говорят, что если вопрос будет поставлен ребром, то и там готовы её сформировать.

Виталий Одегов, который на данный момент является и.о. главного тренера молодежной сборной Украины:







- Как вариант, можно внести в регламент, чтобы в заявке команд Экстра-лиги было определенное количество футболистов этой возрастной категории – минимум 3-4 человека. По крайней мере, они могут участвовать в тренировочном процессе главной команды. Свое видение вопроса высказал и, который на данный момент является и.о. главного тренера молодежной сборной Украины:- Как вариант, можно внести в регламент, чтобы в заявке команд Экстра-лиги было определенное количество футболистов этой возрастной категории – минимум 3-4 человека. По крайней мере, они могут участвовать в тренировочном процессе главной команды.

Сергей Владыко, который отметил, что АФУ будет продолжать общение с представителями Экстра-лиги, команд других лиг для поиска наиболее оптимального как с соревновательной точки зрения, так и с финансовой, формата турниров для юниорских команд U-19.



Итог дискуссии по этому вопросу подвел, который отметил, что АФУ будет продолжать общение с представителями Экстра-лиги, команд других лиг для поиска наиболее оптимального как с соревновательной точки зрения, так и с финансовой, формата турниров для юниорских команд U-19.





Следующим вопросом совещания было проведение в Киеве турнира среди сборных команд Конференций, который органично вписался бы в программу отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года, запланированного на апрель. Дискуссию вызвали вопросы, связанные с формированием сборных команд, какой возрастной категории будут участники, кто будет тренерами сборных команд Конференций.



В ходе обсуждения был утвержден следующий формат: Следующим вопросом совещания былокоторый органично вписался бы в программу отборочного турнира чемпионата Европы 2018 года, запланированного на апрель. Дискуссию вызвали вопросы, связанные с формированием сборных команд, какой возрастной категории будут участники, кто будет тренерами сборных команд Конференций.В ходе обсуждения был утвержден

- турнир будет проводиться в двух возрастных категориях U-15 (2002-2003 г.р.) и U-13 (2004-2005 г.р.). 4-5 апреля в киевском Дворце спорта

- в составах сборных разрешается включать только игроков, выступавших в чемпионате Украины среди юношей в нынешнем сезоне. Исключение – сборная команда Центральной конференции 2002-2003 г.р.

- куратором турнира назначен Назар Станкевич

- ответственные по Конференциям:

-- Западная: Николай Сохорук

-- Центральная: Николай Соколовский

-- Восточная: Василий Симонов

-- Южная: Александр Каплун.





В самое ближайшее будущее будут назначены главные тренеры команд, которые приступят к формированию составов. Система проведения – «Финал четырех».





О подготовке сборных команд Украины к отборочным матчам Юношеских Олимпийских игр рассказал президент АФУ Сергей Владыко:







- Сборная Украины U-17 проведет недельный учебно-тренировочный сбор 20-26 марта. Место проведения сбора в данный момент определяется. Ситуация осложняется тем, что у многих потенциальных кандидатов нет заграничных паспортов, а их оформлением должны заняться клубы и ДЮСШ. На сборе будут отобраны 12 футболистов, которые 18-22 апреля сыграют в Словении на «Турнире развития», который проходит под патронажем УЕФА. Наши соперники – сборные Словении, Словакии и Венгрии. рассказал президент АФУ- Сборная Украины U-17 проведет недельный учебно-тренировочный сбор 20-26 марта. Место проведения сбора в данный момент определяется. Ситуация осложняется тем, что у многих потенциальных кандидатов нет заграничных паспортов, а их оформлением должны заняться клубы и ДЮСШ. На сборе будут отобраны 12 футболистов, которые 18-22 апреля сыграют в Словении на «Турнире развития», который проходит под патронажем УЕФА. Наши соперники – сборные Словении, Словакии и Венгрии.

Следующим этапом подготовки этой команды будет турнир в Монтесильвано (Италия), который пройдет 25 июня-1 июля, с участием юношеских команд известных итальянских клубов «Пескара», «Аква&Сапоне», «Лацио», испанского «Мовистар Интера», польского «Рекорда».

Поскольку отборочный турнир на Юношеские Олимпийские игры пройдет и среди девочек, то у них «Турнир развития» пройдет в Мадриде 28 июня-2 июля, и в нем обязательно примет участие сборная Украины, где её соперницами будут сверстницы из Испании, Бельгии и Португалии.

Как же будет проходить отбор на Юношеские Олимпийские игры, по какой схеме, какая именно возрастная категория будет представлена – скорее всего, ответы на эти вопросы будут даны 13 марта на Комитете УЕФА по футзалу, который пройдет в Ньоне.

проведении региональных детско-юношеских соревнований. Как отметил Василий Симонов, к сожалению, лишь в шести регионах проводятся полноценные регулярные чемпионаты среди юношей – в Харькове, Львове, Киеве, Виннице, Днепре и Энергодаре. Регулярный чемпионат – это такой турнир, который проводится с ноября по апрель. К примеру, в Харькове в девяти возрастных категориях принимают участие 200 команд. Многие руководители ссылаются на отсутствие залов, неделание футбольных клубы принимать участие в соревнованиях. В таких регионах, как Хмельницкий и Ивано-Франковск, проводится Школьная лига – отменный плацдарм для селекции клубных академий. Но соревнования спортивной направленности областные ассоциации не проводят.



Заключительным в повестке дня стоял вопрос о. Как отметил, к сожалению, лишь в шести регионах проводятся полноценные регулярные чемпионаты среди юношей – в Харькове, Львове, Киеве, Виннице, Днепре и Энергодаре. Регулярный чемпионат – это такой турнир, который проводится с ноября по апрель. К примеру, в Харькове в девяти возрастных категориях принимают участие 200 команд. Многие руководители ссылаются на отсутствие залов, неделание футбольных клубы принимать участие в соревнованиях. В таких регионах, как Хмельницкий и Ивано-Франковск, проводится Школьная лига – отменный плацдарм для селекции клубных академий. Но соревнования спортивной направленности областные ассоциации не проводят.

Дополнил Василия Симонова по этой теме президент АФУ Сергей Владыко:



- Руководители местных ассоциаций идут работать в футзал только в разрезе аматорских соревнований. Там, где массово, там, где взносы. И у них понимания, что это – спорт, нет. АФУ пытается донести до региональных ассоциаций, что оценка работы идет не по количеству аматорских команды, а по тому, сколько игроков было подготовлено для сборных команд, сколько футболистов играет в профессиональных командах, сколько подготовлено мастеров спорта. Есть реальный факт – за 4 года ни одна региональная ассоциация не обратилась в АФУ с просьбой помочь открыть детскую школу. Ассоциация может помочь только в решении каких-то отдельных моментов в процессе открытия и регистрации школы, но основная нагрузка здесь лежит исключительно на региональных ассоциациях. АФУ подготовлена учебная программа для ДЮСШ для того, чтобы их можно было открывать официально. Региональная задача – подготовить тренеров, провести качественное обучение арбитров.

В заключение совещания, работа которого проходила в течение трех часов, президент АФУ Сергей Владыко поблагодарил участников совещания за ту работу, которую каждый делает на своем участке, это и есть фундамент, который закладывается в отечественный футзал.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ