Кубок Украины. 1/4 финала. Локомотив с трудом одолел Кардинал-Ровно

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1/4 финала Кубка Украины. Первый матч
«Локомотив» (Харьков) – «Кардинал-Ровно» (Ровно) – 5:4 (4:2)
«Локомотив» (Харьков) – «Кардинал-Ровно» (Ровно) – 5:4 (4:2)
Александр Сорокин, 3, Максим Литвинов, 8, Ярослав Лебедь, 10, Богдан Свиридов, 17, Ярослав Лебедь, 29 - Максим Мануйленко, 2, Артем Фаренюк, 4, Богдан Новак, 31, Владимир Кручок, 35
«Локомотив»: Юрий Савенко (Дмитрий Литвиненко, 2) – Артем Рось, Дмитрий Бондарь, Евгений Серый, Ярослав Лебедь – Александр Сорокин, Богдан Свиридов, Денис Овсянников, Дмитрий Сорокин, Максим Литвинов, Николай Белоцерковец, Сергей Малышко
«Кардинал-Ровно»: Юрий Свинарчук – Артем Фаренюк, Богдан Новак, Владимир Кручок, Максим Мануйленко, Никита Лазыкин, Павел Дармовис, Павел Концеба, Сергей Поддубный, Сергей Филь, Эдуард Петрик
Арбитры: Александр Билащенко (Чернигов), Артем Духан (Луганск)
Ярослав Лебедь, 13. - Никита Лазыкин, 30. Павел Концеба, 36.
Удары (в створ): 31 (17) – 19 (12).
Источник — Sport.ua
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