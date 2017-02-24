Кубок Украины. 1/4 финала. Локомотив – Кардинал-Ровно. Онлайн

Кубок Украины по футзалу, 1/4 финала, первый матч. 24.02.2017. 12:00.
Сегодня в 12:00 состоится матч между командами «Локомотив» (Харьков) и «Кардинал-Ровно» (Ровно).
Локомотив - Кардинал-Ровно. Текстовая трансляция.
АНОНС МАТЧА ЛОКОМОТИВ – КАРДИНАЛ-РОВНО
Следите за событиями онлайн в матче «Локомотив» (Харьков) – «Кардинал-Ровно» (Ровно) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!
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Источник — Sport.ua
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