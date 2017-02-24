Кубок Украины. 1/4 финала. Локомотив – Кардинал-Ровно. Онлайн

Кубок Украины по футзалу, 1/4 финала, первый матч. 24.02.2017. 12:00.

Сегодня в 12:00 состоится матч между командами «Локомотив» (Харьков) и «Кардинал-Ровно» (Ровно).



АНОНС МАТЧА ЛОКОМОТИВ – КАРДИНАЛ-РОВНО



Следите за событиями онлайн в матче «Локомотив» (Харьков) – «Кардинал-Ровно» (Ровно) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!

Качайте наше андроид-приложение ТАБЛО и получайте уведомления о голах на свой смартфон!