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Кубок Украины. 1/4 финала. Локомотив – Кардинал-Ровно. Онлайн

12.00. Текстовая трансляция первого матча 1/4 финала Кубка Украины

  • 24.02.2017 07:25
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Кубок Украины. 1/4 финала. Локомотив – Кардинал-Ровно. Онлайн

Кубок Украины по футзалу, 1/4 финала, первый матч. 24.02.2017. 12:00.

Сегодня в 12:00 состоится матч между командами «Локомотив» (Харьков) и «Кардинал-Ровно» (Ровно).
 

Локомотив - Кардинал-Ровно. Текстовая трансляция.

АНОНС МАТЧА ЛОКОМОТИВ – КАРДИНАЛ-РОВНО

Следите за событиями онлайн в матче «Локомотив» (Харьков) – «Кардинал-Ровно» (Ровно) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!

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Источник — Sport.ua

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