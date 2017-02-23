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Сергей ЖУРБА: Каждую игру играем как последнюю и дарить очки не будем

Игрок киевского «ХИТа» и сборной Украины по футзалу стал гостем веб-конференции телеканала «Xsport»

  • 23.02.2017 12:55
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Сергей ЖУРБА: Каждую игру играем как последнюю и дарить очки не будем

Вашему вниманию видеозапись веб-конференции, в ходе которой Сергей Журба ответил на самые разнообразные вопросы, связанные с его игровой карьерой

Источник — Xsport

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