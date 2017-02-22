В матче футзальной Сегунды «Атлетико» (Менхибар) – «Барселона Ласса B» игрок команды гостей Робер продемонстрировал «fair play» после того, как в ходе игрового столкновения один из игроков «Атлетико» оказался на паркете, и ему нужна была помощь. В этом моменте у каталонцев был выход «2 в 0», который мог привести к взятию ворот, однако Робер не стал доводить ситуацию до реализации и выбил мяч за пределы площадки.

Этот эпизод произошел при счете 2:4 в пользу «Барселоны Ласса В», которая довела матч до итоговой победы 6:4 и продолжает лидировать в футзальной Сегунде.