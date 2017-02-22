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Fair play превыше всего: дублеры Барселоны Ласса не стали забивать гол

При выходе «2 в 0» молодые каталонцы дали возможность оказать помощь травмированному сопернику

  • 22.02.2017 10:25
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Fair play превыше всего: дублеры Барселоны Ласса не стали забивать гол
В матче футзальной Сегунды «Атлетико» (Менхибар) – «Барселона Ласса B» игрок команды гостей Робер продемонстрировал «fair play» после того, как в ходе игрового столкновения один из игроков «Атлетико» оказался на паркете, и ему нужна была помощь. В этом моменте у каталонцев был выход «2 в 0», который мог привести к взятию ворот, однако Робер не стал доводить ситуацию до реализации и выбил мяч за пределы площадки.
 
Этот эпизод произошел при счете 2:4 в пользу «Барселоны Ласса В», которая довела матч до итоговой победы 6:4 и продолжает лидировать в футзальной Сегунде.  
 

Источник — Mundo Deportivo

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