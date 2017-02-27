Матчами 17-го тура футзальной Серией А сделан еще один шаг на пути к завершению регулярного чемпионата, до финиша которого всем командам осталось сыграть по 5 матчей.
Первый удар по мячу в туре был сделан в Риети, где местный «Реал Риети» принимал «Лупаренсе». Усилия, которые прилагает вице-чемпион Италии 2016 года, пока не дают результата, и «Реал Риети» продолжает лишь мечтать о зоне плей-офф, уменьшая свои шансы стать его участником с каждым туром. К очередному, четвертому подряд поражению «Реал Риети» привел провал в начале второго тайма, когда менее чем за три минуты «Лупаренсе» удалось трижды расписаться в воротах голкипера хозяев Джузеппе Миколи. Это вынудило «Реал Риети» уже в середине второго тайма идти «на пятого», что привело вскоре к шестому пропущенному мячу. Хозяева не пали духом и смогли организовать погоню, но удалось забить только три мяча, причем последний за две секунды до финальной сирены.
Когда же завершились все матчи тура, настроения у игроков «Реал Риети» не добавилось. «Каос Футзал» в единственном воскресном матче тура добился победы над «Ма Груп Имолой» 4:3, в результате чего дистанция между вице-чемпионом и зоной плей-офф выросла до восьми очков. Теоретически за 5 туров они отыгрываются, но практически…
Уникальная серия без побед, которая длится еще с середины декабря прошлого года, у «Лолло Каффе Наполи» продолжилась и в отчетном туре. Удивительно, но неаполитанцы остаются единственной командой в Серии А, которая в 2017 году не выиграла ни одного матча, а серия без побед достигла уже семи матчей. Правда, ничья ничьей – рознь, и одно очко, которая команда Франческо Чиполлы взяла в Монтесильвано в матче против «Аква&Сапоне», она может занести себе в актив. Любопытно, что оба свои мяча «Лолло Каффе Наполи» забил на последних минутах таймов – Андре Феррейра сделал счет 1:1 за 4 секунды до перерыва, а Форнари лишил «Аква&Сапоне» победы за 47 секунд до финальной сирены.
Если в верхней части турнирной таблицы все очень стабильно – «Пескара» пока не дает поводов усомниться в своем превосходстве над остальным пелотоном, то внизу ситуация меняется с каждым туром. Напомним, что из Серии А напрямую никто не вылетает, но двум последним командам придется играть между собой два матча плей-аут и проигравший в них покинет сильнейший итальянский дивизион. Перед 17-м туром на двух последних местах располагались «Каме Доссон» и «Футзал Исола», это две команды, которые только в этом сезоне поднялись в Серию А, и, похоже, что возвращаться обратно в Серию А2 у них большого желания нет. «Каме Доссон» очень уверенно разобрался с «Лацио», являющимся прямым конкурентом – 5:1, а вот «Футзал Исоле» пришлось проявить характер. Уступая в середине второго тайма 1:2, подопечные Джанфранко Анджелини, известного в прошлом голкипера сборной Италии и чемпиона Европы 2003 года, не только сравняли счет, но и за 30 секунд до финальной сирены вырвали победу. Как результат, «Каме Доссон» вырвался из зоны плей-аут, а «Футзал Исола» вплотную приблизилась к «Лацио».
Отыграв матчи 17-го тура, команды Серии в течение недели будут готовиться к матчам… 20-го тура, которые состоятся 3-4 марта. Первоначально 20-й тур по календарю должен был играться 25 марта, а в начале марта – «Финал восьми» Кубка Италии. Однако когда начались переговоры с телевидением о трансляции кубковых матчей, выяснилось, что официальный транслятор, а это телеканал «FOX sports», сможет показать матчи только в районе 25 марта. В результате и было принято решение передвинуть розыгрыш Кубка Италии на 23-26 марта, а 20-й отыграть 3-4 марта. Что же до центрального матча 20-го тура, то он 3 марта откроет программу тура – «Лупаренсе» принимает «Пескару».
17 тур. 24-26 февраля
17 тур. 24-26 февраля
«Реал Риети» – «Лупаренсе» – 5:6 (2:2)
Суазо (1), Паулиньо (17,40), Рафинья (36), Дуйо (39) – Манкусо (5,12), Онорио (22,23), Таборда (25,33)
«Киоли Коджианко Футзал» – «Пескара С5» – 1:6 (0:2)
Суазо (1), Паулиньо (17,40), Рафинья (36), Дуйо (39) – Манкусо (5,12), Онорио (22,23), Таборда (25,33)
«Киоли Коджианко Футзал» – «Пескара С5» – 1:6 (0:2)
Мазони (40) – Роса (4,10), Моргадо (24), Капуто (30), Канал (35), Куццолино (39)
«Каме Доссон» – «ТКЧ Лацио» – 5:1 (3:1)
Белломо (1,38), Виейра (17,20), Вава (40) – Алемао (3, автогол)
«Аква&Сапоне» – «Лолло Каффе Наполи» – 2:2 (2:1)
Лукаян (13), Де Оливейра (18) – Андре Феррейра (20), Форнари (40)
«Футзал Исола» – «Аксед Груп Латина» – 3:2 (1:1)
«Футзал Исола» – «Аксед Груп Латина» – 3:2 (1:1)
Эмер (18), Артейро (36), Марселиньо (40) – Майна (11), Баттистони (31)
«Каос Футзал» – «Ма Груп Имола» – 4:3 (3:1)
«Каос Футзал» – «Ма Груп Имола» – 4:3 (3:1)
Нора (5), Эрколесси (9), Титон (19,31) – Хосе Реверт (6,40), Боргес (26)
ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
Источник — Sport.ua
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