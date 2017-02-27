Матчами 17-го тура футзальной Серией А сделан еще один шаг на пути к завершению регулярного чемпионата, до финиша которого всем командам осталось сыграть по 5 матчей.

Первый удар по мячу в туре был сделан в Риети, где местный «Реал Риети» принимал «Лупаренсе». Усилия, которые прилагает вице-чемпион Италии 2016 года, пока не дают результата, и «Реал Риети» продолжает лишь мечтать о зоне плей-офф, уменьшая свои шансы стать его участником с каждым туром. К очередному, четвертому подряд поражению «Реал Риети» привел провал в начале второго тайма, когда менее чем за три минуты «Лупаренсе» удалось трижды расписаться в воротах голкипера хозяев Джузеппе Миколи. Это вынудило «Реал Риети» уже в середине второго тайма идти «на пятого», что привело вскоре к шестому пропущенному мячу. Хозяева не пали духом и смогли организовать погоню, но удалось забить только три мяча, причем последний за две секунды до финальной сирены.

Когда же завершились все матчи тура, настроения у игроков «Реал Риети» не добавилось. «Каос Футзал» в единственном воскресном матче тура добился победы над «Ма Груп Имолой» 4:3, в результате чего дистанция между вице-чемпионом и зоной плей-офф выросла до восьми очков. Теоретически за 5 туров они отыгрываются, но практически…

Уникальная серия без побед, которая длится еще с середины декабря прошлого года, у «Лолло Каффе Наполи» продолжилась и в отчетном туре. Удивительно, но неаполитанцы остаются единственной командой в Серии А, которая в 2017 году не выиграла ни одного матча, а серия без побед достигла уже семи матчей. Правда, ничья ничьей – рознь, и одно очко, которая команда Франческо Чиполлы взяла в Монтесильвано в матче против «Аква&Сапоне», она может занести себе в актив. Любопытно, что оба свои мяча «Лолло Каффе Наполи» забил на последних минутах таймов – Андре Феррейра сделал счет 1:1 за 4 секунды до перерыва, а Форнари лишил «Аква&Сапоне» победы за 47 секунд до финальной сирены.

Если в верхней части турнирной таблицы все очень стабильно – «Пескара» пока не дает поводов усомниться в своем превосходстве над остальным пелотоном, то внизу ситуация меняется с каждым туром. Напомним, что из Серии А напрямую никто не вылетает, но двум последним командам придется играть между собой два матча плей-аут и проигравший в них покинет сильнейший итальянский дивизион. Перед 17-м туром на двух последних местах располагались «Каме Доссон» и «Футзал Исола», это две команды, которые только в этом сезоне поднялись в Серию А, и, похоже, что возвращаться обратно в Серию А2 у них большого желания нет. «Каме Доссон» очень уверенно разобрался с «Лацио», являющимся прямым конкурентом – 5:1, а вот «Футзал Исоле» пришлось проявить характер. Уступая в середине второго тайма 1:2, подопечные Джанфранко Анджелини, известного в прошлом голкипера сборной Италии и чемпиона Европы 2003 года, не только сравняли счет, но и за 30 секунд до финальной сирены вырвали победу. Как результат, «Каме Доссон» вырвался из зоны плей-аут, а «Футзал Исола» вплотную приблизилась к «Лацио».

Отыграв матчи 17-го тура, команды Серии в течение недели будут готовиться к матчам… 20-го тура, которые состоятся 3-4 марта. Первоначально 20-й тур по календарю должен был играться 25 марта, а в начале марта – «Финал восьми» Кубка Италии. Однако когда начались переговоры с телевидением о трансляции кубковых матчей, выяснилось, что официальный транслятор, а это телеканал «FOX sports», сможет показать матчи только в районе 25 марта. В результате и было принято решение передвинуть розыгрыш Кубка Италии на 23-26 марта, а 20-й отыграть 3-4 марта. Что же до центрального матча 20-го тура, то он 3 марта откроет программу тура – «Лупаренсе» принимает «Пескару».



17 тур. 24-26 февраля