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Драма перед перерывом: Мовистар Интер берет реванш у Пальмы Футзал

22 тур. «Сарагоса» фаворита не признаёт – «Барселона Ласса» теряет важные два очка

  • 26.02.2017 21:54
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www.lnfs.es, «Пенискола» – «Пескадос Рубен Бурела»
© www.lnfs.es, «Пенискола» – «Пескадос Рубен Бурела»
С места в карьер стартовал 22-й тур чемпионата Испании по футзалу, матчи которого проходили на протяжении трех дней уик-энда. В Памплоне, в очень неплохо заполненном спорткомплексе «Anaitasuna», тур открывали «Магна Гурпеа» и «Эль Посо Мурсия», и это был один из двух центральных матчей игрового дня.
 
К любой игре против испанских грандов наваррцы подходят очень принципиально, и случаев, когда эти самые гранды уезжали из Памплоны ни с чем, предостаточно. Вот и против «Эль Посо Мурсии» подопечные Иманола Арреги начали игру с очень хорошим настроением, так что гол не заставил себя долго ждать – на 4-й минуте Хесулито и Дани Сальдисе разыграли роскошную широкоформатную комбинацию, и расстрельный удар последнего стал в ней эффектной точкой. Ответ «Эль Посо Мурсии», которая из-за травм и дисквалификаций игроков продолжает играть не в оптимальном составе, был быстрым и болезненным для хозяев. На 6-й минуте Рауль Кампос воспользовался опрометчивым выходом голкипера «Магны Гурпеа» Асьера за пределы штрафной и четким ударом поразил пустые ворота. Еще через минуту Бебе блестяще воплотил в забитый мяч передачу Рафы Усина, которая оставила не у дел всю четверку игроков хозяев. Так, уже на 7-й минуте, счет стал 1:2, который сохранился до конца матча. Шансов, чтобы его изменить, предостаточно было и у «Магны Гурпеа», и у «Эль Посо Мурсии», но голкиперы Асьер и Фабио отыграли безупречно.
 
Чуть позже уже в Барселоне, в Мекке для команд, входящих в структуру большой «Барселоны», по гандболу, баскетболу, хоккею на роликовых коньках и футзалу – спорткомплексе «Палау Блауграна», на паркет вышли «Барселона Ласса» и «Риос Реноваблес Сарагоса». Кто в этой паре был фаворитом, говорить излишне, и каталонцы подтвердили свой статус в самом начале игры. На 3-й минуте после очень симпатичной комбинации, разыгранной при угловом, ворота гостей распечатал лучший голеадор «Барселоны Ласса» Феррао, чем довел свой лицевой счет до 23-х мячей (это второй показатель в Примере). Попытки хозяев развить преимущество ни к чему не привели, а на 17-й минуте счет стал равным после того, как Жоао Батиста неудачно срезал мяч в свои ворота. Однако через минуту еще один угловой стал для хозяев результативным – отличился Диего. То, что и в «Сарагосе» работают над стандартами, можно было оценить сразу после перерыва – Адри Ортего в штрафной откликнулся на передачу Ретамара с углового, и счет стал 2:2. На какое-то время гости даже перехватили инициативу, но на 27-й минуте пропустили рывок Диего левым флангом, который бразилец завершил точным ударом в дальний угол. Наверное, еще один гол в ворота гостей снял бы все вопросы, но мяч не шел в сетку. К примеру, на 35-й минуте Квинтела эффектно пяткой подправлял мяч в ворота, но угодил в перекладину. А вскоре «Сарагоса» перешла на игру с пятым полевым игроком – Нано Модрего был выведен на удар и с восьми метров не промахнулся. В заключительные секунды игры Андреу Плаза решил рискнуть, и уже у «Барселоны Ласса» вышел пятый, но вырвать победу это не позволило. 3:3 – каталонцы потеряли очень важные два очка в гонке с «Мовистар Интером» за победу в регулярном чемпионате.
 
С таким же счетом разошлись в Сантьяго-де-Компостелле местный «Сантьяго Футзал» и «Леванте». И здесь в фаворитах были хозяева, которым терять очки крайне нежелательно – именно «Сантьяго Футзал», занимающий девятое место, все еще ходит в числе претендентов на зону плей-офф. Но и для «Леванте» любая игра, с любым соперником ценой места в Примере. Ничья на выезде для «Леванте» стала третьей в последних пяти матчах – валенсийцы, как та курочка, которая клюёт по зернышку, но одно очко, взятое в Сантьяго-де-Компостелле, позволило команде Давида Мадрида уйти с 15-го места.
 
На него упала «Пескадос Рубен Бурела», которая в Пенисколе проиграла уже 12 (!) матч подряд – даже недавняя смена главного тренера пока не помогает реанимировать галисийцев. А вот «Пенискола», наряду с «Хаэном», демонстрирует великолепную форму. Обе команды в последнее время штампуют победу за победой, а ради чего все это – конкуренция с «Магной Гурпеа» и «Пальмой Футзал» за четвертое место в регулярном чемпионате, которое в четвертьфинале плей-офф позволит иметь преимущество своей площадки.
 
До начала 22-го тура четвертой шла «Пальма Футзал», но балеарцев ждало самое серьезное испытание – выездной матч против «Мовистар Интера». Можно предположить, что чемпионы Испании очень ждали встречи именно с этим соперником. Почему? В первом круге подопечные Хесуса Веласко в Пальме проиграли 0:5, а такие поражения, знаете ли, требуют сатисфакции. В этой игре «Мовистар Интеру» вновь пришлось обойтись без своего главного тренера, а также капитана Карлоса Ортиса, которые отбывали по второму матчу своей двухматчевой дисквалификации.
 
В первом тайме болельщики, собравшиеся в спорткомплексе «Jorge Garbajosa», что в Торрехон-де-Ардосе, имели возможность насладиться высококлассным футзалом в исполнении двух команд.  Самые различные комбинации, множество голевых моментов, что у одних, что у других ворот, но не было забитых мячей, потому что голкиперы Хесус Эрреро и Карлос Баррон «тащили» все. Ничья, пусть и с нулями на табло, была бы закономерным исходом, на за 1 секунду до сирены арбитры зафиксировали фол на Рикардиньо (этот фол действительно был), и это было шестое нарушение у «Пальмы Футзал». Причем место нарушение было метрах в восьми от ворот, но под углом градусов 45. И хотя это не самая убойная точка, но Бруно Таффи решился бить дабл-пенальти именно с неё. После удара Таффи мяч попал в руку Карлоса Баррона, угодил в паркет, и к этому месту первым успел «мовистаровец», который  добил мяч в сетку одновременно с сиреной.
 
Этот эпизод оказал сильнейшее влияние как на саму игру, так и на игроков «Пальмы Футзал». После перерыва на площадке уже не было того коллектива, который на равных играл с чемпионом Испании. На 23-й минуте Ривильос забил очень сложный мяч, а еще через пару минут Таффи довел счет до 3:0. Тут же главный тренер балеарцев Антонито взял тайм-аут, после которого Томас за счет индивидуальных действий один мяч отыграл. Но игра была очень прочно в руках хозяев, и в контратаке Борха вернул преимущество «Мовистар Интера» в три мяча. Такое преимущество у Рикардиньо и компания мало кому по силам отыграть, не удалось это и «Пальме Футзал», которая за 18 секунд до сирены пропустила в пустые ворота и пятый мяч. 5:1 – сатисфакция удалась, но можно только догадываться, как бы все сложилось, не случись на последней секунде первого тайма очень обидный для гостей момент с шестым фолом. Но это игра… После этой победы «Мовистар Интер» увеличил свой отрыв от «Барселоны Ласса» до трех очков, а вот «Пальма Футзал» после очень длительного пребывания на четвертом месте опустилась на шестое.
 
Очередной тур в футзальной Примере 3-4 марта, и в нем два матча стоят особняком. В пятницу, 3 марта, в Санта-Колома-де-Граменете сыграют «Катгаз Э. Санта Колома» и «Мовистар Интер». Это противостояние каталонской команды против мадридской, что всегда принципиально. А днем позже суперматч – «Эль Посо Мурсия» принимает «Барселону Ласса», и афиша говорит сама за себя.

24-26 февраля. 22 тур
 
«Магна Гурпеа» – «Эль Посо Мурсия» – 1:2 (1:2)
 Дани Сальдисе (4) – Рауль Кампос (6), Бебе (7)



«Сантьяго Футзал» – «Леванте UD» – 3:3 (1:0)
 Уго Санчес (20,40), Алекс (37) – Лучо (22), Эмилио Буэндиа (32,38)



«Барселона Ласса» – «Риос Реноваблес Сарагоса» – 3:3 (2:1)
 Феррао (3), Диего (18,27) – Жоао Батиста (17, автогол), Адри Ортего (22), Нано Модрего (37)



«Пластикос Ромеро Картахена» – «Гран-Канария» – 7:2 (3:2)
 Энрике (11,34), Элиан (17), Хесус (18), Хосема (25), Адеиртон (33,39) – Бингиоба (2), Пепе (5)



«Хаэн» – «Рибера Наварра» – 5:1 (2:0)
 Бойис (2,19,24), Дани Мартин (31,32) – Мингес (40)



«Пенискола» – «Пескадос Рубен Бурела» – 5:1 (3:0)
 Орсаес (2), Хуан Эмилио (15), Антонито (18, автогол), Мичел (24,40) – Яго Родригес (38)



«Хумилья» – «Катгаз Э. Санта Колома» – 2:6 (0:4)
 Эвертон (30,33) – Дани Сальгадо (3,16), Хави Ранхель (9), Серхио (20), Сепе (37), Рафа Лопес (39)



«Мовистар Интер» – «Пальма Футзал» – 5:1 (1:0)
 Таффи (20,25), Ривильос (23), Борха (29), Рафаэль (40) – Томас (26)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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