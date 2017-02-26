С места в карьер стартовал 22-й тур чемпионата Испании по футзалу, матчи которого проходили на протяжении трех дней уик-энда. В Памплоне, в очень неплохо заполненном спорткомплексе «Anaitasuna», тур открывали «Магна Гурпеа» и «Эль Посо Мурсия», и это был один из двух центральных матчей игрового дня.

К любой игре против испанских грандов наваррцы подходят очень принципиально, и случаев, когда эти самые гранды уезжали из Памплоны ни с чем, предостаточно. Вот и против «Эль Посо Мурсии» подопечные Иманола Арреги начали игру с очень хорошим настроением, так что гол не заставил себя долго ждать – на 4-й минуте Хесулито и Дани Сальдисе разыграли роскошную широкоформатную комбинацию, и расстрельный удар последнего стал в ней эффектной точкой. Ответ «Эль Посо Мурсии», которая из-за травм и дисквалификаций игроков продолжает играть не в оптимальном составе, был быстрым и болезненным для хозяев. На 6-й минуте Рауль Кампос воспользовался опрометчивым выходом голкипера «Магны Гурпеа» Асьера за пределы штрафной и четким ударом поразил пустые ворота. Еще через минуту Бебе блестяще воплотил в забитый мяч передачу Рафы Усина, которая оставила не у дел всю четверку игроков хозяев. Так, уже на 7-й минуте, счет стал 1:2, который сохранился до конца матча. Шансов, чтобы его изменить, предостаточно было и у «Магны Гурпеа», и у «Эль Посо Мурсии», но голкиперы Асьер и Фабио отыграли безупречно.

Чуть позже уже в Барселоне, в Мекке для команд, входящих в структуру большой «Барселоны», по гандболу, баскетболу, хоккею на роликовых коньках и футзалу – спорткомплексе «Палау Блауграна», на паркет вышли «Барселона Ласса» и «Риос Реноваблес Сарагоса». Кто в этой паре был фаворитом, говорить излишне, и каталонцы подтвердили свой статус в самом начале игры. На 3-й минуте после очень симпатичной комбинации, разыгранной при угловом, ворота гостей распечатал лучший голеадор «Барселоны Ласса» Феррао, чем довел свой лицевой счет до 23-х мячей (это второй показатель в Примере). Попытки хозяев развить преимущество ни к чему не привели, а на 17-й минуте счет стал равным после того, как Жоао Батиста неудачно срезал мяч в свои ворота. Однако через минуту еще один угловой стал для хозяев результативным – отличился Диего. То, что и в «Сарагосе» работают над стандартами, можно было оценить сразу после перерыва – Адри Ортего в штрафной откликнулся на передачу Ретамара с углового, и счет стал 2:2. На какое-то время гости даже перехватили инициативу, но на 27-й минуте пропустили рывок Диего левым флангом, который бразилец завершил точным ударом в дальний угол. Наверное, еще один гол в ворота гостей снял бы все вопросы, но мяч не шел в сетку. К примеру, на 35-й минуте Квинтела эффектно пяткой подправлял мяч в ворота, но угодил в перекладину. А вскоре «Сарагоса» перешла на игру с пятым полевым игроком – Нано Модрего был выведен на удар и с восьми метров не промахнулся. В заключительные секунды игры Андреу Плаза решил рискнуть, и уже у «Барселоны Ласса» вышел пятый, но вырвать победу это не позволило. 3:3 – каталонцы потеряли очень важные два очка в гонке с «Мовистар Интером» за победу в регулярном чемпионате.

С таким же счетом разошлись в Сантьяго-де-Компостелле местный «Сантьяго Футзал» и «Леванте». И здесь в фаворитах были хозяева, которым терять очки крайне нежелательно – именно «Сантьяго Футзал», занимающий девятое место, все еще ходит в числе претендентов на зону плей-офф. Но и для «Леванте» любая игра, с любым соперником ценой места в Примере. Ничья на выезде для «Леванте» стала третьей в последних пяти матчах – валенсийцы, как та курочка, которая клюёт по зернышку, но одно очко, взятое в Сантьяго-де-Компостелле, позволило команде Давида Мадрида уйти с 15-го места.

На него упала «Пескадос Рубен Бурела», которая в Пенисколе проиграла уже 12 (!) матч подряд – даже недавняя смена главного тренера пока не помогает реанимировать галисийцев. А вот «Пенискола», наряду с «Хаэном», демонстрирует великолепную форму. Обе команды в последнее время штампуют победу за победой, а ради чего все это – конкуренция с «Магной Гурпеа» и «Пальмой Футзал» за четвертое место в регулярном чемпионате, которое в четвертьфинале плей-офф позволит иметь преимущество своей площадки.

До начала 22-го тура четвертой шла «Пальма Футзал», но балеарцев ждало самое серьезное испытание – выездной матч против «Мовистар Интера». Можно предположить, что чемпионы Испании очень ждали встречи именно с этим соперником. Почему? В первом круге подопечные Хесуса Веласко в Пальме проиграли 0:5, а такие поражения, знаете ли, требуют сатисфакции. В этой игре «Мовистар Интеру» вновь пришлось обойтись без своего главного тренера, а также капитана Карлоса Ортиса, которые отбывали по второму матчу своей двухматчевой дисквалификации.

В первом тайме болельщики, собравшиеся в спорткомплексе «Jorge Garbajosa», что в Торрехон-де-Ардосе, имели возможность насладиться высококлассным футзалом в исполнении двух команд. Самые различные комбинации, множество голевых моментов, что у одних, что у других ворот, но не было забитых мячей, потому что голкиперы Хесус Эрреро и Карлос Баррон «тащили» все. Ничья, пусть и с нулями на табло, была бы закономерным исходом, на за 1 секунду до сирены арбитры зафиксировали фол на Рикардиньо (этот фол действительно был), и это было шестое нарушение у «Пальмы Футзал». Причем место нарушение было метрах в восьми от ворот, но под углом градусов 45. И хотя это не самая убойная точка, но Бруно Таффи решился бить дабл-пенальти именно с неё. После удара Таффи мяч попал в руку Карлоса Баррона, угодил в паркет, и к этому месту первым успел «мовистаровец», который добил мяч в сетку одновременно с сиреной.

Этот эпизод оказал сильнейшее влияние как на саму игру, так и на игроков «Пальмы Футзал». После перерыва на площадке уже не было того коллектива, который на равных играл с чемпионом Испании. На 23-й минуте Ривильос забил очень сложный мяч, а еще через пару минут Таффи довел счет до 3:0. Тут же главный тренер балеарцев Антонито взял тайм-аут, после которого Томас за счет индивидуальных действий один мяч отыграл. Но игра была очень прочно в руках хозяев, и в контратаке Борха вернул преимущество «Мовистар Интера» в три мяча. Такое преимущество у Рикардиньо и компания мало кому по силам отыграть, не удалось это и «Пальме Футзал», которая за 18 секунд до сирены пропустила в пустые ворота и пятый мяч. 5:1 – сатисфакция удалась, но можно только догадываться, как бы все сложилось, не случись на последней секунде первого тайма очень обидный для гостей момент с шестым фолом. Но это игра… После этой победы «Мовистар Интер» увеличил свой отрыв от «Барселоны Ласса» до трех очков, а вот «Пальма Футзал» после очень длительного пребывания на четвертом месте опустилась на шестое.

Очередной тур в футзальной Примере 3-4 марта, и в нем два матча стоят особняком. В пятницу, 3 марта, в Санта-Колома-де-Граменете сыграют «Катгаз Э. Санта Колома» и «Мовистар Интер». Это противостояние каталонской команды против мадридской, что всегда принципиально. А днем позже суперматч – «Эль Посо Мурсия» принимает «Барселону Ласса», и афиша говорит сама за себя.

24-26 февраля. 22 тур