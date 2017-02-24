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Локомотив (Харьков)
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Кардинал-Ровно (Ровно)
24.02.2017 12:00   ТВ-трансляция: 

Кубок Украины. 1/4 финала. Локомотив – Кардинал-Ровно. Анонс

Очки и места в турнирной таблице не в счет

  • 23.02.2017 13:10
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Роман Цупрук
© Роман Цупрук
Короткая, всего две недели, в этом сезоне пауза в кубковом турнире между 1/8 финала и 1/4 финала, и в ближайшую пятницу и субботу в четырех городах состоятся первые четвертьфинальные поединки, в которых хозяева паркета очень сильно будут стараться, чтобы перед ответными матчами, а они по календарю 11 марта, добиться приемлемого для себя результата. Какого именно, это уже каждый решает для себя сам.
 
До четвертьфинальной стадии Кубка Украины добрались 8 команд, в число которых, воспользовавшись благоприятной сеткой, пробилась лишь одна, не представляющая Экстра-лигу. Аппетит, как известно, приходит во время еды, и днепровский аматорский коллектив «Екатеринославхлеб» уже перед противостоянием с хмельницким «Соколом» питает надежды на выход в «Финал четырех». Равные шансы громко заявить о себе выходом в решающую стадию кубкового турнира имеют соперники в паре «Титан-Зари» и «Uni-Laman».
 
Матчи в этих четвертьфиналах запланированы на субботу, а стартует 1/4 финала двумя матчами в пятницу в Харькове и во Львове. Двух мнений быть не может относительно того, что при общем интересе к каждой из четвертьфинальных пар, повышенное внимание у любителей футзала как раз к противостоянию «Энергии» и «ХИТа». С одной стороны четырехкратный обладатель трофея, с другой – финалист двух последних розыгрышей. Разве кто-то из них может представить себя вне «Финала четырех»? Но законы кубка суровы, и одному сойти с дистанции придется.
 
Времена стремительно меняются, и в паре «Локомотива» и «Кардинала-Ровно», которые начинают выяснение своих отношений в Харькове, когда разговор идет о шансах, можно говорить о них, как 50 на 50. Что касается времен, то есть реальный факт в турнирной таблице – несмотря на то, что «Локомотив» имеет очков более чем в два раза больше, занимает он шестое место, а «Кардинал-Ровно» восьмое. Факт следующий. Если взять за отсчет очковые приобретения команд Евгения Рывкина и Сергея Поддубного за последние пять туров, то харьковчане пополнили свою копилку четырьмя очками, а вот ровенчане шестью. Конечно, можно сделать поправку на силу соперников, но цифры из песни не выбросишь. И, наконец, есть еще и внутренние взаимоотношения между любыми командами, а в последние годы «Локомотив» очень сложно играет против «Кардинала-Ровно». Причем, порой сложнее дома, чем на выезде. Да, «железнодорожники» больше побеждают, но ни одну из этих побед никто легкой прогулкой не назовет.
 
Далеко ходить не будем. Последний визит «кардиналовцев» в Первую столицу был в октябре 2015 года, и базовый тогда клуб сборной Украины с большим трудом добыл победу с преимуществом в один мяч – 3:2. Этот счет был установлен еще на 26-й минуте, так что, сами понимаете, интрига жила до финальной сирены. Любопытно, что и в матче второго круга, проходившего в Ровно, на той же 26-й минуте был точно такой же счет – 3:2 в пользу «Локомотива», и уже позднее харьковчанам удалось забить еще два мяча. Последнее же свидание четвертьфиналистов было также в Ровно в первом круге, и кто знает, чем бы завершилась игра, если бы при счете 0:0 грубейшую ошибку не допустил голкипер ровенчан Николай Дурбан, что и позволило Дмитрию Сорокину забить победный мяч. А ведь игра-то была по большому счету ничейная…
 
Ну, и самый последний аргумент в пользу «50 на 50» – это жребий, который определил, что ответная игра будет проходить в Ровно. Нет сомнений, что исходя из этого и будет строить игру такой матерый что футзалист, что тренер, как Сергей Поддубный.
 
Что еще невозможно не отметить накануне матча в Харькове, так это то, что им начинается серия из трех игр, которые «Локомотиву» и «Кардиналу-Ровно» предстоит сыграть в самое ближайшее время. Ответный матч 1/4 финала Кубка Украины, как уже было выше, будет сыгран 11 марта в Ровно, а еще через неделю команде Сергея Поддубного предстоит еще одна поездка в Харьков, теперь уже на матч 18-го тура регулярного чемпионата, в котором, кто знает, возможно и решится, быть «Кардиналу-Ровно» в плей-офф или не быть. Но время для того, чтобы ставить этот гамлетовский вопрос, будет позже. Пока же на повестке дня у обеих команд Кубок Украины и первый раунд в двухматчевой дуэли, в котором каждый из соперников будет стремиться качнуть «50 на 50» в свою сторону.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
24 февраля, пятница
«Локомотив» (Харьков)  «Кардинал-Ровно» (Ровно)  
Харьков. Дворец спорта «Локомотив». 12.00
 Арбитры: Александр Билащенко (Чернигов), Артем Духан (Луганск)
Наблюдатель арбитража: Сергей Кравцов (Киев)
Видеотрансляция на телеканале «Xsport» и официальном сайте МФК «Локомотив» (Харьков)
 Прогноз Sport.ua – 3:1

 

Источник — Sport.ua

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