Главный тренер Эль Посо Мурсии получил 8 матчей дисквалификации

Дисциплинарный комитете Национальной лиги футзала Испании обнародовал санкции относительно «постыдных событий» (формулировка испанских СМИ), имевших место в матче 20-го тура «Мовистар Интер» – «Эль Посо Мурсия».
Более всех досталось главному тренеру «Эль Посо Мурсии» Дуде – 8 матчей за нападение на игрока команды соперника. Игрок «Эль Посо Мурсии» Маттеус получил бан на участие в четырех матчах «за удар соперника ногой». А вот представители «Мовистар Интера» отделались менее жесткими наказаниями. Главный тренер чемпионов Испании Хесус Веласко и капитан команды Карлос Ортис пропустят по две игры. Первый – «за несогласие с решениями арбитров, высказанное в резкой форме», а второй – «за толчок соперника».
Дуда
Маттуес
Хесус Веласко
Карлос Ортис
Дуда
Маттуес
Хесус Веласко
Карлос Ортис
Источник — Sport.ua
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