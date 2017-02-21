Главный тренер Эль Посо Мурсии получил 8 матчей дисквалификации

Более всех досталось главному тренеру «Эль Посо Мурсии»– 8 матчей за нападение на игрока команды соперника. Игрок «Эль Посо Мурсии»получил бан на участие в четырех матчах «за удар соперника ногой». А вот представители «Мовистар Интера» отделались менее жесткими наказаниями. Главный тренер чемпионов Испаниии капитан командыпропустят по две игры. Первый – «за несогласие с решениями арбитров, высказанное в резкой форме», а второй – «за толчок соперника».ДудаМаттуесХесус ВеласкоКарлос Ортис