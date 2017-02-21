Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Договорняки докатились до женского футзала

На областных соревнованиях девушки раскатали договорной матч

  • 21.02.2017 13:07
  • 159 просмотров
  • 0 комментария
Метки
ff.if.ua
© ff.if.ua
Безпрецедентний випадок стався на обласних змаганнях «Граємо за Україну разом!» серед дівочих команд - дві команди-учасниці відверто розписали договірний матч. Як це було, розповів тренер-викладач івано-франківської ДЮСШ №3 Микола Тиханський:
 
- В Івано-франківській ЗШ №25 19 лютого закінчилися обласні змагання з футзалу «Граймо за Україну разом» серед дівочих команд 2002 року народження і молодших. Але я хочу зупинитися на іншому. На тому, що я не міг і уявити собі у дитячому футболі – це відверто договірний матч між командами Яблунівської ДЮСШ-І Косівського району та Городенківською ДЮСШ «Колос». Мова іде про матч у групі «В», що закінчився нічиєю 1:1. Особисто я не зразу і зрозумів, коли після стартового свистка тієї гри я не побачив на полі (і взагалі у залі) у складі Городенківської команди капітана і лідера команди та ще одного ключового гравця, та потім мені, і не тільки, все стало зрозумілим, адже нічия виводила обидві команди у півфінали і лишала за бортом другу команду Івано-Франківської ДЮСШ №3, яка у випадку перемоги буд-якої з цих двох команд виходила б у півфінал як краща за забитими м’ячами. Було видно, що жодна з команд не збирається забивати голи. Лідер і капітан команди Косівського району, яка в попередньому матчі нанесла по воротах суперників безліч потужних ударів, забивши неперевершений гол з центра поля потужним ударом під поперечину, у цій грі просто і з усмішкою на обличчі відверто не била сильно по м’ячу. Одного разу, після того, як м’яч після її удару ледь не влетів у ворота Городенки, зрекошетивши від гравця «Колоса», по дитячому налякалася і з усмішкою схопилася за обличчя, що ледь не забила гол.
 
Повернемося до гравців Городенки. Гравці, про яких я згадував вище, зайшли до залу десь на половині першого тайму і, перевдягнені в ігрову форму, скромненько стояли біля дверей. Перший тайм так і закінчився нульовою нічиєю. Другий тайм почався у тому ж дусі, що і перший - лідери команди на лавці запасних, а на полі ніхто не хоче, чи, можливо, і не може, забити. Та тут сталася непередбачувана ситуація: після серії рикошетів і зрізки м’яча під час виносу його за межі штрафного майданчика захисник Городенківської команди забиває м’яч у власні ворота. На обличчях дітей обох команд було видно розгубленість і схвилювання, тому що вони не знали, що робити, все пішло, напевне, не за планом. Тренер «Колосу» зразу ж випускає на поле лідерів своєї команди, що до цього моменту так і не виходили на поле, та це не допомагало. Навала на ворота команди Яблунівської ДЮСШ не давала результату. Тоді замість того, щоб втримати переможний рахунок, тренер Косівської команди знімає капітана і випускає гравців далеко не основи команди. І це дало свій результат - Городенка все ж таки зрівнює рахунок.
 
Звичайно, тут можна багато говорити, і я нічого не доведу, тому що не всі, звичайно ж, хто були тоді в залі, підтримають мене, і немає відеозапису гри. Я і не збираюся доводити, нехай це буде вже на совісті тренерів. Просто хто там був і це все бачив, знають, що було саме так. До того ж, вже у матчі за третє місце, де знову ж таки зустрілися ці суперники, всі лідери зіграли весь матч без заміни у складі обох команд, і Городенка впевнено перемогла відверто слабшу команду Яблунівської ДЮСШ.
 
Дуже прикро, що у дитячому футболі багато тренерів власні амбіції ставлять на перше місце, хоч всі ми повинні працювати для дітей і заради них, для їхнього здоров’я і фізичного розвитку, виховувати в них дух колективізму і справедливості, а не налаштовувати всіх дітей проти якоїсь однієї особи чи команди... - підсумував наставник ДЮСШ №3. 

Источник

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.