Евгений РЫВКИН: Пропала внутренняя уверенность в достижении результата

Главный тренер «Локомотива» Евгений Рывкин:

- Результат на табло. Закономерен он или нет – трудно сказать. Потому что команда соперника била нам два 10-тиметровых в первом тайме, и могло быть всё по-другому. Мы могли бы в концовке отыграть с большей концентрацией, но получилось, как получилось. Наверное, для команды «Локомотив» это закономерно, потому что пропало главное – пропала внутренняя уверенность в достижении результата. То, что было присуще команде «Локомотив» длительное время. Это было сегодня заметно на площадке. Более молодые футболисты играли более расковано, с большим желанием. К сожалению, это правда. Поэтому, надо смотреть, надо работать. Процесс непростой и небыстрый. Надо, чтобы ребята вернули внутреннюю уверенность в возможности того, что они могут добиться результата. Тогда и таких мячей на последних секундах не будет, и забивать с игры мы будем значительно больше.

- Наверное, такие игры и добавляют уверенности – все-таки с лидером играли и досрочным победителем регулярного чемпионата.

- Проблема вся в том, что есть в команде опытные футболисты, которые привыкли к тому, что раньше они обыгрывали абсолютно всех. И никак они не могут прийти в состояние, когда все надо начинать заново. Периодически это получается. Если бы таких игр в чемпионате было больше, все было бы чуть иначе. Не могу сказать, что это плохой матч для нас, но хотелось бы, чтобы мы в таких играх добивались результата.

- По итогу тура «Локомотив» на шестом месте – какие-то мысли у Вас есть относительно того, какое-бы место хотелось занять по завершению регулярного чемпионата? В верхней четверке, или для Вас не имеет значения?

- Понятно, что задачу ставит руководство, но я – реалист, я смотрю на вещи вполне реально. И моя главная задача – по возможности максимальное количество молодых и менее опытных футболистов к плей-офф вывести на уровень, который хотелось бы нам. У молодых футболистов есть трудности, они достаточно нестабильны, тем не менее, мне нравится, как прогрессирует Лебедь, есть еще ребята. И мы будем больше использовать оставшееся время, чтобы ребята смогли получить большую уверенность. А играть в плей-офф надо с абсолютно любой командой. Если ставится задача-максимум, то обыгрывать надо всех.