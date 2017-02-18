Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню
16-й тур
Локомотив (Харьков)
2:2
18.02.2017, FT   ТВ-трансляция: 

Евгений РЫВКИН: Пропала внутренняя уверенность в достижении результата

«Локомотив» – «ХИТ» – 2:2. Послематчевый комментарий главного тренера «железнодорожников»

  • 18.02.2017 20:33
  • 174 просмотров
  • 0 комментария
Метки
www.mfk-lokomotiv.com.ua
© www.mfk-lokomotiv.com.ua
Главный тренер «Локомотива» Евгений Рывкин:
 
- Результат на табло. Закономерен он или нет – трудно сказать. Потому что команда соперника била нам два 10-тиметровых в первом тайме, и могло быть всё по-другому. Мы могли бы в концовке отыграть с большей концентрацией, но получилось, как получилось. Наверное, для команды «Локомотив» это закономерно, потому что пропало главное – пропала внутренняя уверенность в достижении результата. То, что было присуще команде «Локомотив» длительное время. Это было сегодня заметно на площадке. Более молодые футболисты играли более расковано, с большим желанием. К сожалению, это правда. Поэтому, надо смотреть, надо работать. Процесс непростой и небыстрый. Надо, чтобы ребята вернули внутреннюю уверенность в возможности того, что они могут добиться результата. Тогда и таких мячей на последних секундах не будет, и забивать с игры мы будем значительно больше.
 
- Наверное, такие игры и добавляют уверенности – все-таки с лидером играли и досрочным победителем регулярного чемпионата.
- Проблема вся в том, что есть в команде опытные футболисты, которые привыкли к тому, что раньше они обыгрывали абсолютно всех. И никак они не могут прийти в состояние, когда все надо начинать заново. Периодически это получается. Если бы таких игр в чемпионате было больше, все было бы чуть иначе. Не могу сказать, что это плохой матч для нас, но хотелось бы, чтобы мы в таких играх добивались результата.
 
- По итогу тура «Локомотив» на шестом месте – какие-то мысли у Вас есть относительно того, какое-бы место хотелось занять по завершению регулярного чемпионата? В верхней четверке, или для Вас не имеет значения?
- Понятно, что задачу ставит руководство, но я – реалист, я смотрю на вещи вполне реально. И моя главная задача – по возможности максимальное количество молодых и менее опытных футболистов к плей-офф вывести на уровень, который хотелось бы нам. У молодых футболистов есть трудности, они достаточно нестабильны, тем не менее, мне нравится, как прогрессирует Лебедь, есть еще ребята. И мы будем больше использовать оставшееся время, чтобы ребята смогли получить большую уверенность. А играть в плей-офф надо с абсолютно любой командой. Если ставится задача-максимум, то обыгрывать надо всех. 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.