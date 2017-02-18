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Олег ЛУКЬЯНЕНКО: «Мы сейчас занимаем первое место не случайно»

«Локомотив» – «ХИТ» – 2:2. Послематчевый комментарий главного тренера киевлян

  • 18.02.2017 20:04
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Олег ЛУКЬЯНЕНКО: «Мы сейчас занимаем первое место не случайно»
Главный тренер «ХИТа» Олег Лукьяненко:
 
- Мы смогли доказать, что мы сейчас занимаем первое место не случайно, как многие называли. Показываем интересный футзал, и движемся вперед, и надеюсь, что будем выступать лучше и сильнее.
 
По поводу игры с «Локомотивом» – мы очень сильно настраивались на эту игру. Есть кадровые проблемы, но про них у нас отдельный разговор. Будем это обсуждать отдельно. «Локомотив» – очень сильная команда. Первый тайм был совершенно иной – забей мы свои моменты, забей 10-тиметровые, было бы все по-иному. Плюс еще курьезный гол – рикошет. Второй тайм «Локомотив» сыграл, как мне показалось, не то что лучше, а использовал свои сильные стороны – стандартные положения. Но мы забили, значит, футбольная Фортуна была на нашей стороне.
 

Источник — Sport.ua

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