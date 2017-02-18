ХИТ вырывает ничью у Локомотива на последних секундах

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Отчет ожидайте позже… «Локомотив» (Харьков) – «ХИТ» (Киев) – 2:2 (1:1) «Локомотив»: Дмитрий Литвиненко – Дмитрий Бондарь, Евгений Серый, Артем Рось, Ярослав Лебедь – Александр Сорокин, Денис Овсянников, Дмитрий Сорокин, Николай Белоцерковец - Богдан Свиридов, Максим Литвинов, Сергей Малышко «ХИТ»: Владислав Лысенко – Евгений Юнаков, Игорь Борсук, Сергей Журба, Сергей Чепорнюк – Александр Корнийчук, Александр Школьный, Андрей Борсук, Сергей Шевченко - Александр Колесников Арбитры: Олег Иванов (Днепр), Петр Кравцов (Ровно)



: Олег Иванов (Днепр), Петр Кравцов (Ровно) Сергей Журба, 4, автогол, Ярослав Лебедь, 35 - Игорь Борсук, 4, Александр Колесников, 40

Николай Белоцерковец, 29. - Андрей Борсук, 15. Сергей Чепорнюк, 38.

Николай Белоцерковец, 29. - Андрей Борсук, 15. Сергей Чепорнюк, 38. Удары (в створ): 31 (13) – 18 (12). ЛОКОМОТИВ – ХИТ. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА РЕЙТИНГ БОМБАРДИРОВ

Источник — Sport.ua

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