ХИТ вырывает ничью у Локомотива на последних секундах

Отчет ожидайте позже…
«Локомотив» (Харьков) – «ХИТ» (Киев) – 2:2 (1:1)
«Локомотив»: Дмитрий Литвиненко – Дмитрий Бондарь, Евгений Серый, Артем Рось, Ярослав Лебедь – Александр Сорокин, Денис Овсянников, Дмитрий Сорокин, Николай Белоцерковец - Богдан Свиридов, Максим Литвинов, Сергей Малышко
«ХИТ»: Владислав Лысенко – Евгений Юнаков, Игорь Борсук, Сергей Журба, Сергей Чепорнюк – Александр Корнийчук, Александр Школьный, Андрей Борсук, Сергей Шевченко - Александр Колесников
Арбитры: Олег Иванов (Днепр), Петр Кравцов (Ровно)
Сергей Журба, 4, автогол, Ярослав Лебедь, 35 - Игорь Борсук, 4, Александр Колесников, 40
Николай Белоцерковец, 29. - Андрей Борсук, 15. Сергей Чепорнюк, 38.
Сергей Журба, 4, автогол, Ярослав Лебедь, 35 - Игорь Борсук, 4, Александр Колесников, 40
Удары (в створ): 31 (13) – 18 (12).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.