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ХИТ вырывает ничью у Локомотива на последних секундах

Центральный поединок 16-го тура Экстра-лиги завершился с ничейным результатом

  • 18.02.2017 16:53
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www.mfk-lokomotiv.com.ua
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«Локомотив» (Харьков) – «ХИТ» (Киев) – 2:2 (1:1)
 
«Локомотив»: Дмитрий Литвиненко – Дмитрий Бондарь, Евгений Серый, Артем Рось, Ярослав Лебедь – Александр Сорокин, Денис Овсянников, Дмитрий Сорокин, Николай Белоцерковец - Богдан Свиридов, Максим Литвинов, Сергей Малышко
«ХИТ»: Владислав Лысенко – Евгений Юнаков, Игорь Борсук, Сергей Журба, Сергей Чепорнюк – Александр Корнийчук, Александр Школьный, Андрей Борсук, Сергей Шевченко - Александр Колесников
 
Арбитры: Олег Иванов (Днепр), Петр Кравцов (Ровно)

Сергей Журба, 4, автогол, Ярослав Лебедь, 35 - Игорь Борсук, 4, Александр Колесников, 40
 

Николай Белоцерковец, 29. - Андрей Борсук, 15. Сергей Чепорнюк, 38.
 
 
Удары (в створ): 31 (13) – 18 (12).
 
 
 

Источник — Sport.ua

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