Локомотив – ХИТ. Онлайн

Чемпионат Украины по футзалу (Экстра-лига) 16-й тур, 18.02.2017 15:00.

Сегодня в 15:00 состоится матч между командами «Локомотив» (Харьков) и «ХИТ» (Киев).



АНОНС МАТЧА ЛОКОМОТИВ – ХИТ



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