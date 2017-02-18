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Локомотив – ХИТ. Онлайн

15.00. Текстовая трансляция матча 16-го тура чемпионата Украины (Экстра-лига)

  • 18.02.2017 09:34
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Локомотив – ХИТ. Онлайн

Чемпионат Украины по футзалу (Экстра-лига) 16-й тур, 18.02.2017 15:00.

Сегодня в 15:00 состоится матч между командами «Локомотив» (Харьков) и «ХИТ» (Киев).
 

Локомотив - ХИТ. Текстовая трансляция.

АНОНС МАТЧА ЛОКОМОТИВ – ХИТ

Следите за событиями онлайн в матче «Локомотив» (Харьков) – «ХИТ» (Киев) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!

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Источник — Sport.ua

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