Локомотив – ХИТ. Онлайн

Чемпионат Украины по футзалу (Экстра-лига) 16-й тур, 18.02.2017 15:00.
Сегодня в 15:00 состоится матч между командами «Локомотив» (Харьков) и «ХИТ» (Киев).
Локомотив - ХИТ. Текстовая трансляция.
АНОНС МАТЧА ЛОКОМОТИВ – ХИТ
Следите за событиями онлайн в матче «Локомотив» (Харьков) – «ХИТ» (Киев) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!
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Источник — Sport.ua
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