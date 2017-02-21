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Александр ЮЗИК: «Олимпия+: всегда надо стремиться к вершине Олимпа»

Одна из лучших спортарен Днепра гостеприимно встретит участников Всеукраинского финала АФЛУ

  • 21.02.2017 13:30
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Александр ЮЗИК: «Олимпия+: всегда надо стремиться к вершине Олимпа»
Чуть больше месяца осталось до важного события в жизни аматорского футзала – Всеукраинского финала Аматорской футзальной лиги Украины. Это уже четвертый по счету подобный турнир, который на этот раз пройдет в Днепре. А одной из арен, которая примет лучшие аматорские коллективы страны, будет спортивный комплекс «Олимпия+». Можно только порадоваться, что в городе на берегу Днепра в футзал можно  играть в таких замечательных условиях, которые может предоставить эта арена.

 
Более подробно о её строительстве, функциональных возможностях, о том, что ждет участников Всеукраинского финала, в интервью Александра Юзика. Один из самых авторитетных специалистов отечественного футзала в дополнительном представлении не нуждается, а ныне Александр Дмитриевич работает заместителем директора областного центра «Спорт для всех», заместителем директора по спортивной работе спортарены «Олимпия+».

    
 
- Первый вопрос относительно названия арены – почему именно «Олимпия+»? К тому же, на эмблеме арены силуэт греческой богини Афины.
- Потому что всегда надо стремиться к вершине Олимпа, а греческая богиня Афина – это красота, грация, здоровье, и то прекрасное, к чему должна идти мужская половина населения.
 
- Сколько лет этому сооружению в его нынешнем виде?
- Официально спортарена была открыта в сентябре прошлого года. С этого же месяца ее начали посещать первые клиенты.

 
- А что было раньше на земле, на которой сейчас стоит «Олимпия+»?
- Те же стены, но самые обычные с перекрытием, а строительство началось еще в далеком 2002 году. Я помню момент, когда мы выезжали на Всемирные студенческие игры в Тарту, и как раз тогда закладывался фундамент, тогда началось строительство. Даже есть исторические фото возле кучи кирпича, и тогда казалось, что за пару лет у нас будет такой спорткомплекс. Но все растянулось на долгие годы. Слава Богу, что областной совет выделил средства, пошел навстречу спортивной общественности в это тяжелое время и позволил завершить строительство этого сооружения. Сейчас спорткомплекс располагает фитнес и тренажерным залом, игровой площадкой для олимпийских и неолимпийских видов спорта. Здесь можно культивировать как игровые виды спорта, так у нас есть и условия для занятия бадминтоном, большим теннисом, бадминтоном, футболом, волейболом.
 
- В любом строительстве есть, образно говоря, идейные вдохновители. Можно назвать тех, кто активно был вовлечен в строительство «Олимпии+»?
- Изначально – Ректор финансовой академии Наталья Ивановна Редина, а в активной фазе строительства – председатель областного совета Днепропетровской области Глеб Прыгунов, и непосредственно сам директор спорткомплекса Сергей Витальевич Тимарев. Он сам бывший спортсмен, член Национального олимпийского комитета, мастер спорта еще СССР по современному пятиборью.
 
- Получается, что у строительства была вялотекущая фаза, а затем уже началась активная фаза строительства. Когда именно она уже началась?
- Буквально полтора года назад. Начался резкий всплеск активности – и по финансированию, и по темпам строительных работ. И одним из важных этапов был закупочный, который проходил через систему госзакупок ПРОЗОРО – за очень короткий промежуток времени мы смогли укомплектовать спорткомплекс всем необходимым для фитнеса, тренажерного зала, игрового зала. Мы вошли в пятерку лучших спортивных организаций, которые  за столь короткий промежуток времени смогли довести зал до начала его эксплуатации.
 
- На стадии проектирования как формировался тот пакет видов спорта, под которые в итоге была построена спортарена?
- Исторически так сложилось, что Днепропетровск был в числе ведущих регионов, когда футзал делал свои первые шаги в Украине. Поэтому и было принято решение, что будем продолжать развивать традиции, которые были заложены еще не нами. Акцент был сделан на развитие детского футзала, потому что, когда смотришь наш чемпионат города, чемпионат Украины, в них играет много заслуженных людей, но их ресурс не безграничен. Рано или поздно им предстоит уйти с футзального Олимпа, а на смену им должно прийти новое поколение. Поэтому, мы и запустили проект детской футзальной лиги.
 
Так как у нас в Днепре на высоком уровне пауэрлифтинг, на работу в спорткомплекс были приглашены инструкторы – это победители и призеры различных чемпионатов. И они всегда готовы оказать помощь посетителям тренажерного зала не только на словах, но и показать правильность выполнения упражнений. Кроме того, стараемся максимально заполнить и укомплектовать наш небольшой фитнес зал. Отмечу, что тренажерный зал с удовольствием посещают и представители и игровых видов спорта, к примеру, женская футзальная команда «Злагода». Мужские футзальные команды, которые у нас тренируются, тоже изъявили желание зайти в тренажерный зал.

 


- Само собой, такие мощности для занятия спортом не должны стоять – как обстоит ситуация с загрузкой арены?
- В самом игровом зале загрузка по времени практически до 23 часов. Тренировочные занятия идут где-то с 15-ти часов. Активно используют зал школы – изъявила желание зайти сюда Детско-юношеская спортивная школа №7 «Океан», здесь тренируется отделение футзала детско-юношеской школы «Спартак», периодически здесь тренировки проводит УФК. Приходили сюда и интересовались возможностью занятий тренеры из «Интера», но из-за того, что сейчас уже всё расписано, очень сложно найти время. Но в первой половине дня детям всегда идем навстречу, находим время, чтобы они тренировались. Вторая половина дня – это трудовые коллективы, коллективы физкультуры, наши футзальные команды, которые играют во Второй лиге – это и «Ювико», это и «Мясная традиция». И, как я уже говорил чуть выше, женская футзальная команда «Злагода» у нас тренируется.

 
Помимо тренировочных занятий, здесь мы проводим и свои соревнования – это детская футзальная лига, проводим турниры под эгидой областного центра «Спорт для всех», это всё на бесплатной основе. Для них закупаем наградную атрибутику. Когда еще только «Олимпия+» открывалась, провели «Кубок открытия» среди взрослых и детей. Сейчас планируем провести итоговый детский турнир «Зима-2017», тоже без взносов, но с награждением.

 




- Футзальные соревнования это все-таки больше зимнее время года. А чем планируется загружать спортарену, когда будет лето и жарко?
- Здесь настолько хорошо построен зал, что летом и я, и наши сотрудники надевают спортивные костюмы с длинным рукавом, потому что здесь прохладно. Эти стены работают как кондиционер. Май и июнь – здесь жары никакой нет. Так что, в футзал здесь можно играть круглогодично. Поэтому, для тех, кто хочет посвятить себя футзалу, это как раз тот спорткомплекс, где и нужно заниматься. Уже сейчас к нам приходят детские тренеры и «забивают» время на май, июнь, июль, август. Даже летом дети будут здесь в зале тренироваться.
 
- Вы говорили, что когда еще давно все начиналось, то здание было на балансе финансовой академии. А сейчас на чьем?
- Областного совета, а, точнее, как я уже упоминал, областного коммунального предприятия «Спорт для всех». Сейчас никакого отношения спорткомплекс к финансовой академии не имеет. В такой спорткомплекс надо вкладывать большие средства, чтобы его содержать и обслуживать.
 
- 24-26 марта в «Олимпии+» будут проходить матчи Всеукраинского финала Аматорской футзальной лиги Украины, тендер на проведение которого выиграли Днепр и Федерация футбола Днепропетровской области. Что в свое распоряжение получат команды-участницы?
- Прежде всего, это просторные раздевалки. Есть и командные раздевалки – условия раздевалок у нас позволяют готовиться сразу четырем командам. Две раздевалки могут занимать команды, которые непосредственно играют на площадке, и еще для двух команд, матч которых будет следующим – они могут зайти в большую просторную раздевалку.





На третьем этаже есть спортивное кафе, мы уже обговаривали с вице-президентом АФУ Вадимом Кагановым, что мы дадим командам координаты этого кафе – они могут заказать себе меню на нужное время и исходя из своего бюджета. Тем более что командам придется проводить за день не по одной игре, и участникам команд нужно где-то подкрепиться. С питанием проблем не будет никаких.
 
Сам же игровой зал – прекрасный. Есть лавочки для запасных футболистов, прекрасное табло, есть радиорубка, возможно музыкальное сопровождение. Комфортные условия для судьи-хронометриста, судьи-информатора. Для футболистов – новое, быстрое покрытие. Правда, обычная, но очень качественная доска. А если посмотреть чуть вперед, то мы уже заложили себе на будущее, возможно, даже этим летом мы попытаемся поменять покрытие на хороший паркет. Областное руководство нас поддерживает в том, что необходимо классическое покрытие для качественной подготовки и игры в футзал.

 


- Нельзя обойти вниманием, что не такай уж большая вместимость для болельщиков в «Олимпии+».
- К сожалению, да. Изначально спорткомплекс планировался как учебный корпус, точнее как спортивный комплекс под учебное заведение, и не предусматривались трибуны. По старым гостам почему-то так было заведено, что в учебных заведениях не должно быть трибун. Должна быть площадь для занятий, но трибун не должно быть. Поэтому исходили из того, что есть – поставили небольшую трибунку, она рассчитана на 90 сидячих мест. Плюс, как минимум, еще столько же туда стоячих болельщиков может разместиться.
 
Знаете, за время своей работы тренером, я много где поездил, и могу ответственно сказать, что «Олимпия+» могла бы принимать матчи и Первой лиги, и Экстра-лиги. Здесь все для этого есть. Есть соответствующие стандарты зала – полный размер 44 на 24 метра, а непосредственно игровая площадка 40 на 20. Кроме того, в споркомплексе есть качественный интернет. Здесь проводятся матчи «А» и «Б» дивизионов чемпионата города, и с них ведутся прямые трансляции. Есть интернет-трансляции и с детских соревнований. 
 
Возвращаясь к Всеукраинскому финалу АФЛУ скажу, что мы приложим все усилия, чтобы его участники чувствовали себя в «Олимпии+» как дома. Пусть победит сильнейший аматорский коллектив, а я разговаривал со своим руководством, и мы учредим свои призы – от «Олимпии+», от областного центра «Спорт для всех», обязательно поучаствуем в определенных номинациях и отметим лучших и достойных участников Всеукраинского финала.
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
 
НАША СПРАВКА
 
Спортивная арена «Олимпия+»


Общая площадь – 2620,7 кв. м.

Многоцелевой спортивный зал для олимпийских  неолимпийских игровых видов спорта – 1126,4 кв. м.

Тренажерный зал – 156,3 кв. м.

Фитнес зал – 48,6 кв. м.

В 2016 году было проведено более 30 спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие более 14000 участников.

В 2016 году на оснащение и содержание КП «ДОЦФЗН «Спорт для всех» было выделено 6.351.616 гривен.

100 % допороговых и надпороговых закупок проведено через систему государственных закупок ПРОЗОРО, экономия бюджетных средств составила более 445.000 гривен.  

Источник — Sport.ua

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