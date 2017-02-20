Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Александр Бондарь вернулся и оформил Рекорду победу над Клирексом

16 тур. Такие разные 2:2: «Пяст» в гостях приобретает одно очко, «Погонь 04» дома два теряет

  • 20.02.2017 23:20
  • 101 просмотров
  • 0 комментария
Метки
www.piast.gliwice.pl, С мячом Тарас Тарасович
© www.piast.gliwice.pl, С мячом Тарас Тарасович
За февраль регулярный чемпионат Польши по футзалу сделал всего два шага к своему завершению, и вторым из них стали матчи 16-го тура, которые календарно прошли в три дня. Напомним, что итогом первой части польского чемпионата станет определение шестерки команд, которые поведут борьбу за медали, сыграв на втором этапе еще 5 матчей в один круг. В нижней же части будут названы две команды, которые покинут Экстракласу.
 
С одним из двух неудачников практически все ясно. Смена главного тренера не идет на пользу хойницким «Ред Девилс». С января «красные дьяволы» играют без украинского тренера Олега Зозули, но команда продолжает коллекционировать поражение за поражением. «Баранка» в Гданьске от команды местного университета 1:6, которая только в этом сезоне дебютировала в Экстракласе, стала уже 14-й, и это красноречиво говорит о нынешнем состоянии «Ред Девилс».
 
А вот относительно второго неудачника, говорить конкретно пока не о ком. Одним из приметных матчей тура была игра в Глогуве, где «Евромастер» принимал Молодежный футзальный клуб из Велички. Очень сложной получилась игра для обеих команд, поскольку ставки в ней были высоки – поражение хозяев делало их реальным кандидатом на понижение в классе. Разменять нули на табло командам удалось лишь после экватора второго тайма, и это сделали гости. «Евромастера» нашли в себе силы прибавить, и чтобы развернуть ситуацию на 180 градусов, им хватило 49 секунд, в течение которых мяч трижды влетал в ворота гостей. 3:1 – победа «Евромастера», который сравнялся с «МКФ Сольна Място» по очкам.
 
Однако самой горячей зоной в Экстракласе является та, где идет борьба за место в первом секстете, ведь даже «Пяст», занимающий третье место ничего себе не гарантировал. В отчетном туре команда из Гливиц, цвета которой защищают Тарас Тарасович и Максим Паутяк, провела очень сложный матч против «Торуни», которую опережала на три очка, т.е., фактически был матч за пресловутые шесть очков. К сожалению, оба украинца забивают не так много, как хотелось бы. Так, у игрока молодежной сборной Украины Максима Паутяка за сезон всего два точных удара. Чуть результативнее действует Тарасович, который после гола в Торуни довел свой бомбардирский реестр до пяти мячей. Но футбол, как известно, дело коллективное, и для «Пяста» куда важнее, что благодаря ничьей статус-кво с «Торунью» остался неизменным.
 
Аналогичный результат был зафиксирован и в Щецине, где «Погонь 04» принимала команду Силезского университета. В составе хозяев играет Александр Шамотий, но одессит только набирает форму, поскольку много игр пропустил из-за травмы. Лидеры же «Погони 04» Артур Юрчак и Матеуш Якубяк, забив по голу, ликвидировали то минимальное преимущество, которое было у «AZS US» (Катовице) после первого тайма. Более того, Юрчак мог оформить дубль, но не реализовал 10-тиметровый. Забей он, и, пожалуй, все бы в матче стало ясно, а в итоге – гости воспользовались своим шансом, и за 11 секунд до финальной сирены ушли от поражения, за счет дальнего и не самого сложного удара Кшиштофа Салижа.
 
Ну, и на самом верху в Экстракласе – заочная дуэль «Гатты Актив» и «Рекорда», которая пока является погоней действующего чемпиона Польши за ушедшим в отрыв коллективом из Бельско-Бялой. Выезд в Пневы добавил в копилку «Гатты Актив» три очка, которые сократили дистанцию между главными фаворитами сезона до пяти очков. Ответить на это «Рекорду» предстояло в матче, который был вынесен на понедельник в интересах телевидения. В 2017 году, кстати, Экстракласа поменяла официального транслятора – телеканал «Sportklub» принял эстафету от «TVP Sport», но понедельник, как день, когда польский футзал показывают по ТВ, остался неизменным.
 
Большой перерыв в чемпионате позволил эскулапам «Рекорда» полностью поставить на ноги лучшего бомбардира Экстракласы Александра Бондаря. И, как показали события матча «рекордистов» с «Клирексом», возвращение Александра было очень своевременным. Тут стоит сказать, что в первом круге «Рекорд» катком проехался по «Клирексу», разгромив его 9:0. И в Хожуве ту оплеуху не забыли. Новая команда Вадима Иванова приехала в Бельско-Бялу с настроем не только оказать какое-нибудь сопротивление, а отомстить, отобрав очки у фаворита. Почти полтора тайма болельщики, заполнившие небольшую, но уютную домашнюю арену «Рекорда», наблюдали за безуспешными попытками соперников открыть счет. А когда дождались, их ждало разочарование, поскольку забили не хозяева, а гости. Чуть более минуты потребовалось Артуру Поплавскому, чтобы сравнять счет, но через 28 секунд «Клирекс» вновь был впереди. И вновь ответ хозяев был быстрым – отличился Павел Будняк. Ну, а гол, который всё решил, ударом со штрафного забил Александр Бондарь, который достойным образом отметил своё возвращение в игру. 3:2 – волевые и трудовые три очка «Рекорда», которые вернули его превосходство над «Гаттой Актив» до восьми зачетных баллов. И, кстати, голом в ворота «Клирекса» Александр Бондарь вернул себе единоличное лидерство в списке бомбардиров – 18 точных ударов против 17-ти у Марцина Миколаевича из «Торуни».
 
И снова после матчей 16-го тура в Экстракласе будет перерыв. Связан он с тем, что в конце текущей недели состоятся матчи 1/8 финала Кубка Польши. Тур же под номером 17 запланирован на 4 марта, и поскольку оба лидера сыграют с двумя аутсайдерами, то на центральный матч тура потянет игра в Гливицах, где «Пяст» будет принимать «Ред Дрэгонс».

18-20 февраля. 16 тур
 
«FC Торунь» – «Пяст» (Гливице) – 2:2 (1:2)
 Миколаевич, 2, Войцеховски, 37 – Тарасович, 5, Девуцки, 11
 
«AZS UG» (Гданьск)– «Ред Девилс» (Хойнице) – 6:1 (4:1)
 Крефт, 3,18, Кубишевски, 3,26, Павицки, 15, Мусик, 33 – Ласковски, 16



«Ред Дрэгонс» (Пневы) – «Гатта Актив» (Здуньска-Воля) – 1:3 (1:2)
 Шимчак, 22-автогол – Станиславски, 8, Шимчак, 20, Милевски, 40



«Погонь 04» (Щецин) – «AZS US» (Катовице) – 2:2 (0:1)
 Юрчак, 27, Якубяк, 35 – Кмецик, 18, Салиж,40



«Евромастер» (Глогув) – «МКФ Сольна Място» (Величка) – 3:1 (0:0)
 Жала, 35, Качмар, 35, Длугож,36 – Буковец, 32
 
«Рекорд» (Бельско-Бяла) – «Клирекс» (Хожув) – 3:2 (0:0)
 Поплавски, 30, Будняк, 32, Бондарь, 35 – Омылак, 28, Лутецки, 30

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.