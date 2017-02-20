За февраль регулярный чемпионат Польши по футзалу сделал всего два шага к своему завершению, и вторым из них стали матчи 16-го тура, которые календарно прошли в три дня. Напомним, что итогом первой части польского чемпионата станет определение шестерки команд, которые поведут борьбу за медали, сыграв на втором этапе еще 5 матчей в один круг. В нижней же части будут названы две команды, которые покинут Экстракласу.

С одним из двух неудачников практически все ясно. Смена главного тренера не идет на пользу хойницким «Ред Девилс». С января «красные дьяволы» играют без украинского тренера Олега Зозули, но команда продолжает коллекционировать поражение за поражением. «Баранка» в Гданьске от команды местного университета 1:6, которая только в этом сезоне дебютировала в Экстракласе, стала уже 14-й, и это красноречиво говорит о нынешнем состоянии «Ред Девилс».

А вот относительно второго неудачника, говорить конкретно пока не о ком. Одним из приметных матчей тура была игра в Глогуве, где «Евромастер» принимал Молодежный футзальный клуб из Велички. Очень сложной получилась игра для обеих команд, поскольку ставки в ней были высоки – поражение хозяев делало их реальным кандидатом на понижение в классе. Разменять нули на табло командам удалось лишь после экватора второго тайма, и это сделали гости. «Евромастера» нашли в себе силы прибавить, и чтобы развернуть ситуацию на 180 градусов, им хватило 49 секунд, в течение которых мяч трижды влетал в ворота гостей. 3:1 – победа «Евромастера», который сравнялся с «МКФ Сольна Място» по очкам.

Однако самой горячей зоной в Экстракласе является та, где идет борьба за место в первом секстете, ведь даже «Пяст», занимающий третье место ничего себе не гарантировал. В отчетном туре команда из Гливиц, цвета которой защищают Тарас Тарасович и Максим Паутяк, провела очень сложный матч против «Торуни», которую опережала на три очка, т.е., фактически был матч за пресловутые шесть очков. К сожалению, оба украинца забивают не так много, как хотелось бы. Так, у игрока молодежной сборной Украины Максима Паутяка за сезон всего два точных удара. Чуть результативнее действует Тарасович, который после гола в Торуни довел свой бомбардирский реестр до пяти мячей. Но футбол, как известно, дело коллективное, и для «Пяста» куда важнее, что благодаря ничьей статус-кво с «Торунью» остался неизменным.

Аналогичный результат был зафиксирован и в Щецине, где «Погонь 04» принимала команду Силезского университета. В составе хозяев играет Александр Шамотий, но одессит только набирает форму, поскольку много игр пропустил из-за травмы. Лидеры же «Погони 04» Артур Юрчак и Матеуш Якубяк, забив по голу, ликвидировали то минимальное преимущество, которое было у «AZS US» (Катовице) после первого тайма. Более того, Юрчак мог оформить дубль, но не реализовал 10-тиметровый. Забей он, и, пожалуй, все бы в матче стало ясно, а в итоге – гости воспользовались своим шансом, и за 11 секунд до финальной сирены ушли от поражения, за счет дальнего и не самого сложного удара Кшиштофа Салижа.

Ну, и на самом верху в Экстракласе – заочная дуэль «Гатты Актив» и «Рекорда», которая пока является погоней действующего чемпиона Польши за ушедшим в отрыв коллективом из Бельско-Бялой. Выезд в Пневы добавил в копилку «Гатты Актив» три очка, которые сократили дистанцию между главными фаворитами сезона до пяти очков. Ответить на это «Рекорду» предстояло в матче, который был вынесен на понедельник в интересах телевидения. В 2017 году, кстати, Экстракласа поменяла официального транслятора – телеканал «Sportklub» принял эстафету от «TVP Sport», но понедельник, как день, когда польский футзал показывают по ТВ, остался неизменным.

Большой перерыв в чемпионате позволил эскулапам «Рекорда» полностью поставить на ноги лучшего бомбардира Экстракласы Александра Бондаря. И, как показали события матча «рекордистов» с «Клирексом», возвращение Александра было очень своевременным. Тут стоит сказать, что в первом круге «Рекорд» катком проехался по «Клирексу», разгромив его 9:0. И в Хожуве ту оплеуху не забыли. Новая команда Вадима Иванова приехала в Бельско-Бялу с настроем не только оказать какое-нибудь сопротивление, а отомстить, отобрав очки у фаворита. Почти полтора тайма болельщики, заполнившие небольшую, но уютную домашнюю арену «Рекорда», наблюдали за безуспешными попытками соперников открыть счет. А когда дождались, их ждало разочарование, поскольку забили не хозяева, а гости. Чуть более минуты потребовалось Артуру Поплавскому, чтобы сравнять счет, но через 28 секунд «Клирекс» вновь был впереди. И вновь ответ хозяев был быстрым – отличился Павел Будняк. Ну, а гол, который всё решил, ударом со штрафного забил Александр Бондарь, который достойным образом отметил своё возвращение в игру. 3:2 – волевые и трудовые три очка «Рекорда», которые вернули его превосходство над «Гаттой Актив» до восьми зачетных баллов. И, кстати, голом в ворота «Клирекса» Александр Бондарь вернул себе единоличное лидерство в списке бомбардиров – 18 точных ударов против 17-ти у Марцина Миколаевича из «Торуни».

И снова после матчей 16-го тура в Экстракласе будет перерыв. Связан он с тем, что в конце текущей недели состоятся матчи 1/8 финала Кубка Польши. Тур же под номером 17 запланирован на 4 марта, и поскольку оба лидера сыграют с двумя аутсайдерами, то на центральный матч тура потянет игра в Гливицах, где «Пяст» будет принимать «Ред Дрэгонс».



18-20 февраля. 16 тур