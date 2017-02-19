Нон-стоп, в режиме которого клубы футзальной Примеры играли в течение последних десяти дней, завершился в пятницу, субботу и воскресенье матчами 21-го тура регулярного чемпионата.

В сложнейшей ситуации перед матчем с «Сантьяго Футзал» находилась «Эль Посо Мурсия». Судите сами. В среду, почти около полуночи завершилась сверхэмоциональная игра против «Мовистар Интера», а менее чем через 48 часов мурсийцам снова предстояло выйти на площадку. При этом: без травмированных Мигелина и Кардинала, а также Маттеуса и главного тренера Дуды, получивших дисквалификации после «эль суперклассико». Кадровые проблемы вынудили тренерский штаб «Эль Посо Мурсии» вызывать на игру из второй команды, играющей в Сегунде, двух молодых футболистов – Пикераса (1996 г.р.) и Кобарро (1998 г.р.). Помимо этого, в воротах против «Сантьяго Футзал» вышел Феде, а Фабио, получивший огромную нагрузку, отбивая атаки Рикардиньо и компании, остался в запасе. Отметим, что у «Сантьяго Футзал» перед матчем в Мурсии было на подготовку на 24 часа больше, поскольку галисийцы играли во вторник.

Однако многим известен закон спорта, и футбола в частности – чем сложнее вокруг команды обстоятельства, тем более сплоченной она выходит на игру. Очень кстати для хозяев был быстрый мяч, который уже на 2-й минуте забил бразилец Пито. Он позволил мурсийцам действовать на контратаках, но Бебе и Маринович не смогли воспользоваться своими шансами. К тому же, уверенности хозяевам добавлял и Феде, в ряде эпизодов сыграв очень надежно. А на 11-й минуте выход «2 в 1» Мариновичем и Раулем Кампосом был проведен образцово-показательно, и последний удвоил преимущество «Эль Посо Мурсии». Троекратным же оно стало при курьезных обстоятельствах, и от хозяев большой привет голкиперу «Сантьяго Футзал» Виктору Лопесу. Парня явно переклинило, когда он с мячом побежал на чужую половину, потом не мог с ним расстаться, ну, и не нашел ничего лучшего, как отдать кожаный снаряд на ногу Пито, который спокойно поразил бесхозные ворота. До перерыва гости один мяч все-таки сумели отыграть, удачно разыграв угловой.

Второй тайм пошел под диктовку «Эль Посо Мурсии», Пито постоянно терроризировал оборону гостей, но хромала реализация. Зато на 31-й минуте сработала еще одна контратака, и Маринович после идеальной передачи Алекса головой сбросил мяч в сетку. Через несколько минут «Сантьяго Футзал» перешел на игру с пятым полевым, и Антонио Диз забил второй мяч гостей. Как оказалось, последний. Через минуту после углового свой первый мяч в Примере забил Пикерас, а подвел итогу матчу четкий удар Бебе через всю площадку по пустым воротам. 6:2 – «Эль Посо Мурсия» наглядно показала, что поражение от «Мовистар Интера» не стало для неё ударом.

И «Барселона Ласса» перед матчем против «Рибера Наварры» находилась не в благоприятных обстоятельствах. Наваррцы свой предыдущий матч проводили во вторник, и хотя вроде бы на выезде, но это было наваррское дерби, без утомительного времени для возвращения домой. Каталонцы же играли в среду, плюс какое-то время и силы ушли у них на то, чтобы добраться из Барселоны до Туделы, где проводит свои домашние матчи «Рибера Наварра», а это около 400 км.

Хозяева явно были намерены воспользоваться имеющимися обстоятельствами, и в первом тайме навязали каталонцам такие скорости, с которыми те не всегда справлялись. Так что, работы у Хуанхо, который в этой игре защищал ворота «Барселоны Ласса», было предостаточно. Но на 13-й минуте после розыгрыша аута и удара Луисмы голкипер гостей был бессилен, как и еще через пару минут после удара Педро. В такой ситуации подопечным Андреу Плазы важно было забить хотя бы мяч до перерыва, и это удалось за 29 секунд до конца первого тайма. Хоселито, который наверняка запомнился нашим любителям футзала по играм сборной Испании в Киеве, после прострела замкнул штангу.

После смены ворот каталонцы просто обязаны были прибавлять, и игра переместилась ближе к воротам голкипера «Рибера Наварры» Молины. Он, надо признать, был очень хорош, выручая своих партнеров в самых сложных ситуациях. Продержался Молина до 33-й минуты, когда его несильным низовым ударом пробил Хоселито. Будь у наваррцев удачливее Педро, они имели все шансы выходить вперед, но тот проигрывал свои дуэли Хуанхо. Судьба же матча решилась за 1.32 до сирены. Феррао умело подставился под фол, который был для хозяев шестым, и Диего великолепно исполнил 10-тиметровый. После финальной сирены хозяевам достались аплодисменты от своих болельщиков, а «Барселоне Ласса» три очка, которые, как минимум, на сутки подняли её на вершину турнирной таблицы.

Третий из испанских грандов свой матч тура проводил в воскресенье в Валенсии. «Леванте» под руководством Давида Мадрида стал явно оживать, и, конечно же, был не против дерзнуть и попытаться зацепить очки у чемпиона Испании. «Мовистаровцы» вышли на площадку спорткомплекса «El Cabanyal» и без главного тренера Хесуса Веласко, и своего постоянного капитана Карлоса Ортиса, который дисквалифицирован на два матча. В чем сложно было упрекнуть хозяев паркета, так это в старании, но в мастерстве они заметно уступали игрокам «Мовистар Интера», особенно, в части реализации голевых моментов. Бруно Таффи в середине тайма открыл счет, после чего гости спокойно держали «левантийцев» на дистанции. Стоило на 19-й минуте Сесилио дальним ударом сравнять счет (голкипер гостей Алекс Гонсалес сыграл не лучшим образом), как «мовистаровцы» тут же прижали хозяев к штрафной, и тот же Сесилио срезал мяч уже в свои ворота. На самой последней секунде «Леванте» получил реальный шанс свести первый тайм к ничьей, но Эмилио Буэндиа с дабл-пенальти не переиграл Алекса Гонсалеса. Дабы не искушать судьбу и чувствовать себя спокойнее, «Мовистар Интер» в начале второго тайма довел счет до 3:1. Возможность сократить его «Леванте» подарил Пола, когда за грубую игру получил прямую красную карточку. Но от того, как «Леванте» играл «4 на 3», можно было заплакать – Рикардиньо все «перекусывал», а контратаки гостей были таким, что можно было и в меньшинстве забить. Концовка была тривиальной – игра хозяев с пятым полевым, и гол Гадейи в пустые ворота. 1:4 – «Мовистар Интер» вернулся на первое место в турнирной таблице.

Из остальных результатов тура, отметим поражение «Катгаз Э. Санта Коломы» от «Пальмы Футзал». Команду из пригорода Барселоны продолжает лихорадить – в последних 10-ти матчах Дани Сальгадо и компания набрали всего 5 очков. После этой осечки каталонцы уже на 9 очков отстают от шестого места, и им предстоит серьезная борьба, за то, что удержаться в зоне плей-офф, к которой снизу подтянулся «Сантьяго Футзал», да и «Рибера Наварре» еще по силам замахнуться на место в восьмерке.

Отыграв на неделе два тура, команды Примеры получили возможность перевести дыхание – 22-й тур по календарю снова пройдет в три дня 24-26 февраля. Что в нем интересного? Это в ассортименте. Откроется тур матчем «Магны Гурпеа» против «Эль Посо Мурсии», где гостям будет очень сложно. «Барселона Ласса» дома сыграет с «Риос Реноваблес Сарагосой», которую голыми руками не возьмешь. А завершится тур 26 февраля центральным матчем – «Мовистар Интер» принимает «Пальму Футзал». Напомнить вам, как завершился матч первого круга? 5:0 в пользу «Пальмы»! Наверное, что-то еще комментировать излишне.



17-19 февраля. 21 тур