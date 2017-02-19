На редкость ничейным получился 16-й тур регулярного чемпионата Италии по футзалу, матчи которого прошли в нынешний уик-энд. В четырех из шести игр победитель выявлен не был, и это рекорд текущего сезона в Серии А. Для сравнения скажем, что в предыдущих 15-ти турах три ничьи в туре были однажды, а по две – только три раза. Кстати, три ничьи были ровно неделю назад в 15-м туре – итого в 12-ти последних матчах Серии А более чем в половине силы соперников были равны.

Как это часто бывает, кому-то ничья в радость, а кому-то разочарование, потому что теряются важные очки. Стартовал 16-й тур в пятницу матчем в Неаполе, где местный «Лолло Каффе Наполи» пытался добыть свою первую победу в 2017 году. И это речь идет о команде, которая после 10-ти туров уверенно возглавляла Серию А, выиграв 9 матчей. Очередным соперником подопечных Франческо Чиполлы был «Лацио» – тёзка знаменитого римского футбольного клуба, который ни о каком плей-офф не мечтает, а решает куда более прозаичную задачу – уйти из зоны плей-аут, чтобы не играть матчи на вылет из Серии А. К слову, задачу эту футзальные «лациале» решают последние несколько сезонов. У кого же выигрывать дома, если не у такого «Лацио»?

Началась игра для неаполитанцев лучше не придумаешь – прошло менее семи минут, а счет был уже 2:0. Причем, второй мяч был на счету голкипера «Лолло Каффе Наполи» Марко Паскулли, который воспользовался тем, что его визави из «Лацио» Лайон опрометчиво бросил ворота, подключившись в атаку, и уже не успевал вернуться назад. Однако продолжения не последовало, гости потихоньку стали играть смелее, и на 15-й минуте один мяч отыграли. Джассону удался редкий по силе и точности удар метров с 17-ти справа в дальний верхний угол. А голевую передачу чемпиону Европы 2014 года в составе сборной Италии выдал все тот же Лайон, который упорно продолжал поддерживать атаки своей команды. После перерыва уже ни о каком преимуществе хозяев паркета речи ни шло – «Лацио» отвечал своей атакой едва ли не на каждый выпад неаполитанцев. Да и Лайон постоянно дергал оборону «Лолло Каффе Наполи» своими подключениями. В одном из эпизодов Паскулли с трудом отбил из девятки после удара Лайона со своей половины, когда до ворот было не меньше 23-24-х метров. А на 34-й минуте «Лацио» и вовсе сравнял счет – Рамирес был первым на мяче после передачи с углового.

Ровно через минуту Де Баил пробил по воротам так, что многие и не поняли, был гол или нет, поскольку мяч ударился о металлическую дугу, которая держит сетку и вылетел обратно в площадку. Арбитры сначала засчитали взятие ворот, но после паузы изменили своё решение. Де Баил недолго был плохом настроении, и через несколько секунд пробил так, что по поводу гола уже двух мнений ни у кого быть не могло. Но! Де Баил так бурно и долго праздновал свой успех, что получил предупреждение, и оно для бразильца было вторым – удаление! Когда уже вот-вот составы должны были стать равными, Рамирес ударом из пределов штрафной в третий раз пробил Паскулли. Но и это было еще не все!

«Лолло Каффе Наполи» очень хотел вырвать победу, и в концовке на своем мяче постоянно играл с пятым полевым игроком. И в одной из атак едва не пострадал за свой риск – Лайон пробил по пустым воротам, и Манфрой чудом успел из спасти. Финал-апофеоз за две секунды до сирены – 6-й фол «Лацио» и дабл-пенальти! Однако Форнари не справился с нервами, и с 10-ти метров пробил в метре над перекладиной. Ничья самая настоящая боевая, но никак не та, которую называют «мировой». Какой там «мир», когда шла такая рубка.

В пятницу в Серии А игрался еще один матч, и в нем был зафиксирован тот же результат. «Киоли Коджианко Футзал» долгое время во втором тайме уступал «Каме Доссон», команде также, как и «Лацио», пытающейся выбраться из зоны плей-аут. Но голы, забитые в течение 25-ти секунд Визонаном и Йераем, помогли хозяевам паркета избежать поражения.

В субботу в программе тура были еще 4 матча, и снова две ничьи. «Аксед Груп Латина» и «Аква&Сапоне» очень долго не могли подобрать ключи к воротам друг друга. Лишь на 35-й минуте это удалось игроку гостей Де Оливейре, но спустя полторы минуты аргентинец Лукас Майна установил окончательный счет 1:1. А вот ничья в Пескаре между лидером Серии А и «Каос Футзал» была из разряда боевых. По ходу игры соперники попеременно выходили вперед, но не более чем на один мяч. Последнее слов в матче было за гостями, когда за 1.17 до финальной сирены серб Марко Перич принес «Каос Футзал» одно выездное очко.





Когда в туре много ничьих, это шанс поправить свое турнирное положение тем командам, которые смогли добиться победы. Таких команд было две, но набранные три очка не изменили их места в турнирной таблице. «Лупаренсе», у которого свой первый мяч забил знаменитый Адриано Фолья, до шести очков сократил своё отставание от «Пескары». А вот «Ма Груп Имола» за счет второй победы подряд, на этот раз над «Реал Риети», по очкам догнала «Лолло Каффе Наполи», но уступает ему в разнице забитых и пропущенных мячей. Кстати, об этой самой разнице мячей – положительной её в Серии А имеют все 8 команд, которые входят в зону плей-офф.

Базовая дата 17-го тура Серии А – 25 февраля. «Пескара» на выезде сыграет с «Киоли Коджианко Футзал», а «Лупаренсе» также в гостях против «Реал Риети». Любопытный матч ожидается в Монтесильвано, где «Аква&Сапоне» будет принимать «Лолло Каффе Наполи».



16 тур. 17-18 февраля

«Лолло Каффе Наполи» – «ТКЧ Лацио» – 3:3 (2:1)

Андре Феррейра (4), Паскулли (7), Де Баил (35) – Джассон (15), Рамирес (34,37)







«Киоли Коджианко Футзал» – «Каме Доссон» – 3:3 (1:2) Андре Феррейра (4), Паскулли (7), Де Баил (35) – Джассон (15), Рамирес (34,37)

Брицци (13), Визонан (34), Йерай (34) – Боавентура (1,25), Вава (19) Брицци (13), Визонан (34), Йерай (34) – Боавентура (1,25), Вава (19)

«Лупаренсе» – «Футзал Исола» – 6:1 (3:1)

Манкусо (2), Онорио (5), Тобе (13), Бертони (23), Коко Веллингтон (30), Фолья (38) – Артейро (10) Манкусо (2), Онорио (5), Тобе (13), Бертони (23), Коко Веллингтон (30), Фолья (38) – Артейро (10)

«Ма Груп Имола» – «Реал Риети» – 5:3 (1:1)

Жуниньо (17), Фабиньо (29), Дейлтон (32), Кастана (34), Боргес (40) – Дуйо (10), Суазо (26,31) Жуниньо (17), Фабиньо (29), Дейлтон (32), Кастана (34), Боргес (40) – Дуйо (10), Суазо (26,31)

«Аксед Груп Латина» – «Аква&Сапоне» – 1:1 (0:0)

Майна (36) – Де Оливейра (35) Майна (36) – Де Оливейра (35)

«Пескара С5» – «Каос Футзал» – 4:4 (1:1)