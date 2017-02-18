Локомотив – ХИТ. Анонс

Команды Экстра-лиги на текущий момент вошли в недельный график, в котором матчи регулярного чемпионата чередуются с кубковыми играми. В субботу все 10 экстралиговых коллективов сделают еще один шаг к финишу первого этапа, а для этого им предстоит провести матчи 16-го тура.

Главный вопрос «регулярки», а это определение восьмерки команд, которые поведут борьбу за чемпионство и медали в плей-офф, остается в повестке дня актуальным. Более того, у него нет никаких вариантов разрешиться в ближайшую субботу, а значит, всё подвисает по крайней мере до 4 марта, когда состоится тур под номером 17. А раз так, то основная интрига четырех из пяти субботних матчей – произойдет ли очередная перетасовка в той группе команд, которые занимают места со второго по шестое. Вот где раздолье для тех фанатов футзала, кто на досуге любит посчитать варианты. А они и вправду могут быть самыми любопытными. К примеру, занимающий шестое место «Ураган» вполне к вечеру субботы, когда завершатся все матчи, может оказаться вторым. А, например, «Энергия», которая сейчас вторая, может упасть на шестое место.

А вот из двух команд, которые выйдут на площадку Дворца спорта «Локомотива», только одна может переместиться то ли вверх, то ли вниз. Киевский «ХИТ» давно уже не колышет, что там происходит ниже в турнирной таблице. Команда Олега Лукьяненко еще с середины января свысока наблюдает за тем, как там народ молотит друг друга, но, тем не менее, определенным образом может повлиять на турнирную судьбу остальных. К примеру, в матче последнего тура «хитовцы» упустили преимущество в два мяча над «Титан-Зарей», и это одно очко позволило команде из Покровского подняться на четвертое место.

Сложно сказать, ставит ли руководство «ХИТа» перед своими игроками задачу без поражений пройти регулярный чемпионат. Все-таки футболистам без какого-то стимула играть сложно, и какой-нибудь небольшой финансовый бонус за ноль в графе поражений был бы не лишним для того, чтобы оставшиеся три игры были проведены на максимуме. Но и у самих ребят наверняка присутствует мысль о том, чтобы без осечек завершить регулярный чемпионат. Это и футболистам добавило бы настроения, да и всем соперникам был бы посыл, сколько, мол, ни мобилизуйтесь и ни настраивайтесь, мы всё равно сильнее.

Что же до хозяев, то для них субботняя игра крайне важна. Двумя неделями ранее во Львове против «Энергии» харьковчане провели не самый лучший матч, после которого у футболистов должны были остаться вопросы, прежде всего, к самим себе – мы ли это были? Можно ли на что-то рассчитывать в плей-офф, если у голкипера соперника в течение 40-ка минут будет разгрузочный день? Ответы на них, наверное, интересны и футболистам, и тренерскому штабу, и поклонникам команды. С каждой игрой регулярный чемпионат стремительно несется к финишу, и времени, а, самое главное, матчей, чтобы к играм на вылет подойти во всеоружии, становится все меньше.

Матч первого круга принес победу «ХИТу» 3:1, и стал памятен двумя моментами. Во-первых, это хет-трик Сергея Чепорнюка. Во-вторых, это два пенальти в ворота «Локомотива», которые тот же Чепорнюк и реализовал. Одним из арбитров в киевском матче был Олег Иванов из Днепра. Любопытно, что и на субботнюю игру команды на площадку выведет один из наших самых авторитетных арбитров.



Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

18 февраля, суббота