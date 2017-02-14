Офіційно. Іван Скіцко подав у відставку, Максим Павленко очолив Ураган

Головний тренер «Урагану» Іван Скіцко подав у відставку. Основною причиною такого вольового рішення послугувало припинення боротьби івано-франківської команди за Кубок України, де «Ураган» минулої суботи зазнав виїзної поразки (1:7) від львівської «Енергії» на стадії 1/8 фіналу.

У понеділок, 13 лютого, відбулася зустріч керівництва клубу з Іваном Скіцком, на якій було прийнято тренерську відставку і досягнуто згоди про припинення співпраці. Зважаючи на вагомий внесок у розвитку та становленні НФК «Ураган», Івану Васильовичу було запропоновано залишитись у структурі клубу, щоб своїми знаннями, навичками та досвідом сприяти вихованню майбутнього покоління талановитих «ураганівців».

З 14 лютого новим головним тренером «Урагану» призначено Максима Павленка, який має за плечима досвід граючого наставника. Саме в цій якості 41-річний футзаліст попередні два сезони очолював львівську «Енергію», яку привів до чемпіонства і був визнаний кращим тренером Екстра-ліги 2015/16 років.

Перед Максимом Павленком, який готуватиме команду до наступного виїзного матчу з «Юні-Ламаном», поставлене завдання сформувати новий тренерський склад і продовжити боротьбу за нагороди чемпіонату України. Співпраця з новим наставником розрахована до завершення цього сезону.