Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Было то, чего быть не должно: эль суперклассико завершилось дракой

20 тур. «Мовистар Интер» и «Эль Посо Мурсия» выдали фантастический футзал, но со скандалом

  • 16.02.2017 03:15
  • 144 просмотров
  • 0 комментария
Метки
www.intermovistar.com
© www.intermovistar.com
20-й тур футзальной Примеры пришелся на середину недели, после чего в регулярном чемпионате остались позади две трети турнирной дистанции. Что и говорить, в Испании команды играют в невероятно напряженном режиме – на прошлой неделе в пятницу-субботу был тур под номером 19, а на этой неделе еще по два матча. Когда футболисты восстанавливаются, когда команды тренируются, когда тренеры успевают что-то там придумать под своего следующего соперника, если футболисты еще не остыли после предыдущего – вопросы, вопросы. Но только в такой мясорубке, когда каждый матч играется на невероятном накале, и формируется чемпионат, который называют лучшим в мире.
 
Уже девятый сезон наш сайт очень подробно держит в курсе своих читателей обо всем том, что происходит в испанском футзале. А как по-другому? На чем же учиться, как ни на действиях сильнейших футболистов, где, как ни в матчах блистательных команд под руководством лучших тренеров и нашим наставниках подсмотреть какие-то тактические изыски? И справедливости ради отметим, что наши футболисты – очень неплохие ученики, что можно было наблюдать в недавних товарищеских матчах сборных Украины и Испании. Значит, в информационном плане все делается не зря. 
 
Почему захотелось сделать такое отступление? За эти годы вашему вниманию были представлены самые фантастические матчи, и не только с участием трех испанских мегаклубов. И все же матчи между ними – это нечто особенное. Возможно, определение какого-либо матча, как «эль классико», несколько заезженное, поскольку его очень часто тулят совершенно не к месту. Но когда в Испании между собой играют «Мовистар Интер» и «Эль Посо Мурсия» – это реальное «эль классико», фактическое «эль классико», поскольку ничего круче в мировом клубном футзале сейчас нет. Чего скрывать, бывают между этими командами матчи, так сказать, проходные, которые в памяти живут недолго. Но это не про битву, которая была между «Мовистар Интером» и «Эль Посо Мурсией» в рамках 20-го тура. Это был матч, который обязательно войдет в список «Эль классико – the best», и это была лучшая игра нынешнего сезона.
 
«Мовистар Интер» и «Эль Посо Мурсия» по времени закрывали тур, а до него проходили события, о которых все-таки нужно сказать. Во вторник были сыграны 5 матчей, и 4 из них, право, достойны отдельного описания, но только не в туре, где игралось «эль классико». Поэтому, очень кратко.
 
«Магна Гурпеа» и «Рибера Наварра» – наваррское дерби, соперники рубятся, какие бы ни занимали места. Но на данный момент и по ходу сезона, и по качеству игры «Магна Гурпеа» предпочтительнее, что и было доказано. «Пальма Футзал», невероятно резко стартовав, вынудила следить за собой пристально, но где-то балеарцы такого пресса и не выдержали. А тут еще и пришедший в «Леванте» талантливый тренер Давид Мадрид с каждым туром преображает своих подопечных. Как итог, «Пальма Футзал» вынуждена была недосчитаться двух очков в матче с командой из Валенсии, которая, в свою очередь, может быть довольна результатом поездки на Балеарские острова.
 
Идем далее. В Картахене местный клуб «Пластикос Ромеро Картахена» на пару с «Катгаз Э. Санта Коломой» разыграли настоящий триллер с погоней постоянно отстававших в счете гостей. Дани Сальгадо и компания проигрывать ни в какую не хотели, что и доказал гол главного голеадора каталонского клуба, который привел матч в ничейную гавань, где зрителям скучать не приходилось – 10 забитых мячей! И в Сантьяго-де-Компостелле все могло завершиться мировой, но на беду «Сарагосы» у хозяев в ударе был Катела, который своим третьим мячом принес своей команде три очка – «Сантьяго Футзал» теперь всего в трех очках от зоны плей-офф!
 
В среду игровой день открыл матч в Барселоне, и у «Бурелы» в «Палау Блауграна» шансов против хозяев не было никаких – 6:2. А их, этих шансов, и до игры гостям никто не давал. Тем временем, «Хаэн» очень уверенно укатал «Гран-Канарию» 5:0, и вы посмотрите, что делается в турнирной таблице Примеры на местах с 4-го по 7-е – у четырех команд по 36 очков. Это еще круче, чем в нашей Экстра-лиге, где между вторым и шестым местами жалкие два очка. И вот тут-то мы, наконец, и добрались до «эль классико».
 
«То, что произошло сегодня вечером в великом матче испанского футзала, заслуживает показательного наказания. Никому и ни за что не может быть оправдания, тем более что арбитры Диас Родригес и Гарсиа Эрнандес провели очень хороший матч. И не судьи, а только игроки ответственны за то, что они потеряли самообладание, и начали бить и толкать друг друга», – это из комментария к матчу ведущего испанского издания «Mundo deportivo».
 
«Такого не должно быть на площадке, тем более что футзал стремится стать олимпийским видом спорта, а дети видят это и в спорткомплексе, и по телевизору», – а это уже из комментария Рикардиньо, который стал главным героем матча.
 
Уже с первых минут хозяева под предводительством Рикардиньо закрутили у ворот Фабио невероятную карусель, итогом которой стал гол самого португальца, а еще через пару минут отличился Даниэль. Какое-то время «Эль Посо Мурсии» понадобилось, чтобы прийти в себя, гости заиграли на порядок злее и агрессивнее, и на 10-й минуте Карлос Ортис под давлением прессинга забил мяч в собственные ворота. Однако «мовистаровцы» продолжали куражиться на площадке и до перерыва Борха и Рикардиньо забили еще два мяча. 4:1 – «Мовистар Интер» в первые 20 минут реально был сильнее по всем параметрам.





 
Заметим, что мурсийский клуб продолжает играть без своего лидера Мигелина, который «сломался» как раз перед матчами сборной Испании в Киеве. Но и без своего лучшего игрока «Эль Посо Мурсия» – это команда со стойким характером. Вскоре после перерыва Алекс один мяч отыграл, и инициатива перешла к гостям. Правда, в середине второго тайма в контратаке Борха не без помощи рикошета от Пито оформил дубль, но тот же Пито и Маттеус с интервалом в минуту сократили счет до минимума – 5:4 за 8 с половиной минут до конца матча. Как ни старались гости, но забить пятый мяч не удавалось. К тому же, стало сказываться напряжение матча, и футболисты очень резко реагировали на любое, по их мнению, несправедливое решение арбитров. Те же явно давали играть футболистам, останавливая игру свистками только в самых крайних случаях. Наблюдая за действиями Карлоса Ортиса, было понятно, почему он тут в Киеве постоянно что-то рассказывал нашим арбитрам – он и в Испании считает нормальным на повышенных тонах объяснять арбитрам, как им надо судить.
 
Гром грянул на 38-й минуте. После серии игровых, на грани, столкновений, началась стычка, в которую оказалась втянутой большая группа игроков со стороны обеих команд, а еще к ней неожиданно подключился главный тренер «Эль Посо Мурсии» Дуда, который неплохо поставленным ударом отправил Марио Ривильоса на паркет.



Пауза в игре продолжалась минут 5, арбитры внимательно наблюдали за всем, что происходит, и их приговор был следующим: с площадки были удалены оба (!) главных тренера – Дуда и Хесус Веласко, а вместе с ними Карлос Ортис у хозяев и Маттеус у гостей. А поскольку последний схлопотал красную карточку, находясь на скамейке запасных, «Мовистар Интер» остался втроем, и когда арбитры дали добро на возобновление игры, Бебе у мурсийцев вышел пятым полевым. Больше минуты пятерка игроков «Эль Посо Мурсии» гоняла трёх «мовистаровцев», среди которых был и Рикардиньо. Вот тут-то Пола и подловил момент для рывка к противоположным воротам, и сильнейшим ударом поразил их, несмотря на старания Бебе отбить мяч – 6:4. У мурсийцев в оставшееся время Бебе во вратарской футболке уже не уходил с площадки, гостям очень хотелось оставить за собой хотя бы последнее слово, но «плюс два» в пользу «Мовистар Интера» сохранились до финальной сирены.







Это был матч, который та же «Mundo deportivo» окрестила, как «эль суперклассико». А испанцы знают толк в этом деле, поэтому, только двумя руками за. А что он дал с точки зрения турнирной таблицы, да, собственно, не так много. «Мовистар Интер» по-прежнему первый, опережая «Барселону Ласса» на одно очко. «Эль Посо Мурсия» жестко третья, заметно отставая от второго места, и заметно опережая четвертое.
 
Всего один день в Примере перерыв, а матчи 21-го тура пройдут уже в ближайший уик-энд. 17-19 февраля. «Эль Посо Мурсия» в пятницу сыграет дома с «Сантьяго Футзал», «Барселона Ласса» в субботу в гостях с «Рибера Наваррой», а «Мовистар Интер» в воскресенье с «Леванте». Нон-стоп на футзальных площадках Испании продолжается. Примера – ты «simply the best»!

14-15 февраля. 20 тур
 
«Магна Гурпеа» – «Рибера Наварра» – 3:1 (2:0)
 Мартиль (8), Рафа Усин (16,39) – Педро (24)



«Пальма Футзал» – «Леванте UD» – 3:3 (2:0)
 Парадински (3,39), Хоселито (4) – Триподи (24), Лучо (33), Пицарро (40)



«Сантьяго Футзал» – «Риос Реноваблес Сарагоса» – 5:4 (4:1)
 Катела (8,16,36), Армандо (11,18) – Ретамар (2), Нано Модрего (28,28), Адри Ортего (35)



«Пенискола» – «Хумилья» – 5:1 (2:1)
 Мичел (2), Хуан Карлос (9), Мичел (30,38), Терри (31) – Боливар (2)



«Пластикос Ромеро Картахена» – «Катгаз Э. Санта Колома» – 5:5 (2:2)
 Родриго (2), Элиан (4), Энрике (22), Хуанпи (31), Адеиртон (36) – Рафа Лопес (3), Серхио (8), Дель Мораль (21), Элиан (29, автогол), Дани Сальгадо (37)



«Барселона Ласса» – «Пескадос Рубен Бурела» – 6:2 (3:1)
 Феррао (8,32), Адольфо (9), Диего (19), Жоао Батиста (25), Квинтела (36) – Антонито (16), Яго Мигес (36)

«Хаэн» – «Гран-Канария» – 5:0 (3:0)
 Бойис (16), Виктор Монтес (17), Солано (19), Маурисиньо (26), Чино (35)

«Мовистар Интер» – «Эль Посо Мурсия» – 6:4 (4:1)
 Рикардиньо (2,13), Даниэль (4), Борха (10,30), Пола (39) – Ортис (10, автогол), Алекс (22), Пито (31), Маттеус (32)

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Видеообзоры остальных матчей позже...

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.