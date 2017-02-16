20-й тур футзальной Примеры пришелся на середину недели, после чего в регулярном чемпионате остались позади две трети турнирной дистанции. Что и говорить, в Испании команды играют в невероятно напряженном режиме – на прошлой неделе в пятницу-субботу был тур под номером 19, а на этой неделе еще по два матча. Когда футболисты восстанавливаются, когда команды тренируются, когда тренеры успевают что-то там придумать под своего следующего соперника, если футболисты еще не остыли после предыдущего – вопросы, вопросы. Но только в такой мясорубке, когда каждый матч играется на невероятном накале, и формируется чемпионат, который называют лучшим в мире.

Уже девятый сезон наш сайт очень подробно держит в курсе своих читателей обо всем том, что происходит в испанском футзале. А как по-другому? На чем же учиться, как ни на действиях сильнейших футболистов, где, как ни в матчах блистательных команд под руководством лучших тренеров и нашим наставниках подсмотреть какие-то тактические изыски? И справедливости ради отметим, что наши футболисты – очень неплохие ученики, что можно было наблюдать в недавних товарищеских матчах сборных Украины и Испании. Значит, в информационном плане все делается не зря.

Почему захотелось сделать такое отступление? За эти годы вашему вниманию были представлены самые фантастические матчи, и не только с участием трех испанских мегаклубов. И все же матчи между ними – это нечто особенное. Возможно, определение какого-либо матча, как «эль классико», несколько заезженное, поскольку его очень часто тулят совершенно не к месту. Но когда в Испании между собой играют «Мовистар Интер» и «Эль Посо Мурсия» – это реальное «эль классико», фактическое «эль классико», поскольку ничего круче в мировом клубном футзале сейчас нет. Чего скрывать, бывают между этими командами матчи, так сказать, проходные, которые в памяти живут недолго. Но это не про битву, которая была между «Мовистар Интером» и «Эль Посо Мурсией» в рамках 20-го тура. Это был матч, который обязательно войдет в список «Эль классико – the best», и это была лучшая игра нынешнего сезона.

«Мовистар Интер» и «Эль Посо Мурсия» по времени закрывали тур, а до него проходили события, о которых все-таки нужно сказать. Во вторник были сыграны 5 матчей, и 4 из них, право, достойны отдельного описания, но только не в туре, где игралось «эль классико». Поэтому, очень кратко.

«Магна Гурпеа» и «Рибера Наварра» – наваррское дерби, соперники рубятся, какие бы ни занимали места. Но на данный момент и по ходу сезона, и по качеству игры «Магна Гурпеа» предпочтительнее, что и было доказано. «Пальма Футзал», невероятно резко стартовав, вынудила следить за собой пристально, но где-то балеарцы такого пресса и не выдержали. А тут еще и пришедший в «Леванте» талантливый тренер Давид Мадрид с каждым туром преображает своих подопечных. Как итог, «Пальма Футзал» вынуждена была недосчитаться двух очков в матче с командой из Валенсии, которая, в свою очередь, может быть довольна результатом поездки на Балеарские острова.

Идем далее. В Картахене местный клуб «Пластикос Ромеро Картахена» на пару с «Катгаз Э. Санта Коломой» разыграли настоящий триллер с погоней постоянно отстававших в счете гостей. Дани Сальгадо и компания проигрывать ни в какую не хотели, что и доказал гол главного голеадора каталонского клуба, который привел матч в ничейную гавань, где зрителям скучать не приходилось – 10 забитых мячей! И в Сантьяго-де-Компостелле все могло завершиться мировой, но на беду «Сарагосы» у хозяев в ударе был Катела, который своим третьим мячом принес своей команде три очка – «Сантьяго Футзал» теперь всего в трех очках от зоны плей-офф!

В среду игровой день открыл матч в Барселоне, и у «Бурелы» в «Палау Блауграна» шансов против хозяев не было никаких – 6:2. А их, этих шансов, и до игры гостям никто не давал. Тем временем, «Хаэн» очень уверенно укатал «Гран-Канарию» 5:0, и вы посмотрите, что делается в турнирной таблице Примеры на местах с 4-го по 7-е – у четырех команд по 36 очков. Это еще круче, чем в нашей Экстра-лиге, где между вторым и шестым местами жалкие два очка. И вот тут-то мы, наконец, и добрались до «эль классико».

«То, что произошло сегодня вечером в великом матче испанского футзала, заслуживает показательного наказания. Никому и ни за что не может быть оправдания, тем более что арбитры Диас Родригес и Гарсиа Эрнандес провели очень хороший матч. И не судьи, а только игроки ответственны за то, что они потеряли самообладание, и начали бить и толкать друг друга», – это из комментария к матчу ведущего испанского издания «Mundo deportivo».

«Такого не должно быть на площадке, тем более что футзал стремится стать олимпийским видом спорта, а дети видят это и в спорткомплексе, и по телевизору», – а это уже из комментария Рикардиньо, который стал главным героем матча.













Уже с первых минут хозяева под предводительством Рикардиньо закрутили у ворот Фабио невероятную карусель, итогом которой стал гол самого португальца, а еще через пару минут отличился Даниэль. Какое-то время «Эль Посо Мурсии» понадобилось, чтобы прийти в себя, гости заиграли на порядок злее и агрессивнее, и на 10-й минуте Карлос Ортис под давлением прессинга забил мяч в собственные ворота. Однако «мовистаровцы» продолжали куражиться на площадке и до перерыва Борха и Рикардиньо забили еще два мяча. 4:1 – «Мовистар Интер» в первые 20 минут реально был сильнее по всем параметрам.

Заметим, что мурсийский клуб продолжает играть без своего лидера Мигелина, который «сломался» как раз перед матчами сборной Испании в Киеве. Но и без своего лучшего игрока «Эль Посо Мурсия» – это команда со стойким характером. Вскоре после перерыва Алекс один мяч отыграл, и инициатива перешла к гостям. Правда, в середине второго тайма в контратаке Борха не без помощи рикошета от Пито оформил дубль, но тот же Пито и Маттеус с интервалом в минуту сократили счет до минимума – 5:4 за 8 с половиной минут до конца матча. Как ни старались гости, но забить пятый мяч не удавалось. К тому же, стало сказываться напряжение матча, и футболисты очень резко реагировали на любое, по их мнению, несправедливое решение арбитров. Те же явно давали играть футболистам, останавливая игру свистками только в самых крайних случаях. Наблюдая за действиями Карлоса Ортиса, было понятно, почему он тут в Киеве постоянно что-то рассказывал нашим арбитрам – он и в Испании считает нормальным на повышенных тонах объяснять арбитрам, как им надо судить.









Пауза в игре продолжалась минут 5, арбитры внимательно наблюдали за всем, что происходит, и их приговор был следующим: с площадки были удалены оба (!) главных тренера – Дуда и Хесус Веласко, а вместе с ними Карлос Ортис у хозяев и Маттеус у гостей. А поскольку последний схлопотал красную карточку, находясь на скамейке запасных, «Мовистар Интер» остался втроем, и когда арбитры дали добро на возобновление игры, Бебе у мурсийцев вышел пятым полевым. Больше минуты пятерка игроков «Эль Посо Мурсии» гоняла трёх «мовистаровцев», среди которых был и Рикардиньо. Вот тут-то Пола и подловил момент для рывка к противоположным воротам, и сильнейшим ударом поразил их, несмотря на старания Бебе отбить мяч – 6:4. У мурсийцев в оставшееся время Бебе во вратарской футболке уже не уходил с площадки, гостям очень хотелось оставить за собой хотя бы последнее слово, но «плюс два» в пользу «Мовистар Интера» сохранились до финальной сирены.







Гром грянул на 38-й минуте. После серии игровых, на грани, столкновений, началась стычка, в которую оказалась втянутой большая группа игроков со стороны обеих команд, а еще к ней неожиданно подключился главный тренер «Эль Посо Мурсии» Дуда, который неплохо поставленным ударом отправил Марио Ривильоса на паркет.Пауза в игре продолжалась минут 5, арбитры внимательно наблюдали за всем, что происходит, и их приговор был следующим: с площадки были удалены оба (!) главных тренера – Дуда и Хесус Веласко, а вместе с ними Карлос Ортис у хозяев и Маттеус у гостей. А поскольку последний схлопотал красную карточку, находясь на скамейке запасных, «Мовистар Интер» остался втроем, и когда арбитры дали добро на возобновление игры, Бебе у мурсийцев вышел пятым полевым. Больше минуты пятерка игроков «Эль Посо Мурсии» гоняла трёх «мовистаровцев», среди которых был и Рикардиньо. Вот тут-то Пола и подловил момент для рывка к противоположным воротам, и сильнейшим ударом поразил их, несмотря на старания Бебе отбить мяч – 6:4. У мурсийцев в оставшееся время Бебе во вратарской футболке уже не уходил с площадки, гостям очень хотелось оставить за собой хотя бы последнее слово, но «плюс два» в пользу «Мовистар Интера» сохранились до финальной сирены.











Это был матч, который та же «Mundo deportivo» окрестила, как «эль суперклассико». А испанцы знают толк в этом деле, поэтому, только двумя руками за. А что он дал с точки зрения турнирной таблицы, да, собственно, не так много. «Мовистар Интер» по-прежнему первый, опережая «Барселону Ласса» на одно очко. «Эль Посо Мурсия» жестко третья, заметно отставая от второго места, и заметно опережая четвертое.

Всего один день в Примере перерыв, а матчи 21-го тура пройдут уже в ближайший уик-энд. 17-19 февраля. «Эль Посо Мурсия» в пятницу сыграет дома с «Сантьяго Футзал», «Барселона Ласса» в субботу в гостях с «Рибера Наваррой», а «Мовистар Интер» в воскресенье с «Леванте». Нон-стоп на футзальных площадках Испании продолжается. Примера – ты «simply the best»!



14-15 февраля. 20 тур

«Магна Гурпеа» – «Рибера Наварра» – 3:1 (2:0)

Мартиль (8), Рафа Усин (16,39) – Педро (24)







«Пальма Футзал» – «Леванте UD» – 3:3 (2:0) Мартиль (8), Рафа Усин (16,39) – Педро (24)

Парадински (3,39), Хоселито (4) – Триподи (24), Лучо (33), Пицарро (40)







«Сантьяго Футзал» – «Риос Реноваблес Сарагоса» – 5:4 (4:1) Парадински (3,39), Хоселито (4) – Триподи (24), Лучо (33), Пицарро (40)

Катела (8,16,36), Армандо (11,18) – Ретамар (2), Нано Модрего (28,28), Адри Ортего (35)







«Пенискола» – «Хумилья» – 5:1 (2:1) Катела (8,16,36), Армандо (11,18) – Ретамар (2), Нано Модрего (28,28), Адри Ортего (35)

Мичел (2), Хуан Карлос (9), Мичел (30,38), Терри (31) – Боливар (2)







«Пластикос Ромеро Картахена» – «Катгаз Э. Санта Колома» – 5:5 (2:2) Мичел (2), Хуан Карлос (9), Мичел (30,38), Терри (31) – Боливар (2)

Родриго (2), Элиан (4), Энрике (22), Хуанпи (31), Адеиртон (36) – Рафа Лопес (3), Серхио (8), Дель Мораль (21), Элиан (29, автогол), Дани Сальгадо (37)







«Барселона Ласса» – «Пескадос Рубен Бурела» – 6:2 (3:1) Родриго (2), Элиан (4), Энрике (22), Хуанпи (31), Адеиртон (36) – Рафа Лопес (3), Серхио (8), Дель Мораль (21), Элиан (29, автогол), Дани Сальгадо (37)

Феррао (8,32), Адольфо (9), Диего (19), Жоао Батиста (25), Квинтела (36) – Антонито (16), Яго Мигес (36)



«Хаэн» – «Гран-Канария» – 5:0 (3:0) Феррао (8,32), Адольфо (9), Диего (19), Жоао Батиста (25), Квинтела (36) – Антонито (16), Яго Мигес (36)

Бойис (16), Виктор Монтес (17), Солано (19), Маурисиньо (26), Чино (35)



«Мовистар Интер» – «Эль Посо Мурсия» – 6:4 (4:1) Бойис (16), Виктор Монтес (17), Солано (19), Маурисиньо (26), Чино (35)