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Локомотив (Харьков)
4:0
11.02.2017, FT

Евгений РЫВКИН: «Быстрый гол позволил поэкспериментировать»

«Локомотив» – «МКВ» – 4:0. Послематчевый комментарий главного тренера «железнодорожников»

  • 11.02.2017 20:25
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www.futsal.odessa.ua
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Главный тренер «Локомотива» Евгений Рывкин:
 
- Мы рады, что добились сегодня результата, прошли в следующий этап кубка. Это основное. Матч  был такой, что смогли забить быстрый гол, и это позволило нам немножечко поэкспериментировать, дать возможность проявить себя молодым ребятам. Что из этого получилось – будем разбирать.

Команда соперника, конечно же, боевая, но классом мы, наверное, чуть повыше. Надо реально оценивать ситуацию. Тем не менее, соперник не рассыпался, играл до конца, и когда мы стали выпускать молодых футболистов, мы смогли увидеть те просчеты, те недоработки, которые у нас стали появляться. Опять же – благодаря тому, что соперник играл с первой до последней минуты. За что надо поблагодарить ребят из команды соперника, и отдать им должное.
 
- Можно ли считать этот матч тренировкой перед матчем с командой «ХИТ»?
- Там все будет чуть по-другому. Но на какие-то вещи мы можем взглянуть уже по-другому. Этот матч дал определенную пищу для размышлений.  

Источник — Sport.ua

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