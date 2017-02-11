Евгений РЫВКИН: «Быстрый гол позволил поэкспериментировать»

Главный тренер «Локомотива» Евгений Рывкин:

- Мы рады, что добились сегодня результата, прошли в следующий этап кубка. Это основное. Матч был такой, что смогли забить быстрый гол, и это позволило нам немножечко поэкспериментировать, дать возможность проявить себя молодым ребятам. Что из этого получилось – будем разбирать.



Команда соперника, конечно же, боевая, но классом мы, наверное, чуть повыше. Надо реально оценивать ситуацию. Тем не менее, соперник не рассыпался, играл до конца, и когда мы стали выпускать молодых футболистов, мы смогли увидеть те просчеты, те недоработки, которые у нас стали появляться. Опять же – благодаря тому, что соперник играл с первой до последней минуты. За что надо поблагодарить ребят из команды соперника, и отдать им должное.

- Можно ли считать этот матч тренировкой перед матчем с командой «ХИТ»?

- Там все будет чуть по-другому. Но на какие-то вещи мы можем взглянуть уже по-другому. Этот матч дал определенную пищу для размышлений.