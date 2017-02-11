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Роман СМИРНОВ: «Играть с командой Экстра-лиги – это другой уровень»

«Локомотив» – «МКВ» – 4:0. Послематчевый комментарий главного тренера одесситов

  • 11.02.2017 20:00
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www.futsal.odessa.ua
© www.futsal.odessa.ua
Главный тренер «МКВ» Роман Смирнов:
 
- Действия своей команды оцениваю, как неплохие. Мы создали достаточно голевых ситуаций, чтобы забить хотя бы один мяч. Но, к сожалению, видимо, уровень мастерства пока не позволяет на равных играть с такими классными командами, как «Локомотив». Качеством игры, как для аматорской команды, я эпизодами могу быть доволен.
 
Мы расценивали эти матчи с «Локомотивом» как неоценимый игровой опыт, игровая практика для наших игроков. Потому что играть с командой Экстра-лиги – это совсем другой уровень, совсем другой накал, градус матча, уровень мастерства игроков. Могу сказать, что мы были рады в какой-то степени, когда волею жребия нам попался «Локомотив».
 
- Наверное, в играх с таким соперником можно лучше и свои ошибки увидеть?
- Конечно! Из любого поражения всегда можно сделать больше выводов, чем из победы над соперником нашего же уровня.

Источник — Sport.ua

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