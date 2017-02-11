Роман СМИРНОВ: «Играть с командой Экстра-лиги – это другой уровень»

Главный тренер «МКВ» Роман Смирнов:

- Действия своей команды оцениваю, как неплохие. Мы создали достаточно голевых ситуаций, чтобы забить хотя бы один мяч. Но, к сожалению, видимо, уровень мастерства пока не позволяет на равных играть с такими классными командами, как «Локомотив». Качеством игры, как для аматорской команды, я эпизодами могу быть доволен.

Мы расценивали эти матчи с «Локомотивом» как неоценимый игровой опыт, игровая практика для наших игроков. Потому что играть с командой Экстра-лиги – это совсем другой уровень, совсем другой накал, градус матча, уровень мастерства игроков. Могу сказать, что мы были рады в какой-то степени, когда волею жребия нам попался «Локомотив».

- Наверное, в играх с таким соперником можно лучше и свои ошибки увидеть?

- Конечно! Из любого поражения всегда можно сделать больше выводов, чем из победы над соперником нашего же уровня.