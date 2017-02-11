Кубок Украины по футзалу: стали известны все четвертьфиналисты

Нынешняя неделя в украинском футзале прошла под знаком кубковых баталий. 8-11 февраля были сыграны восемь ответных матчей 1/8 финала, которые назвали полный состав четвертьфиналистов. «СумДУ» (Сумы) – «Кардинал-Ровно» – 2:1. Первая игра 1:4 «Эпицентр К3» (Киев) – «Uni-Laman» (Черноморск) – 3:5. Первая игра 4:2 «Сокол» (Хмельницкий) – «ЛТК/ИнБев/НПУ» (Луганск/Житомир/Киев) – 4:2. Первая игра 4:1 «Энергия» (Львов) – «Ураган» (Ивано-Франковск) – 7:1. Первая игра 1:2 «Локомотив» (Харьков) – «МКВ» (Одесса) – 4:0. Первая игра 4:1 «Продэксим» (Херсон) – «ХИТ» (Киев) – 1:2. Первая игра 2:4 «Виза-Вторма» (Ивано-Франковск) – «Титан-Заря» (Покровское) – 1:6. Первая игра 1:3 «Екатеринославхлеб» (Днепр) – «Эпицентр К Авангард» (Одесса) – 2:1. Первая игра 4:5.

Таким образом, четвертьфинальные пары выглядят так: «Локомотив» (Харьков) – «Кардинал-Ровно» «Титан-Заря» (Покровское) – «Uni-Laman» (Черноморск) «Энергия» (Львов) – «ХИТ» (Киев) «Екатеринославхлеб» (Днепр) – «Сокол» (Хмельницкий)

Матчи 1/4 финала Кубка Украины будут сыграны 24-25 февраля и 11 марта. Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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