Кубок Украины. 1/8 финала. Локомотив – МКВ. Онлайн

Кубок Украины по футзалу, 1/8 финала, второй матч. 11.02.2017. 14:00.

Сегодня в 14:00 состоится матч между командами «Локомотив» (Харьков) и «МКВ» (Одесса).



АНОНС МАТЧА ЛОКОМОТИВ – МКВ



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