Кубок Украины. 1/8 финала. Локомотив – МКВ. Онлайн

Кубок Украины по футзалу, 1/8 финала, второй матч. 11.02.2017. 14:00.
Сегодня в 14:00 состоится матч между командами «Локомотив» (Харьков) и «МКВ» (Одесса).
Локомотив - МКВ. Текстовая трансляция.
АНОНС МАТЧА ЛОКОМОТИВ – МКВ
Следите за событиями онлайн в матче «Локомотив» (Харьков) – «МКВ» (Одесса) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!
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Источник — Sport.ua
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