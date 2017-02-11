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Кубок Украины. 1/8 финала. Локомотив – МКВ. Онлайн

14.00. Текстовая трансляция второго матча 1/8 финала Кубка Украины

  • 11.02.2017 09:22
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Кубок Украины. 1/8 финала. Локомотив – МКВ. Онлайн

Кубок Украины по футзалу, 1/8 финала, второй матч. 11.02.2017. 14:00.

Сегодня в 14:00 состоится матч между командами «Локомотив» (Харьков) и «МКВ» (Одесса).
 

Локомотив - МКВ. Текстовая трансляция.

АНОНС МАТЧА ЛОКОМОТИВ – МКВ

Следите за событиями онлайн в матче «Локомотив» (Харьков) – «МКВ» (Одесса) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!

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Источник — Sport.ua

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