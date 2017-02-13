Неординарной была очередная неделя в итальянском футзале. Итогом её стали матчи 15-го тура, однако во вторник и среду четыре команды были задействованы в «Финале четырех» турнира под названием «Зимний кубок».

Четыре года назад в Италии в силу экономических причин с 14-ти до 10-ти сократилась численность команд в Серии А, и чтобы как-то загрузить их игровой практикой, был придуман «Зимний кубок». У него нет стабильной системы розыгрыша, и она менялась едва ли не каждый год. В нынешнем сезоне 12 клубов были разбиты на 4 группы, и в декабре в течение трех дней в одном из городов в каждой из них был проведен однокруговой турнир. Победители и получили право сыграть в «Финале четырех». Чего не отнять у итальянцев, что они даже из турнира, по сути тренировочного, постарались сделать конфетку. В общем, сами себе организовали еще один футзальный праздник. А главным триумфатором его стал «Аква&Сапоне», который в финале был сильнее «Пескары» 5:3. До этого, вспомним, что дважды «Зимний кубок» выигрывал «Асти», а год назад – «Реал Риети».

Любопытно, что в одном из полуфиналов «Зимнего кубка» между собой играли «Аква&Сапоне» и «Лупаренсе», которым волею календаря предстояло играть и в 15-м туре. Эта игра закрывала программу тура, а начался он в пятницу в Ферраре, что в 50 км от Болоньи, где местный «Каос Футзал» принимал «Киоли Коджианко Футзал». Каждой из команд, которые были соседями по турнирной таблице, победа позволила бы укрепить позиции в восьмерке, которые прочными для команд, располагающимися на, соответственно, восьмом и седьмом местах, назвать сложно. Героем матча едва не стал игрок хозяев Кака, на счету которого хет-трик. Свой третий мяч бразилец с итальянским паспортом забил за 7 секунд до финальной сирены, но он не сравнял счет, а вывел «Каос Футзал» вперед 3:2. Но этого мизерного времени «Киоли Коджианко Футзал» хватило, чтобы уйти от поражения. Мяч был разыгран с центра, и Фитс сильнейшим ударом метров с 14-ти вогнал мяч в угол ворот. На всё про всё ушло 5 секунд, а игроки «Каос Футзал» за упущенную победу могут винить только себя – потеря концентрации обошлась очень дорого. Ничья 3:3 сохранила статус-кво между соперниками.

Ровно такой же счет был зафиксирован в субботу и в Доссоне, где «Каме Доссон» принимал «Лолло Каффе Наполи». Даже матч с одним из аутсайдеров Серии А не помог неаполитанцам одержать первую победу в 2017 году. Одна радость для подопечных Франческо Чиполлы, что хотя бы оборвалась серия из четырех поражений подряд. А для этого еще и пришлось сильно постараться. Вскоре после начала второго тайма «Каме Доссон» усилиями Бельсито и Вава ушел в отрыв, а чтобы его ликвидировать, «Лолло Каффе Наполи» потребовалось переходить на игру с пятым полевым игроком. Во вратарской футболке вышел Андре Феррейра, он и завершил две, как под копирку, разыгранных комбинации. Ничья 3:3 – результат, который мало что дал каждой из команд. «Каме Доссон» в зоне плей-аут, а «Лолло Каффе Наполи» по итогу тура остался четвёртым, но ему уже практически в спину дышит «Ма Груп Имола»,

Команда из города, который хорошо знаком почитателям «Формулы 1», блестяще провела выездной матч против «Футзал Исолы». Оба клуба только в этом сезоне дебютировали в Серии А, но, как видим, дебютант дебютанту – рознь. Восемь мячей в ворота хозяев принесли «Ма Груп Имоле» восьмую победу в сезоне, и место этой команды в плей-офф никуда не должно деться. А вот «Футзал Исола» с одной-единственной викторией в сезоне упала на последнее место.

Вакантной эта незавидная позиция стала после того, как «Лацио» сотворил главную сенсацию тура, обыграв «Аксед Груп Латину». Эта игра – фактически дерби, поскольку Латина находятся недалеко от Рима, и обе команды из региона Лацио. Так что, в спорткомплексе «Palasport», что в небольшом городке Фьяно-Романо, активно поддерживали как хозяев, так и гостей. В первом тайме поводов для радости больше было у фанатов «лациале», поскольку на 12-й минуте «Лацио» в течение 10-ти секунд смог забить дважды. После перерыва уже ликовали экзальтированные болельщики «Аксед Груп Латины», которая за четыре с половиной минуты развернула ситуацию на 180 градусов. Однако «лациале» нашли в себе силы прибавить и вернуть лидерство – Джассон и Рамирес менее чем да пару минут дважды расписались в воротах гостей, которые защищал Симоне Кинкио. Точку же в этом переполненном драматургией матче поставил Джулиано Фортини, за 17 секунд до финальной сирены поразивший пустые ворота гостей. 5:3 – «Лацио» уходит из зоны плей-аут, а станет ли эта победа поворотной в турнирной судьбе команды, покажет ближайшее время.



И только в воскресенье очередь выйти на площадку дошла до лидеров Серии А. Очевидно было, что для тех же «Аква&Сапоне» и «Пескары» воскресные матчи будут очень сложными, ведь это третьи игры за достаточно короткий срок. Но, похоже, что запас прочности у этих двух команд очень велик, уж если они смогли и в сложной для себя ситуации добиться позитивного результата.

«Пескара», выигрывая по ходу второго тайма 3:1, растеряла это преимущество, когда «Реал Риети» перешел на игру с пятым полевым игроком. В самой же концовке уже наставник «Пескары» Фульвио Колини решил пойти ва-банк, и за 5 секунд до сирены точный удар Луки Леджеро заставил умолкнуть трибуны спорткомплекса «PalaMalfatti».

А вот «Аква&Сапоне» пришлось выпутываться из очень сложной ситуации. А ведь недаром говорят, что два раза подряд выиграть у равного тебе по силам соперника редко кому удается. «Лупаренсе» был решительно настроен взять реванш за поражение в «Зимнем кубке», и к середине второго тайма «волки» выигрывали 3:0. Главный тренер «Аква&Сапоне» Антонио Риччи бросил на площадку пятого полевого игрока, и Джулио Де Оливейра стал главным героем дня. Три точных удара за четыре с небольших минуты – и счет стал равным 3:3. В оставшееся время соперники сочли за разумное сохранить это равновесие. Этой ничьей у «Аква&Сапоне» оборвалась победная серия из восьми матчей, но с учетом того, в каких обстоятельствах она была добыта, её можно считать положительным результатом.

Базовая дата 16-го тура в футзальной Серии А – 18 февраля. Как видим, в регулярном чемпионате Италии проходных матчей практически нет. Поэтому, просто перечислим, с кем играть лидерам. У «Пескары» домашний матч с «Каос Футзал», «Лупаренсе» на своей площадке проэкзаменует «Футзал Исолу». А вот у «Аква&Сапоне» поездка с одного края Италии на другой, с востока на запад, в гости у «Аксед Груп Латине».



15 тур. 10-12 февраля

«Каос Футзал» – «Киоли Коджианко Футзал» – 3:3 (1:2)

Кака (12,32,40) – Фитс (11,40), Фусари (15)







«Футзал Исола» – «Ма Груп Имола» – 2:8 (0:5) Кака (12,32,40) – Фитс (11,40), Фусари (15)

Марселиньо (22,25) – Фабиньо (3,39), Хосе Реверт (5,11,29), Боргес (18), Дейлтон (20), Елавич (34)







«Каме Доссон» – «Лолло Каффе Наполи» – 3:3 (1:1) Марселиньо (22,25) – Фабиньо (3,39), Хосе Реверт (5,11,29), Боргес (18), Дейлтон (20), Елавич (34)

Бельсито (8,25), Вава (26) – Форнари (17), Андре Феррейра (32,34)







«ТКЧ Лацио» – «Аксед Груп Латина» – 5:3 (2:0) Бельсито (8,25), Вава (26) – Форнари (17), Андре Феррейра (32,34)

Фортини (12,40), Жедсон (12), Джассон (33), Рамирес (34) – Пика Пау (25), Бернардес (27), Баттистони (29)







«Реал Риети» – «Пескара С5» – 3:4 (1:2) Фортини (12,40), Жедсон (12), Джассон (33), Рамирес (34) – Пика Пау (25), Бернардес (27), Баттистони (29)

Рафинья (13), Дуйо (35), Паулиньо (37) – Леджеро (8,40), Роса (19), Моргадо (22) Рафинья (13), Дуйо (35), Паулиньо (37) – Леджеро (8,40), Роса (19), Моргадо (22)



«Аква&Сапоне» – «Лупаренсе» – 3:3 (0:1)

Де Оливейра (31,32,35) – Коко Веллингтон (4), Онорио (26), Рамон (27) Де Оливейра (31,32,35) – Коко Веллингтон (4), Онорио (26), Рамон (27)