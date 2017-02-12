Матчами 19-го тура в чемпионате Испании по футзалу стартовала ударная 10-тидневка, в течение которой всем командам Примеры предстоит сыграть по три матча. Что и говорить, сложный график в регулярном чемпионате, и не удивительно, что командам, не обладающим глубиной состава, выдерживать его очень и очень непросто.

Самый подходящий пример для демонстрации нестабильности – это движение по турнирной дистанции команды «Катгаз Э. Санта Колома», болельщиков которой бросает то в жар, то в холод, причем на затяжные периоды времени. Когда подопечные Хорди Кобо в 11-туре одержала победу над «Бурелой», у поклонников команды были только положительные эмоции – четвертая победа подряд, третье место в турнирной таблице… Но, как порой говорят, жизнь – она как зебра: полоска белая, полка черная. Так и у «Санта Коломы», которая начала проигрывать тур за тур, и в 2017 году не одержала ни одной победы, уступив во всех пяти матчах. Это не могло не отразиться на положении в турнирной таблице – команда резко покатилась вниз, докатившись до восьмого места, на котором зона плей-офф и заканчивается.

Вот и в матче 19-го тура «Катгаз Э. Санта Колома» в лице «Леванте» встретила серьезного оппонента. Одним из героев первого тайма стал голкипер хозяев Прието, который не раз выручал свою команду после опасных контратак «левантийцев». Но и в ворота гостей мяч долгое время никак не хотел находить дорогу. Прорыв для каталонцев наступил после экватора тайма – сначала Корво сильнейшим ударом со штрафного разменял нули на табло, а вскоре аргентинец Решья эффектно головой подрезал мяч в ворота после длинной передачи. Больше в этой игре ни «Катгаз Э. Санта Коломе», ни «Леванте» забить не удалось. Очень натужная победа хозяев, но это победа, которая прервала серию из семи безвыигрышных матчей.

Четыре победы подряд по ходу сезона было и у «Пескадос Рубен Бурелы», но это было в конце ноября-начале декабря, после чего, как отрезало – одни «баранки». В Буреле уже и главного тренера сменили – Даниэля на Томаса де Диоса, но воз и ныне там. «Сухое» поражение 0:5 от «Магны Гурпеа» стала для «рыбаков» уже девятым (!) подряд.

Еще две демонстрации тезиса о нестабильности команд в Примере – матч «Пластикос Ромеро Картахены» с «Пенисколой», который завершился солидной победой гостей. Для «Картахены» это третье поражение подряд (перед ними было две победы), а для «Пенисколы» – третья победа подряд, а перед ними были две подряд проигранные игры. Такие вот синусоиды.

Впрочем, есть в Примере команды, которые себе позволить такую нестабильность не могут. Речь, как вы поняли, о её грандах. Первым в отчетном туре свой матч проводил «Мовистар Интер», у которого был непростой выезд в Сарагосу. Приезд чемпиона Испании в любой город неизменно вызывает повышенный интерес, вот и спорткомплекс «Siglo XXI» был забит под завязку. Это стало хорошим стимулом для хозяев паркета – на 8-й минуте блестяще сработал прессинг, Ретамар принял мяч в штрафной, после чего подсечкой над Хесусом Эрреро отправил его в ворота. Этот гол обязательно будет в пятерке лучших голов тура, которые определяются после каждого игрового дня. Чтобы отыграть это гол, «мовистаровцам» потребовались сверхусилия, которые принесли результат лишь однажды – в контратаке на 19-й минуте гости «разорвали» оборону «Сарагосы», и Даниэль расстреливал уже незащищенные ворота. А вот начало второго тайма было полностью за «Мовистар Интером». Сначала Ортис своевременно успел на дальнюю штангу после прострела Гадейи, а затем мяч в сетке ворот хозяев оказался после дальнего удара Борхи. Вот здесь-то голкипер «Сарагосы» Иван точно оплошал… И два мяча у Рикардиньо и компании отыграть очень сложно, а ситуацию для хозяев усугубил Виктор Техель, который мяч, отбитый Иваном, добил в свои ворота. За счет игры с пятым Нано Модрего один мяч отыграл, но и в свои, уже пустые ворота, хозяева получили мяч после удара Ортиса. 2:5 – восьмая победа подряд после матчей, сыгранных в пятницу, подняла «Мовистар Интер» на первое место.

Два других гранда Примеры завершали тур. Сложный соперник был у «Эль Посо Мурсии» – «Пальма Футзал» в последнее время набрала неплохие обороты, а её лидер, бразилец Парадински, практически не уходит с площадки без забитого мяча. Что он доказал и в Мурсии, открыв счет уже на 4-й минуте. Едва игра возобновилась после перерыва, как Бебе отыграл этот мяч – на это мурсийцам потребовалось всего 11 секунд. После экватора тайма у «Эль Посо Мурсии» роль лидера взял на себя Фернандо, который сначала забил сам, а затем ассистировал Маттеусу. Парадински еще раз отличился в этом матче, доведя свой лицевой счет в нынешнем сезоне до 22-х точных ударов, но это не помогло балеарцам уйти от поражения. 3:2 – и, между прочим, «Эль Посо Мурсия» не проигрывает уже 17 матчей!

Ну, и наконец, то, что произошло на Канарских островах, бывает не каждый день, да еще с такой командой, как «Барселона Ласса». Местная «Гран-Канария» смогла навязать каталонцам борьбу, и на перерыв команды ушли при равных цифрах на табло – 2:2. Стоило «Барселоне Ласса» после перерыва уйти в отрыв на два мяча, как уже на 29-й минуте островитяне перешли на игру с пятым полевым игроком. Хуанильо вышел на площадку во вратарской футболке, и через минуту отставание «Гран-Канарии» сократилось до одного мяча. Хозяева продолжили играть с пятым, но все их усилия сходили на нет, благодаря удачной игре голкипера «Барселоны Ласса» Пако Седано. Рохер воспользовался двумя ошибками хозяев, и оформил свой первый дубль в составе «Барселоны Ласса». То, что «минус 3» даже у «Барселоны Ласса» отыграть можно, было с блеском доказано «Гран-Канарией». Сауль, Хуанильо и Анас по мячу отправили в ворота Пако Седано, и хозяева добились почетной ничьей в невероятно зрелищном матче.

Что же до «Барселоны Ласса», то у каталонцев оборвалась серия из 10-ти победных матчей. А еще итогом этой ничьей стала утрата первого места, которое подопечные Андреу Плазы занимали с 17-го декабря.

Что ж, в Примере на самом верху имеем новый поворот, а дальнейшее развитие событий уже совсем скоро – 14-15 февраля в Примере 20-й тур. Завершит его суперматч – «эль классико» испанского футзала: «Мовистар Интер» принимает «Эль Посо Мурсию».



10-11 февраля. 19 тур

«Катгаз Э. Санта Колома» – «Леванте UD» – 2:0 (2:0)

Корво (12), Решья (13)







«Пескадос Рубен Бурела» – «Магна Гурпеа» – 0:5 (0:3) Корво (12), Решья (13)

Йошикава (8), Дани Сальдисе (16), Рафа Усин (17,30), Иси (29, автогол)







«Пластикос Ромеро Картахена» – «Пенискола» – 3:7 (1:3) Йошикава (8), Дани Сальдисе (16), Рафа Усин (17,30), Иси (29, автогол)

Адеиртон (11), Хесус (29), Хуанпи (35) – Хуан Карлос (7), Иван Румбо (14,23), Хуан Эмилио (16,32), Мичел (36,36)







«Риос Реноваблес Сарагоса» – «Мовистар Интер» – 2:5 (1:1) Адеиртон (11), Хесус (29), Хуанпи (35) – Хуан Карлос (7), Иван Румбо (14,23), Хуан Эмилио (16,32), Мичел (36,36)

Ретамар (8), Нано Модрего (38) – Даниэль (18), Ортис (23,40), Борха (25), Виктор Техель (34, автогол)







«Рибера Наварра» – «Сантьяго Футзал» – 5:2 (3:1) Ретамар (8), Нано Модрего (38) – Даниэль (18), Ортис (23,40), Борха (25), Виктор Техель (34, автогол)

Лукас (2), Руби (13), Мингес (17,35), Хамза (39) – Антонио Диз (9), Катела (31)



«Хумилья» – «Хаэн» – 2:6 (1:3) Лукас (2), Руби (13), Мингес (17,35), Хамза (39) – Антонио Диз (9), Катела (31)

Фернандес (19), Самуэль Ластра (32) – Маурисиньо (5), Хави Алонсо (11), Солано (17,33), Дани Мартин (27), Кампой (37)



«Эль Посо Мурсия» – «Пальма Футзал» – 3:2 (0:1) Фернандес (19), Самуэль Ластра (32) – Маурисиньо (5), Хави Алонсо (11), Солано (17,33), Дани Мартин (27), Кампой (37)

Бебе (21), Фернандо (31), Маттеус (34) – Парадински (4,39)



«Гран-Канария» – «Барселона Ласса» – 6:6 (2:2) Бебе (21), Фернандо (31), Маттеус (34) – Парадински (4,39)