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Стали известны сроки Турнира развития с участием сборной Украины U-17

Со сборными Словакии, Венгрии и Словении юные украинские футзалисты сыграют 18-22 апреля

  • 09.02.2017 17:25
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Стали известны сроки Турнира развития с участием сборной Украины U-17
Как мы уже сообщали, в рамках подготовки к отборочному турниру Юношеских Олимпийских игр, которые в 2018 году пройдут в Буэнос-Айресе и где впервые будет сыгран футзальный турнир, УЕФА проводит три пробных турнира сборных команд возрастной категории U-17, которые получили название «Турниры развития».
 
Стали известны сроки турнира с участием сборной Украины – сборные Словении, Венгрии, Словакии и Украины определят сильнейшего 18-22 апреля в словенском городе Подчетртек, расположенном в 120 км на восток от Любляны.
 
Тем временем, хозяева турнира, словенцы, провели первый сбор кандидатов в сборную U-17, который прошел в городе Рибница. На него были приглашены 24 юных футболиста, которые свой краткосрочный сбор завершили матчем команд с условным названием «Запад» и «Восток», а проходил он в формате 2 тайма по 30 минут «грязного» времени. Уже известно, что следующий сбор у этой команды состоится в районе 12 марта, и по его итогу будут отобраны 2 вратаря и 10 полевых игроков, которые и поведут непосредственную подготовку к апрельскому «Турниру развития».
 
Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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