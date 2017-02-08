Бронзовый призер последнего чемпионата Европы по футзалу сборная Казахстана в Алматы провела два товарищеских матча со сборной Беларуси. Эти игры стали дебютом на посту главного тренера сборной Казахстана бразильского тренера Алесио, который до этого был ассистентом Какау, под руководством которого казахстанский футзал добился заметного прогресса на клубном уровне и на уровне сборных.

Первый блин для Алесио получился согласно известной поговорке – сборная Казахстана уступила 0:1, пропустив единственный мяч незадолго до конца матча. Спустя два дня казахам удалось взять реванш 3:0. Отметим, что в этих матчах из «казахстанских» бразильцев на площадку выходил только Дуглас. Игита в данный момент «на травме», а Лео не вызывался, поскольку матчи проводились не в рамках официального окна УЕФА, и он задействован в своем клубе – португальском «Спортинге».

6 февраля

Казахстан – Беларусь – 0:1 (0:0)

Селюк, 37







8 февраля Селюк, 37

Казахстан – Беларусь – 3:0 (2:0)

Першин, 9, Оразов, 15, Жаманкулов, 40 Першин, 9, Оразов, 15, Жаманкулов, 40

Напомним, что обе сборные ведут подготовку к матчам основного раунда квалификации ЧЕ-2018, в которых и Беларусь, и Казахстан будут хозяевами групп.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ