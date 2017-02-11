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Локомотив (Харьков)
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11.02.2017 14:00

Кубок Украины. 1/8 финала. Локомотив – МКВ. Анонс

Фаворит после первой игры очевиден, но законы кубка никто не отменял

  • 10.02.2017 16:23
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www.futsal.odessa.ua
© www.futsal.odessa.ua
Ответные матчи 1/8 финала Кубка Украины по футзалу – главное событие нынешнего уик-энда в отечественном футзале. По их результатам число соискателей кубкового трофея сократится ровно наполовину. Впрочем, «процесс пошёл» уже со среды 8 февраля, когда ровенский «Кардинал» отбил настойчивые притязания на четвертьфинал со стороны «СумДУ». А уже в пятницу черноморский «Uni-Laman» в выездном матче против киевского «Эпицентра К3» смог добыть свою первую победу в сезоне, причем с нужным для себя результатом. Как результат – команда Сергея Бутенко продолжает свой поход за Кубком Украины.

Итак, «Кардинал-Ровно» и «Uni-Laman» стали первыми четвертьфиналистами, а поскольку дальнейшая сетка Кубка Украины уже сформирована, у представителей ровенского и черноморского клубов есть возможность не рассеивать своё внимание на всех остальных ответных матчах 1/8 финала, коих в субботу пройдет сразу шесть, а сконцентрироваться на играх своих потенциальных соперников.  Кто будет последним барьером у команды Сергея Поддубного на пути в «Финал четырех», это станет известно после завершения матча, который пройдет в Харькове, где сыграют «Локомотив» и одесский аматорский клуб «МКВ».
 
Для харьковских любителей футзала сразу же нужно обратить внимание, что игра состоится не во Дворце спорта «Локомотив», который 11-12 февраля отдан в распоряжение теннисного матча Кубка федерации между женскими сборными Украины и Австралии. Ответный матч против одесситов примет «старый добрый» спорткомплекс «Каразинский», своеобразная Мекка харьковского футзала, где и вела свою подготовку к кубковой игре на протяжении недели команда Евгения Рывкина.
 
Исходя из статуса соперников, пара «Локомотив» – «МКВ» в 1/8 финала была, пожалуй, самой предсказуемой. Можно сколько угодно рассуждать о том, что в кубке слабых соперников не бывает, но тот факт, что эту стадию Кубка Украины, как и четвертьфинальную, Ассоциацией футзала принято решение играть из двух матчей, существенно снижает элемент неожиданности и шансы команд уровня «МКВ». Итог первого матча соответствовал статус-кво, но тут обязательно надо отдать должное подопечным Романа Смирнова – одесситы выдали свой максимум и сделали всё, чтобы для «железнодорожников» поездка в Одессу не превратилась в туристическую с целью ознакомления с зимними красотами столицы Южной Пальмиры. Держать удар и интригу на протяжении полутора таймов – это дорого стоит в исполнении ребят, играющих за «МКВ».
 
Тут самое время напомнить, что соперник «Локомотива» – это один из лидеров одесского футзала, и, несмотря на свой аматорский статус, нагрузка у футболистов мало чем уступает той, которая есть у команд Первой и Экстра-лиги. За плечами у подопечных Романа Смирнова 11 матчей в чемпионате города, где им приходится выдерживать нешуточную конкуренцию со стороны «ПСВ» и «Черного моря». В этих играх «МКВ» потерял всего два очка, но всё самое интересное в чемпионате Одессы впереди. Не будем забывать, что до того, как добраться до «Локомотива», одесситам пришлось сыграть еще и предварительные стадии кубкового турнира. Хорошим опытом для «МКВ» стали и матчи первенста Второй лиги – в своей группе одесситы заняли второе место, и получили право продолжить борьбу за звание лучшей команды лиги на следующей стадии турнира. Опыт же, который получит команда в матчах с таким соперником, как «Локомотив», по-другому, как бесценным, назвать сложно.
 
После домашнего поражения 1:4, конечно же, шансов на выход в четвертьфинал у «МКВ» немного. Но даже при этом можно без боязни ошибиться утверждать, что и в предстоящей игре одесситы покажут характер – этим качеством команды с берегов Черного моря славились всегда. 
 
После последних неудач в чемпионате Украины предстоящая игра и важна, и очень нужна для «Локомотива». Неделю назад «железнодорожники» уступили во Львове «Энергии», и тот, кто наблюдал за игрой, согласятся, что на неё наложили отпечаток товарищеские матчи сборной Украины и Испании. Ни «сборники» «Энергии», ни «сборники» «Локомотива» после них полностью не восстановились, у львовян нашлись футболисты, которые взяли на себя бремя лидерства, они и обеспечили победу.
 
Неделя была у харьковчан на подготовку к матчу с «МКВ», и теперь уже команда имела полноценный формат тренировочного процесса. Было время и ведущим игрокам набрать оптимальные кондиции, есть у главного тренера Евгения Рывкина и возможность что-то наиграть из тактики. Ведь не будем забывать, что уже через неделю у «Локомотива» важнейший матч против «ХИТа». Важнейший и с точки зрения турнирной борьбы, ведь после поражения во Львове «железнодорожники» откатились на пятое место. А, кроме того, «Локомотив» сможет реально оценить себя на фоне «ХИТа», безоговорочного лидера сезона и досрочного победителя регулярного чемпионата.
 
Впрочем, эта игра будет через неделю, и наверняка вызовет большой интерес в харьковских спортивных кругах. В субботу же любителям спорта предстоит выбор. С одной стороны, в «Локомотиве» теннис мирового уровня, с другой – в «Каразинском» футзал, где интрига кубкового матча чисто символическая. Величины сложно сопоставимые, и все же выразим надежду, что «Локомотив» и «МКВ» не останутся без своего зрителя.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ
11 февраля, суббота
«Локомотив» (Харьков)  «МКВ» (Одесса)  
Харьков. Спорткомплекс «Каразинский». 14.00
 Арбитры: Елена Хомич (Луцк), Александр Елшанский (Сумы)
Наблюдатель арбитража: Василий Кузьменко (Киев)
Видеотрансляция на официальном сайте МФК «Локомотив» (Харьков)
Результат первого матча – 4:1
 Прогноз Sport.ua – 4:1

 

Источник — Sport.ua

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