Днепр и Луцк примут финалы Аматорской футзальной лиги Украины

Лучшие условия для проведения финальных турниров АФЛУ предложили Ассоциация футзала Днепропетровской области совместно с Федерацией футбола Днепропетровской области и Ассоциация мини-футбола (футзала) Волынской области.
Согласно решения Президиума Ассоциации футзала Украины (Протокол №2 от 26 января 2017 года) в Днепре пройдет Всеукраинский финал АФЛУ (24-26 марта 2017 г.), а в Луцке - Элитный (дата проведения будет известна позже).
Согласно решения Президиума Ассоциации футзала Украины (Протокол №2 от 26 января 2017 года) в Днепре пройдет Всеукраинский финал АФЛУ (24-26 марта 2017 г.), а в Луцке - Элитный (дата проведения будет известна позже).
Источник — АФУ
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