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Днепр и Луцк примут финалы Аматорской футзальной лиги Украины

Завершился тендер по определению городов, которые примут финалы АФЛУ

  • 07.02.2017 20:45
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Днепр и Луцк примут финалы Аматорской футзальной лиги Украины
Лучшие условия для проведения финальных турниров АФЛУ предложили Ассоциация футзала Днепропетровской области совместно с Федерацией футбола Днепропетровской области и Ассоциация мини-футбола (футзала) Волынской области.

Согласно решения Президиума Ассоциации футзала Украины (Протокол №2 от 26 января 2017 года) в Днепре пройдет Всеукраинский финал АФЛУ (24-26 марта 2017 г.), а в Луцке - Элитный (дата проведения будет известна позже).

Источник — АФУ

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