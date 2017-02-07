Днепр и Луцк примут финалы Аматорской футзальной лиги Украины

Лучшие условия для проведения финальных турниров АФЛУ предложили Ассоциация футзала Днепропетровской области совместно с Федерацией футбола Днепропетровской области и Ассоциация мини-футбола (футзала) Волынской области.



Согласно решения Президиума Ассоциации футзала Украины (Протокол №2 от 26 января 2017 года) в Днепре пройдет Всеукраинский финал АФЛУ (24-26 марта 2017 г.), а в Луцке - Элитный (дата проведения будет известна позже).