Локомотив разобрался с МКВ и во втором матче

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Второй матч 1/8 финала Кубка Украины
Второй матч 1/8 финала Кубка Украины
«Локомотив» (Харьков) – «МКВ» (Одесса) – 4:0 (2:0). Первая игра 4:1
«Локомотив»: Юрий Савенко (Дмитрий Литвиненко, 34) – Артем Рось, Денис Овсянников, Дмитрий Бондарь, Ярослав Лебедь – Николай Белоцерковец, Александр Сорокин, Максим Литвинов, Дмитрий Сорокин - Владислав Воронцов, Евгений Серый, Сергей Малышко
«МКВ»: Николай Чумак (Андрей Заец, 29) – Алексей Моторный, Сергей Златов, Владимир Опаривский, Антон Гай – Коллинс Йапарама, Павел Наконечный, Тарас Бурлака, Антон Кочевенко - Алексей Бондаренко, Денис Соцкий, Константин Бондаренко, Павел Бральчук
Арбитры: Елена Хомич (Луцк), Александр Елшанский (Сумы)
Ярослав Лебедь, 2, 20, Александр Сорокин, 23, Дмитрий Бондарь, 27.- Коллинс Йапарама, 29.
Удары (в створ): 11 (6) – 8 (5).
Источник — Sport.ua
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