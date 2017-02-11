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Локомотив разобрался с МКВ и во втором матче

Харьковчане преодолели барьер 1/8 финала Кубка Украины

  • 11.02.2017 15:35
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www.futsal.odessa.ua
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Второй матч 1/8 финала Кубка Украины 
 
«Локомотив» (Харьков) – «МКВ» (Одесса) – 4:0 (2:0). Первая игра 4:1
 
«Локомотив»: Юрий Савенко (Дмитрий Литвиненко, 34) – Артем Рось, Денис Овсянников, Дмитрий Бондарь, Ярослав Лебедь – Николай Белоцерковец, Александр Сорокин, Максим Литвинов, Дмитрий Сорокин - Владислав Воронцов, Евгений Серый, Сергей Малышко
«МКВ»: Николай Чумак (Андрей Заец, 29) – Алексей Моторный, Сергей Златов, Владимир Опаривский, Антон Гай – Коллинс Йапарама, Павел Наконечный, Тарас Бурлака, Антон Кочевенко - Алексей Бондаренко, Денис Соцкий, Константин Бондаренко, Павел Бральчук
 
Арбитры: Елена Хомич (Луцк), Александр Елшанский (Сумы)
 
Ярослав Лебедь, 2, 20, Александр Сорокин, 23, Дмитрий Бондарь, 27.
 
- Коллинс Йапарама, 29.

 
Удары (в створ): 11 (6) – 8 (5).
 
 

 

Источник — Sport.ua

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