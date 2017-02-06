Обнадеживающие новости поступили из Сан-Паулу, где Нето была сделана операция по удалению опухоли головного мозга. По словам нейрохирурга, оперировавшего лучшего игрока чемпионата мира-2012, операция прошла успешно. После пребывания в отделении интенсивной терапии и в случае удачного прохождения дальнейших тестов, Нето будет переведен в больничную палату. Затем определенное время он проведет под присмотром врачей. Исходя из динамики выздоровления и результатов различных тестов, эскулапы примут решение, оставлять ли его в больнице или отправлять домой к родным и близким.

Заметим, что лечащий врач не стал делать прогнозов, касающихся возвращения на площадку. Пока об этом говоришь слишком рано и некорректно.

В своем видеообращении Нето поблагодарил всех за поддержку: