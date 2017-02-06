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Лучший игрок ЧМ-2012 прооперирован по поводу опухоли мозга

По словам нейрохирурга, операция для Нето прошла успешно

  • 06.02.2017 11:12
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Лучший игрок ЧМ-2012 прооперирован по поводу опухоли мозга
Обнадеживающие новости поступили из Сан-Паулу, где Нето была сделана операция по удалению опухоли головного мозга. По словам нейрохирурга, оперировавшего лучшего игрока чемпионата мира-2012, операция прошла успешно. После пребывания в отделении интенсивной терапии и в случае удачного прохождения дальнейших тестов, Нето будет переведен в больничную палату. Затем определенное время он проведет под присмотром врачей. Исходя из динамики выздоровления и результатов различных тестов, эскулапы примут решение, оставлять ли его в больнице или отправлять домой к родным и близким.
 
Заметим, что лечащий врач не стал делать прогнозов, касающихся возвращения на площадку. Пока об этом говоришь слишком рано и некорректно.
 
В своем видеообращении Нето поблагодарил всех за поддержку:

Источник — Футболревю

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