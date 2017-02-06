Недавнее международное окно для матчей национальных сборных «бяло-червоная» футзальная дружина использовала для участия в турнире, который проходил в Тыхы. В его рамках сборная Польши уступила Финляндии 2:3, сыграла вничью со Словенией 6:6, и переиграла Боснию и Герцеговину 3:1, заняв в итоге 3 место. Однако, дело, конечно, не в нем – главное, что команда Анджея Бьянги смогла проверить себя в матчах с сильными соперниками. Ну, а ничья со словенцами однозначно говорит, что у польской сборной есть солидный потенциал. Основная подготовка футболистов, как известно, идет через матчи национального чемпионата, и в нем состоялся очередной 15-й тур, который календарно был растянут на три дня.

В первом из них состоялись два матча, которые принесли украинским легионерам позитивные эмоции. В силезском дерби тренерский штаб «Рекорда» принял решение не задействовать лучшего бомбардира Экстракласы Александра Бондаря, который восстанавливается после травмы. Однако достаточно взглянуть на итоговый счет, чтобы увидеть, сколь солидным было преимущество подопечных Анджея Шлапы над командой Силезского университета. Один из девяти мячей на счету Романа Вахулы, который поразил ворота хозяев в своем фирменном стиле – плотным точным ударом со средней дистанции.

Центральный матч тура оказался в нем и самым драматичным. В Торуни одноименный клуб принимал «Гатту Актив», которой терять очки в заочном противостоянии с «Рекордом» было крайне нежелательно. Чемпиону Польши предстояло отправиться в погоню за «Торунью» уже с 6-й минуты. Голкипер «Гатты Актив» Дариуш Словиньски поймал мяч после удара Миколаевича по мнению арбитров за пределами штрафной, и был удален с площадки. Играть в меньшинстве гостям не пришлось – испанец Дель Пино прямым ударом со штрафного распечатал ворота второго голкипера «Гатты Актив» Адама Милосиньски.

Более чем на два мяча хозяевам оторваться не удавалось, и на 36-й минуте гости, играя с пятым полевым игроком, сократили отставание до минимума. Вот тут-то и произошли наиболее захватывающие события. У «Гатты Актив» за вторую желтую карточку был удален лидер команды Даниэль Кравчик, а еще через полминуты – за фол последней надежды еще один из ведущих игроков Игор Собальчик, который в этот момент играл во вратарской футболке. «Торунь» на протяжении полутора минут имела на два полевых игрока больше, но так и не разобралась, что же делать с двукратным численным преимуществом. В заключительные 30 секунд «Гатта Актив» вновь получила возможность играть «5 на 4», но спасти игру не удалось. Что и говорить, выезд чемпиона Польши в Торунь получился катастрофическим – мало того что поражение, так и еще потеря на ближайший матч основного вратаря и двух лучших игроков.

Из остальных результатов тура стоит отметить минимальные победы «Погони 04» над «Ред Девилс» и «Клирекса» над «Евромастером». Щецинцы, в составе которых, напомним, играет одессит Александр Шамотий, продолжают гонку за «Пястом» в борьбе за третье место. Ну, а новая команда Вадима Иванова, «Клирекс», поднялась на седьмое место – это означает, что ситуация с первой шестеркой еще далека до развязки.

Базовая дата 16-го тура чемпионата Экстракласы – 18 февраля, и в нем центральный матч снова будет в Торуни, куда на этот раз приедет «Пяст». Тем временем, «Рекорд» дома сыграет с «Клирексом», а «Гатта Актив» в гостях с «Ред Дрэгонс».



4-6 февраля. 15 тур

«AZS US» (Катовице) – «Рекорд» (Бельско-Бяла) – 1:9 (0:4)

Цихи, 36-автогол – Франц, 9,30,38, Вахула, 14, Будняк, 15, Бель, 16,26,31, Полашек, 33







«Пяст» (Гливице) – «МКФ Сольна Място» (Величка) – 3:2 (1:0) Цихи, 36-автогол – Франц, 9,30,38,, 14, Будняк, 15, Бель, 16,26,31, Полашек, 33

Мизгайски, 8, Девуцки, 33, Бараньски, 37 – Буковец, 36, Цебула, 39







«Ред Девилс» (Хойнице) – «Погонь 04» (Щецин) – 1:2 (1:0) Мизгайски, 8, Девуцки, 33, Бараньски, 37 – Буковец, 36, Цебула, 39

Казмерчак, 7 – Якубяк, 23, Кубик, 37 Казмерчак, 7 – Якубяк, 23, Кубик, 37



«FC Торунь» – «Гатта Актив» (Здуньска-Воля) – 5:4 (2:1)

Дель Пино, 6, Миколаевич, 9, Клеверсон (21,28), Кипер (26) – Кравчик, 10, Сухоцки, 25-автогол, Милевски, 27,36 Дель Пино, 6, Миколаевич, 9, Клеверсон (21,28), Кипер (26) – Кравчик, 10, Сухоцки, 25-автогол, Милевски, 27,36

«Клирекс» (Хожув) – «Евромастер» (Глогув) – 2:1 (2:1)

Голлы, 11,20 – Новаковски, 13 Голлы, 11,20 – Новаковски, 13

«Ред Дрэгонс» (Пневы) – «AZS UG» (Гданьск) – 4:3 (2:2)

Вахоньски, 9,38, Скржипек, 13, Зданкевич, 22 – Кубишевски, 5, Циман, 12, Фолтынь, 35-автогол Вахоньски, 9,38, Скржипек, 13, Зданкевич, 22 – Кубишевски, 5, Циман, 12, Фолтынь, 35-автогол

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ