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15-й тур
Энергия (Львов)
3:0
Локомотив (Харьков)
04.02.2017, FT

Валерий ЛЕГЧАНОВ: «У нас было больше мотивации»

«Энергия» – «Локомотив» – 3:0. Послематчевый комментарий главного тренера «энергетиков»

  • 04.02.2017 22:46
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Валерий ЛЕГЧАНОВ: «У нас было больше мотивации»
Головний тренер СК «Енергія» Валерій Легчанов:
 
- Ми цілеспрямовано готувались до «Локомотива» і мали більшу мотивацію, ніж суперник, адже програли йому на виїзді та у грі за Суперкубок. Тому були мотивовані, хотіли реабілітуватись, і в психологічному плані нам потрібна була ця перемога перед матчами плей-офф.

Хоча ми реалізували свої моменти, але десь і недопрацювали – суперник нас вибачив. Результатом я задоволений, грою не в повній мірі. Задоволений воротарською позицією і захистом, але моменти були, і їх була достатня кількість, щоби зрівняти рахунок і ще гірше. Будемо розбиратись в цих моментах.
 
Добре, що гравці отримали позитивну психологічну підтримку, адже у нас вже за тиждень кубковий матч-відповідь з «Ураганом», будемо детально готуватись до цього поєдинку.

Источник — Энергия Львов

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