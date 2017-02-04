Валерий ЛЕГЧАНОВ: «У нас было больше мотивации»

Головний тренер СК «Енергія» Валерій Легчанов:

- Ми цілеспрямовано готувались до «Локомотива» і мали більшу мотивацію, ніж суперник, адже програли йому на виїзді та у грі за Суперкубок. Тому були мотивовані, хотіли реабілітуватись, і в психологічному плані нам потрібна була ця перемога перед матчами плей-офф.



Хоча ми реалізували свої моменти, але десь і недопрацювали – суперник нас вибачив. Результатом я задоволений, грою не в повній мірі. Задоволений воротарською позицією і захистом, але моменти були, і їх була достатня кількість, щоби зрівняти рахунок і ще гірше. Будемо розбиратись в цих моментах.

Добре, що гравці отримали позитивну психологічну підтримку, адже у нас вже за тиждень кубковий матч-відповідь з «Ураганом», будемо детально готуватись до цього поєдинку.