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Евгений РЫВКИН: «Команде элементарно не хватило подготовки»

«Энергия» – «Локомотив» – 3:0. Послематчевый комментарий главного тренера «железнодорожников»

  • 04.02.2017 22:38
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Евгений РЫВКИН: «Команде элементарно не хватило подготовки»
Головний тренер МФК «Локомотив» Євген Ривкін:
 
- Сьогодні команді елементарно не вистачило підготовки. Ми не працювали в тому навчально-тренувальному режимі, в якому ми працюємо у звичайних умовах. Багато футзалістів захворіли, травмовані, відсутні в клубі з різних причин. Сьогодні хлопці були просто не готові, в силу певних об'єктивних причин. Тому цілком закономірно команда «Енергія» перемогла.
 
Ми, звичайно, могли б спробувати зіграти більш просто, можливо, матч би закінчився з рахунком 1:0, але ми шукали щастя біля чужих воріт. Трошки розкрились, пропустили м'ячі.
 
На сьогодні футзалісти в команді «Локомотив» такі, що рівноцінних замін нема. І третій гол це показав. Коли потрібно було просто вийти і дати відпочити основним гравцям, ті футзалісти, які були на полі, не змогли зіграти так, як потрібно. Треба працювати, набратись терпіння, і результат буде обов'язково.
 

Источник — Энергия Львов

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