Энергия берет реванш у Локомотива за двух сухих поражения

Очень неровно проводят нынешний регулярный чемпионат «Энергия» и «Локомотив», и хотя он уже вот-вот выйдет на финишную прямую, что чемпион страны, что вице-чемпион находятся в процессе поиска той игры, которая позволит им подкрепить свои высокие амбиции тогда, когда начнется плей-офф.

Матч второго круга, как известно, был уже третьим свиданием «Энергии» и «Локомотива» в нынешнем сезоне. Ни матч за Суперкубок, ни игра первого тура никаких положительных эмоций команде Валерия Легчанова не принесли, так что, мотивация у «энергетиков» была запредельной. Гости были готовы к активной игре хозяев, и чтобы уберечь себя от неприятностей, в начале матча старались играть надежно, удерживая мяч у себя. Однако такая тактика работала недолго, за счет настойчивого прессинга вскоре уже «энергетики» были больше на мяче, и опасные моменты у ворот Литвиненко не заставили себя ждать.

На 9-й минуте Михаил Грицына слева вышел на голкипера харьковчан, подсечкой перебросил через него мяч, но на ленточку своевременно успел Малышко, который и выбил мяч из пустых ворот. Еще через минуту слева опасно пробил Багряк – Литвиненко выручил свою команду. Вскоре уже Кузь ударом почти от бровки проверил штангу. Настойчивость и помогла «Энергии» добиться успеха. Кузь слева вышел на ударную позицию, и сильным низовым ударом пробил руки Литвиненко, от которых мяч оказался в сетке.

Наставник гостей Евгений Рывкин взял тайм-аут, после которого инициатива перешла к гостям, но никакой сверхсерьезной работы у Питули не было – нужно было лишь брать «своё». Такой поворот уже не устраивал Валерия Легчанова, который на 17-й минуте воспользовался своим правом на минутное общение с футболистами.

Концовка тайма получилась несколько сумбурной, где лихие атаки накатывались то на одни, то на другие ворота, но у них была общая беда – без острого завершающего удара. Гол Тарас Кузя так и остался единственным в первые 20 минут игры.

Желание «Локомотива» поднять градус игры после перерыва было вполне объяснимым, но оно не совпадало с нынешним состоянием команды. Атаки, подчас авантюрные, завершались обрезами, ликвидировать которые приходилось с фолами, да и еще с желтыми карточками. Питуля, как и в первом тайме, не испытывал перегрузок от объема работы, зато у ворот Литвиненко, в ходе контратак хозяев, угрозы возникали раз за разом. В течение двух минут очень опасными были удары Михаила Грицыны и Федюка, но для «Локомотива» обошлось. Игра однозначно радовала болельщиков скоростями, но и должна была огорчать большим количеством брака у обеих команд.

Игру, как говорится, до гола в свою пользу качнули хозяева. Струк быстро ввел аут на Федюка, который ударом в касание поразил ближний угол ворот Литвиненко. Как и в первом тайме, Евгений Рывкин взял тайм-аут, после которого в ворота гостей вышел Савенко. Смысл этой замены стал понятен очень быстро – второй голкипер гостей стал подключаться к атакам своей команды. Однако комбинации «железнодорожников» «5 на 4» до логического завершения не доводились. А «Энергия», тем временем, выжала гол из еще одной своей атаки. В несколько передач на половине гостей мяч был доведен до Кузя, который четко пробил в угол ворот.

«Локомотив» продолжал использовать Савенко больше как полевого игрока. Когда же «Энергия» подстроилась под его подключения, во вратарской футболке стал играть Александр Сорокин. Собственно, он и мог распечатать Питулю за считанные секунды до сирены, но слева с дуги пробил с ближнюю штангу.

3:0 – победа за львовянами, и парадоксальные матчи в этом сезоне играют между собой «Энергия» и «Локомотив» – уж если побеждать, так под ноль. По итогу субботних матчей на местах в турнирной таблице со второго по шестое снова произошли пертурбации, и кто знает, вполне может быть, что «Энергия» и «Локомотив» еще пересекутся между собой и в плей-офф.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

«Энергия» (Львов) – «Локомотив» (Харьков) – 3:0 (1:0)

«Энергия»: Андрей Питуля – Виталий Багряк, Степан Струк, Тарас Кузь, Андрей Федюк – Виталий Радевич, Виталий Танский, Михаил Грицына, Николай Грицына, Олег Легендзевич, Роман Кордоба, Олег Гасюк, Богдан Стефанкив

«Локомотив»: Дмитрий Литвиненко (Юрий Савенко, 30)– Сергей Малышко, Богдан Свиридов, Денис Овсянников, Дмитрий Бондарь – Александр Сорокин, Дмитрий Сорокин, Максим Литвинов, Николай Белоцерковец, Ярослав Лебедь, Олег Выставной

Арбитры: Николай Подранный (Житомир), Сергей Подворный (Хмельницкий)

Тарас Кузь, 13, 33. Андрей Федюк, 30. Тарас Кузь, 13, 33. Андрей Федюк, 30.

Виталий Танский, 28. - Ярослав Лебедь, 19. Александр Сорокин, 23. Дмитрий Сорокин, 23. Денис Овсянников, 26. Виталий Танский, 28.- Ярослав Лебедь, 19. Александр Сорокин, 23. Дмитрий Сорокин, 23. Денис Овсянников, 26.

Удары (в створ): 23 (12) –21 (10).