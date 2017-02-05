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Разгром в Латине: неаполитанский коллапс в 2017 году продолжается

14 тур. Стефано Маммарелла уже почти вернулся, и на свои 33 получил замечательный подарок

  • 05.02.2017 12:48
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www.divisionecalcioa5.it, Киоли Коджианко Футзал – Реал Риети
© www.divisionecalcioa5.it, Киоли Коджианко Футзал – Реал Риети
Ровно три недели в регулярном чемпионате Италии была пауза, во время которой футзальная «скуадра адзурра» провела по два товарищеских матча со сборными Хорватии и Сербии. Возобновился же чемпионат Серии А матчами 18-го тура, которые внесли изменения в верхней части турнирной таблицы.
 
Самым результативным в туре стал матч, который по времени игрался самым первым. В Латине, что в часе езды от Рима, местный клуб «Аксед Груп Латина» принимал «Лолло Каффе Наполи». Стоит вспомнить, что перед самым финишем первого круга неаполитанцы возглавляли турнирную таблицу Серии А. Но в середине декабря команду словно подменили – «Лолло Каффе Наполи» проиграл «Пескаре», а затем уже после нового года последовали еще два поражения – от «Ма Груп Имолы» и «Лупаренсе». Тем не менее, запас очков у команды Франческо Чиполлы был таким, что она продолжала оставаться на втором месте. Однако и выезд в Латину не принес «Лолло Каффе Наполи» положительных эмоций.
 
В первые 20 минут на гол Баттистони и дубль Бернардеса гости ответили голом Манфроя, а сразу после перерыва болельщики увидели еще три забитых мяча – два в исполнении хозяев и один гостей. Не имея других вариантов, неаполитанцы стали играть с пятым полевым игроком, что-то при игре «5 на 4» удалось забить, но кардинально это ситуацию не изменило. У «Аксед Груп Латины» в ударе был Даниэль Баттистони, отметившийся покером. Особенно хорош был его последний мяч – великолепный выверенный удар из пределов своей штрафной, и мяч, полетев по высокой дуге над далеко вышедшим из ворот голкипером «Лолло Каффе Наполи» Леандро Перейрой, оказался в сетке. 8:4 – четвертое поражение подряд клуба из Неаполя! Естественно, что череда поражений не могла так долго оставаться без последствий, и по итогу тура «Лолло Каффе Наполи» опустился на четвертое место.
 
А обошли его сразу два клуба, которые сейчас явно на ходу. «Лупаренсе» на своем паркете встретил упорное сопротивление со стороны «Лацио», но все-таки смог убедить римлян сложить оружие. У «волков» по мячу в свой актив записали ветеран итальянского футзала Эдгар Бертони и чемпион мира в составе сборной Аргентины Алан Бранди. Под ноль выиграл свой матч и «Аква&Сапоне», дожав «Ма Груп Имолу» во второй половине второго тайма. Кстати, стоит отметить, что у «водо-мыльной» команды после длительной реабилитации вернулся Стефано Маммарелла, 2-го февраля отметивший своё 33-хлетие. Правда, один из лучших голкиперов мира в Имоле на площадку не выходил, но до плей-офф еще есть время, и к нему «Аква&Сапоне» подойдет, имея в составе два очень сильных голкипера. Ну, а победа над дебютантом Серии А стала для «Аква&Сапоне» уже восьмой (!) подряд – это лучшая подобная серия в текущем сезоне.
 
Завершался же отчетный тур матчем в Пескаре, где лидер Серии А принимал «Футзал Исола». Даже полунамека на какие-либо неожиданности в этой игре не было. Одного тайма хватило подопечным Фульвио Колини, чтобы создать себе комфортный задел, и счет 4:1 не в полной мере отражал то преимущество, которое было у хозяев паркета. Вскоре после перерыва «Пескара» довела счет до 6:1, после чего фактически просто доиграла игру.
 
Матчами 14-го тура Серия А вступила в активную фазу – в течение ближайших полутора месяцев, в каждый уик-энд, будут сыграны еще 6 туров. Ближайший из них – 10-11 февраля. Центральный матч 15-го тура – это игра в Монтесильвано между «Аква&Сапоне» и «Лупаренсе». «Пескаре» предстоит выездной матч в Риети, где, скорее всего, просто не будет. «Реал Риети», вице-чемпион Италии, рискует в этом сезоне пролететь мимо плей-офф, так что, биться за очки нужно в каждом матче, не взирая на статус соперника.

14 тур. 3-4 февраля
 
«Аксед Груп Латина» – «Лолло Каффе Наполи» – 8:4 (3:1)
 Баттистони (3,22,30,40), Бернардес (12,12), Авеллино (23,31) – Манфрой (9,28), Крема (22), Андре Феррейра (35)



«Киоли Коджианко Футзал» – «Реал Риети» – 4:3 (2:1)
 Брицци (4), Йерай (14), Ипполити (39,39) – Суазо (16), Рафинья (25), Дуйо (37)



«Каос Футзал» – «Каме Доссон» – 3:3 (1:1)
 Матеус (9), Тули (34), Титон (37) – Боавентура (4), Алемао (32), Белломо (39)

«Лупаренсе» – «ТКЧ Лацио» – 2:0 (1:0)
 Бертони (3), Алан Бранди (21)

«Ма Груп Имола» – «Аква&Сапоне» – 0:4 (0:0)
 Лукаян (30), Джонас (35), Лима (39), Романо (39)

«Пескара С5» – «Футзал Исола» – 6:2 (4:1)
 Канал (1), Роса (15), Куццолино (17,25), Шимангиньо (19), Гиотти (24) – Марселиньо (18), Ментасти (40)



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

Источник — Sport.ua

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