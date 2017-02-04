Энергия – Локомотив. Онлайн

Чемпионат Украины по футзалу (Экстра-лига) 15-й тур, 04.02.2017 14:00.
Сегодня в 14:00 состоится матч между командами «Энергия» (Львов) и «Локомотив» (Харьков).
Энергия - Локомотив. Текстовая трансляция.
АНОНС МАТЧА ЭНЕРГИЯ – ЛОКОМОТИВ
Следите за событиями онлайн в матче «Энергия» (Львов) – «Локомотив» (Харьков) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!
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Источник — Sport.ua
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