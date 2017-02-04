Энергия – Локомотив. Онлайн

Чемпионат Украины по футзалу (Экстра-лига) 15-й тур, 04.02.2017 14:00.

Сегодня в 14:00 состоится матч между командами «Энергия» (Львов) и «Локомотив» (Харьков).



АНОНС МАТЧА ЭНЕРГИЯ – ЛОКОМОТИВ



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