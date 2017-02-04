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Энергия – Локомотив. Онлайн

14.00. Текстовая трансляция матча 15-го тура чемпионата Украины (Экстра-лига)

  • 04.02.2017 10:25
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Энергия – Локомотив. Онлайн

Чемпионат Украины по футзалу (Экстра-лига) 15-й тур, 04.02.2017 14:00.

Сегодня в 14:00 состоится матч между командами «Энергия» (Львов) и «Локомотив» (Харьков).
 

Энергия - Локомотив. Текстовая трансляция.

АНОНС МАТЧА ЭНЕРГИЯ – ЛОКОМОТИВ

Следите за событиями онлайн в матче «Энергия» (Львов) – «Локомотив» (Харьков) в нашей текстовой трансляции. Присоединяйтесь к обсуждению опасных и спорных моментов в комментариях под трансляцией!

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Источник — Sport.ua

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