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У лучшего игрока ЧМ-2012 по футзалу обнаружена опухоль мозга

Игрока сборной Бразилии Нето в самое ближайшее время ждет операция

  • 03.02.2017 14:43
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У лучшего игрока ЧМ-2012 по футзалу обнаружена опухоль мозга
У защитника футзального «Кайрата» и сборной Бразилии Нето обнаружена опухоль головного мозга, сообщает Sports.kz со ссылкой на Globo Esporte.
 
Ранее «Кайрат» объявил, что Нето пропустит товарищеские матчи сборной Бразилии с Каталонией из-за травмы, однако не уточнил степень ее серьезности. Позднее комментатор SporTV Марсело Родригес написал в своем блоге, что у защитника казахстанской команды серьезная болезнь, этично не раскрыв деталей и дождавшись заявления самого игрока.
 
— Две недели назад я почувствовал себя плохо во время одной из тренировок «Кайрата» и прошел обследование, которое выявило опухоль головного мозга. По прилете в Бразилию я повторно сделал тесты, которые подтвердили диагноз. Завтра мне предстоит операция. Я хочу вас попросить молиться за меня и, пожалуйста, пока не звоните мне, потому что я хочу побыть с семьей, — сказал Нето.

Напомним, что Нето был признан лучшим игроком чемпионата мира по футзалу 2012 года, забив в овертайме мяч, который принес победу сборной Бразилии над Испанией 3:2.
 
3 февраля Нето будет прооперирован в его родном городе Уберландия. 

Источник — Спортивный портал Казахстана

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