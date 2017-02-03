У лучшего игрока ЧМ-2012 по футзалу обнаружена опухоль мозга

У защитника футзального «Кайрата» и сборной Бразилии Нето обнаружена опухоль головного мозга, сообщает Sports.kz со ссылкой на Globo Esporte.

Ранее «Кайрат» объявил, что Нето пропустит товарищеские матчи сборной Бразилии с Каталонией из-за травмы, однако не уточнил степень ее серьезности. Позднее комментатор SporTV Марсело Родригес написал в своем блоге, что у защитника казахстанской команды серьезная болезнь, этично не раскрыв деталей и дождавшись заявления самого игрока.

— Две недели назад я почувствовал себя плохо во время одной из тренировок «Кайрата» и прошел обследование, которое выявило опухоль головного мозга. По прилете в Бразилию я повторно сделал тесты, которые подтвердили диагноз. Завтра мне предстоит операция. Я хочу вас попросить молиться за меня и, пожалуйста, пока не звоните мне, потому что я хочу побыть с семьей, — сказал Нето.



Напомним, что Нето был признан лучшим игроком чемпионата мира по футзалу 2012 года, забив в овертайме мяч, который принес победу сборной Бразилии над Испанией 3:2.

3 февраля Нето будет прооперирован в его родном городе Уберландия.