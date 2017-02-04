Энергия – Локомотив. Анонс

Еще несколько дней в течение текущей недели два товарищеских матча между сборными Украины и Испании были главной темой для разговоров в футзальном сообществе. И они того стоили – тот факт, что поединки нашей национальной дружины с действующим чемпионом Европы стали событием для спортивной Украины, даже бессмысленно подвергать сомнению. Во-первых, об этом сами за себя говорили заполненные трибуны столичного Дворца спорта, причем, что особо примечательно – и на второй игре. Во-вторых, футзалу высшего уровня было уделено внимание всеми спортивными изданиями, включая и те, которые им внутренние футзальные турниры особо не балуют.

Но на то они и праздники, чтобы бывать не очень часто, и в ближайшие выходные наш футзал возвращается к своим привычным заботам, а связаны они с регулярным чемпионатом Экстра-лиги, где со своей ближайшей перспективой определись уже два клуба. Киевский «ХИТ» еще 14 января, после победы над «Соколом», застолбил за собой первое место в регулярном чемпионате. Тем временем, черноморский «Uni-Laman», уступив ровенскому «Кардиналу» в первом матче 15-го тура, проходившему еще до эпохальных матчей Украина – Испания, окончательно утратил даже теоретические шансы на участие в плей-офф.

Для остальных же клубов горячая пора регулярки только начинается. Каждый из четырех матчей 15-го тура, которые пройдут в субботу и воскресенье, по-своему привлекателен, со своей подоплекой, но все же на статус центрального более других потянет матч во Львове, где в третий раз в сезоне друг против друга сыграют «Энергия» и «Локомотив», две лучшие команды прошлого сезона.

Но, прежде всего, хотелось бы сказать огромное спасибо тем ребятам из этих двух команд, которые играли против сборной Испании, и продемонстрировали не только высокое мастерство, но и настоящее мужество. Николай Грицына, Михаил Грицына, Николай Белоцерковец, Дмитрий Бондарь, Дмитрий Сорокин 28 и 29 января оставили на площадке киевского Дворца спорта всё, что у них было на тот момент, и бились за украинский футзал на все 100, не взирая на те проблемы, которые у них были с физическим состоянием. Кто-то был не совсем здоров до игры, но все равно рвался в бой, кому-то доставалось уже по ходу матчей, но все были мужиками. Отметим и Дмитрия Литвиненко, которому не пришлось выйти на площадку – таким было решение главного тренера, и его нужно принимать спокойно и профессионально. Но и он, наверняка, был в состоянии сильнейшего напряжения, находясь рядом с событиями. Ведь любой футболист скажет, когда ему сложнее – либо самому быть в гуще игры, либо наблюдать со стороны.

При всей своей турнирной важности предстоящий во Дворце спорта «Галичина» матч что для «Энергии», что для «Локомотива» будет «одним из», вне зависимости от его исхода. Понятно, что победный результат поспособствует более высокой позиции по итогу регулярного чемпионата, но разве она что-то сможет гарантировать в плей-офф, когда в нем будет соперник по силам тебе практически равный, а своя площадка – это фактор «за» или «против», еще тот вопрос. Можно было бы в качестве интриги притянуть за уши тему прошлогоднего противостояния «энергетиков» и «железнодорожников» в финале плей-офф. Но реванш, пожалуй, сейчас более актуальный мотиватор как раз для команды Валерия Легчанова, которая уступила «Локомотиву» и в матче за Суперкубок Украины, и в первом круге в Харькове, причем, не забив при этом ни одного мяча.



Если все же говорить о турнирной таблице, то у победителя в перспективе хорошие шансы быть выше, чем у проигравшего по итогу первой части чемпионата. В оставшихся до конца регулярного чемпионата матчах «Энергии» и «Локомотиву» по разу предстоит сыграть с «ХИТом» и «ЛТК/ИнБев/НПУ», а, кроме них, у «энергетиков» еще есть выездной матч против «Продэксима», а у «железнодорожников» – домашний с «Кардиналом». Какие могут быть очковые перспективы при таких соперниках – нынешний чемпионат уже приучил нас, что прогнозировать в нем до игры – дело неблагодарное. Вот станет известен результат – тогда уже можно поговорить более детально.

Анатолий ПОДВОЙСКИЙ

4 февраля, суббота