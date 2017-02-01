Україна – Іспанія: вболівальницький ажіотаж та репетиція перед ЧЄ-18

Матчі національних збірних команд України та Іспанії стали визначною подією для вітчизняного футзалу і продемонстрували високий попит серед уболівальників на проведення спортивних подій такого рівня в нашій країні, впевнений перший віце-президент ФФУ Вадим Костюченко.

- Як ви оцінюєте матчі проти збірної Іспанії? Чи задоволені Ви проведенням цих спарингів з точки зору організації?

- Однозначно, це визначна подія для українського футзалу загалом, і особливо приємно, що ці матчі викликали неабиякий ажіотаж серед українських вболівальників, які заповнили трибуни київського Палацу спорту. У процесі організації спарингів виникали деякі технічні проблеми, але до початку кваліфікаційного раунду буде можливість усунути всі недоліки.

- Чи добре себе зарекомендувало нове покриття, яке було встановлене у столичному Палаці спорті спеціально для цих матчів?

- Придбання нового надсучасного покриття виробництва фірми Mondo стало можливо в рамках програми УЄФА «Хет-трик». Ініціював цю ідею президент Федерації футболу України Андрій Павелко, його підтримало керівництво Асоціації футзалу України. Нове покриття було змонтоване та розмічене напередодні проведення стикових матчів чемпіонату світу між національними збірними України та Словаччини, які проходили в Одесі у квітні 2016 року. Цікаво, що до того, як розпочалися тренування та матчі, на цьому паркеті свій турнір провели й одеські школярі. Новий паркет дозволяє гравцям демонструвати свої найкращі якості. Я впевнений, що цей подарунок буде й надалі допомагати нашим футзальним командам підвищувати рівень своєї майстерності.

- Які враження залишилися у іспанської сторони після двох поєдинків з нашою командою? Зокрема, від гри збірної України, суддівства, рівня підтримки уболівальників?

- Враження найкращі, інакше одна з найсильніших національних збірних команд не приїхала б до нашої країни. Зокрема, голова Комітету арбітрів з футзалу іспанської футбольної федерації Педро Галан зазначив, що Україна відіграє ключову роль у розвитку європейського та світового футзалу, а наша національна команда продемонструвала чудову гру на чемпіонаті світу в Колумбії в 2016 році. За словами іспанського фахівця, українські арбітри знаходяться за крок від топ-групи рефері і мають відмінні шанси потрапити на майбутні чемпіонати Європи та світу. Ну а неймовірний рівень підтримки уболівальників, які зібралися в Палаці спорту, щоб надихнути нашу команду на великі звершення і подивитися на майстрів найвищого рівня, гості з Іспанії могли відчути безпосередньо. Неймовірна атмосфера спортивного свята!

- Наскільки корисний цей досвід для українського футзалу?

- Лише в матчах подібного рівня можна перевірити, на що здатна організація. І я вважаю, що ми цей залік склали і зупинятися на цьому не плануємо. Можна сказати, що це була чудова репетиція перед проведенням кваліфікаційного раунду ЧЄ-2018, який УЄФА довірив Україні. З 8 по 11 квітня до київського Палацу спорту знову буде прикута увага вболівальників, адже до столиці нашої країни завітають збірні Хорватії, Бельгії та Чорногорії. Користуючись нагодою, хочу запросити глядачів прийти та підтримати наших хлопців у цих матчах.

- У перервах спарингів команди взяли участь у соціальній ініціативі ФФУ «Грай в гостях, грай всюди». Чи планує національна асоціація надалі реалізовувати цю програму у футзалі?

- Федерація футболу України продовжує активну соціальну діяльність, одним із напрямків якої є підтримка дітей військовослужбовців, учасників АТО і переселенців зі східних областей країни і Криму. Цей проект виконує важливу функцію: він є інструментом соціальної інтеграції для дітей, які змушені будувати своє життя, заводити нових друзів і, звичайно ж, займатися спортом у незнайомому для них середовищі. Уже не перший рік по всій країні проходять дитячі фестивалі «Грай в гостях, грай всюди», ініціатором яких є ФФУ в рамках угоди з Дитячим фондом УЄФА «Children Foundation». Подібні акції для дітей-переселенців ФФУ неодноразово проводила на матчах за участю національної збірної команди України. Ми бачили щастя в очах дітлахів, які мали нагоду наживо познайомитися і поспілкуватися зі своїми кумирами-футболістами. Тепер же ми реалізували цю ініціативу на матчах футзальних збірних, і це не дивно, адже збірна України займає провідні позиції в світі в цьому виді спорту. І надалі будемо впроваджувати цей соціальний проект у футзалі. Зокрема, перед квітневим відбірковим циклом у Палаці спорту заплановане проведення дитячого футзального турніру. Крім того, перед стартом кваліфікаційних поєдинків національна збірна з футзалу проведе відкрите тренування для юних вболівальників.