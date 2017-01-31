Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Віталій ОДЕГОВ: «Ми не були слабшими за Іран»

Іран (U-21) – Україна (U-21) – 2:1. Післяматчевий коментар в.о. головного тренера збірної України

  • 31.01.2017 19:45
  • 67 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Віталій ОДЕГОВ: «Ми не були слабшими за Іран»
Виконуючий обов’язки головного тренера молодіжної збірної України Віталій Одегов поділився враженнями від другого товариського матчу з молодіжною збірною Ірану.
 
- Сьогодні грали навіть краще, ніж учора, більш конструктивно, створили багато моментів, але з реалізацією у нас були проблеми. Трохи фізично нас, мабуть, не вистачило, тому що специфіка паркету така, що після вчорашньої гри ноги трохи підсіли. Ми постарались дати всім хлопцям пограти. Тобто, сьогодні в «основі» вийшли ті, хто вчора провів мало часу. Також ми поміняли воротарів. У нас була задача, щоб усі, хто сюди приїхав, зіграли. Хлопці грали з бажанням, з великою самовіддачею. Вони молодці, велике їм спасибі.
 
- А взагалі ця поїздка в Іран пішла на користь?
- Так, бо ми їхали подивитись та визначити рівень нашого чемпіонату, чого ми вартуємо на цьому рівні. Ми грали з командою, яка у світовому рейтингу знаходиться вище за нас. Тут футзал на дуже високому рівні. Але ми були принаймні не слабшими за Іран – це однозначно. Просто не вистачило нам трохи у вирішальній стадії. Моментів було достатньо, щоб скористатися ними.
 
- Які найближчі плани молодіжної збірної, і чи визначились Ви, з ким можна зіграти?
- Поки що найближчих планів немає.
 

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Интересные факты
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.