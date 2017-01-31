Віталій ОДЕГОВ: «Ми не були слабшими за Іран»

Виконуючий обов’язки головного тренера молодіжної збірної України Віталій Одегов поділився враженнями від другого товариського матчу з молодіжною збірною Ірану.

- Сьогодні грали навіть краще, ніж учора, більш конструктивно, створили багато моментів, але з реалізацією у нас були проблеми. Трохи фізично нас, мабуть, не вистачило, тому що специфіка паркету така, що після вчорашньої гри ноги трохи підсіли. Ми постарались дати всім хлопцям пограти. Тобто, сьогодні в «основі» вийшли ті, хто вчора провів мало часу. Також ми поміняли воротарів. У нас була задача, щоб усі, хто сюди приїхав, зіграли. Хлопці грали з бажанням, з великою самовіддачею. Вони молодці, велике їм спасибі.

- А взагалі ця поїздка в Іран пішла на користь?

- Так, бо ми їхали подивитись та визначити рівень нашого чемпіонату, чого ми вартуємо на цьому рівні. Ми грали з командою, яка у світовому рейтингу знаходиться вище за нас. Тут футзал на дуже високому рівні. Але ми були принаймні не слабшими за Іран – це однозначно. Просто не вистачило нам трохи у вирішальній стадії. Моментів було достатньо, щоб скористатися ними.

- Які найближчі плани молодіжної збірної, і чи визначились Ви, з ким можна зіграти?

- Поки що найближчих планів немає.