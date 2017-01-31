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Молодіжна збірна України зазнала поразки від Ірану в другій грі

Поступаючись після першого тайму, українці так і не змогли відігратися

  • 31.01.2017 19:30
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Молодіжна збірна України зазнала поразки від Ірану в другій грі


31 січня. Тегеран. Другий товариський матч

Іран U-21 – Україна U-21 – 2:1 (2:1)

Іран: Шахбазі – Резапур, Лотфі, Кадходаї, Кахремані – Фаал, Х. Р. Карімі, М. Карімі, Хані – Ебрахімі, Хейдарі. Не грали: Ростамі, Шаріфіян, Дхамех

Україна: Левандівський – Виставний, Пелех, Микитюк, Горбатий – Зеленкевич, Радевич (к), Карбула, Чеберяк – Паутяк, Воронцов, Кефа, Мороховець. Не грав: Войтович

 Кахремані (11), М. Карімі (15) – Горбатий (5).
 

Источник — Sport.ua

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