Молодіжна збірна України зазнала поразки від Ірану в другій грі

31 січня. Тегеран. Другий товариський матч
Іран U-21 – Україна U-21 – 2:1 (2:1)
Іран: Шахбазі – Резапур, Лотфі, Кадходаї, Кахремані – Фаал, Х. Р. Карімі, М. Карімі, Хані – Ебрахімі, Хейдарі. Не грали: Ростамі, Шаріфіян, Дхамех
Україна: Левандівський – Виставний, Пелех, Микитюк, Горбатий – Зеленкевич, Радевич (к), Карбула, Чеберяк – Паутяк, Воронцов, Кефа, Мороховець. Не грав: Войтович
Кахремані (11), М. Карімі (15) – Горбатий (5).
Источник — Sport.ua
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