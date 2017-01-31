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Віталій ОДЕГОВ: «Ми не були готові до гри на тарафлексі»

Іран (U-21) – Україна (U-21) – 2:2. Післяматчевий коментар в.о. головного тренера збірної України

  • 31.01.2017 14:56
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Віталій ОДЕГОВ: «Ми не були готові до гри на тарафлексі»
Виконуючий обов’язки головного тренера молодіжної збірної України Віталій Одегов проаналізував перший матч проти молодіжної збірної Ірану (2:2) та поділився сподіваннями щодо другого поєдинку.
 
- Було неочікувано, що грали на тарафлексі. Ми до цього покриття не готові. Перший тайм пішов на те, щоб хлопці пристосувалися до покриття, до відскоку м’яча, до суперника. У другому таймі вже адаптувались, грали більш розкуто та впевнено. Всі грали з відмінним бажанням. Була можливість грати у всіх гравців, які були у заявці. Приємно, що повернувся у склад Микитюк. Лікарі з ним працювали, він два дні тренувався за індивідуальною програмою. Він вийшов не у стартовій четвірці, а у середині першого тайму. І, в принципі, вийшов з хорошим бажанням, трохи підсилив гру.
 
- Закономірний результат 2:2?
- В принципі, аналізуючи за моментами – так. Результат закономірний. Гострі ситуації були як у одних воріт, так і у інших. Рахунок, мабуть, по грі. Обидві команди грали у агресивний футзал, високо зустрічали. За рахунок цього з’являлись моменти у обох воріт.
 
- Буде другий матч. Тут вже суперник відомий, паркет відомий, тобто – вже можна буде пробувати те, до чого Ви, як тренер, намагаєтесь підготувати хлопців, чи не так?
- В принципі, ми і напередодні пробували. Можемо хіба що внести деякі корективи з урахуванням того, що побачили вчора. Тобто, ті наші напрацювання, які ми награвали, «стандарти». Вчора вони не проходили, оскільки суперник трохи по-іншому розташовувався. Сьогодні на перегляді ми спробували врахувати ті нюанси та перебудуватись. Принаймні, перебудувались на словах. А як буде у грі – подивимось.

Источник — АФУ

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