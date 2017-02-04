После двухнедельной паузы снова завертелся регулярный чемпионат Испании по футзалу, в котором состоялись матчи 18-го тура.

Пока сборная Испании играла в Украине, некоторые в Примере не сидели сложа руки, потому что жизнь заставляет. Незадолго до нового года клуб из Валенсии «Леванте», увязший на дне турнирной таблицы, сменил главного тренера, и у руля команды встал один из самых талантливых тренеров новой волны Давид Мадрид. С его приходом кое-какие подвижки у «левантийцев» начались, и даже 7 очков добавилось, но, похоже, что в Валенсии всерьез задумались о том, что надо выбираться из трясины. Как результат, 10 дней назад «Леванте» подписал игрока сборной Бразилии Же (на фото вверху - №99), а его дебют пришелся на игру против «Эль Посо Мурсии». Самый любопытный момент здесь в том, что первую половину сезона Же провел как раз в «Эль Посо Мурсии», но что-то у него там не задалось.

Поможет ли бразилец «Леванте», покажет жизнь, но игрока такого уровня в этой команде точно нет никого. Не исключено, что Же что-то там Давиду Мадриду подсказал про свой бывший клуб, который поехал в Валенсию без травмированного Мигелина, и «Леванте» при забитом до отказа спорткомплексе «El Cabanyal» (кстати, он так себе, средненький – ничего лишнего) «зарубился» с испанским грандом на всю катушку. И даже быстро пропущенный от Алекса мяч не повлиял на настрой валенсийцев. Пицарро к середине тайма восстановил равновесие, а в дальнейшем, больше играя от обороны, «Леванте» не упускал возможностей подергать «Эль Посо Мурсию» контратаками. Любопытной получилась концовка первого тайма, когда обе команды получили возможность пробить 10-тиметровые, но Йерай у хозяев (однажды), и Фабио у гостей (дважды) не позволили себя переиграть. Перерыв ничего существенно не изменил, а свой шанс вырвать три очка мурсийцы получили на 39-й минуте, когда у хозяев за две желтые карточки был удален Маркес. Оборона «Леванте» во главе с Йераем до самой финальной сирены демонстрировала чудеса героизма, но ничью хозяева смогли отстоять. Она не позволила «Леванте» уйти из зоны вылета, но это одно очко команде точно лишним не будет, да и в плане психологии может команде пойти на пользу.

Вот кому уж очень сложно будет выбраться из пропасти, да и, наверное, невозможно, так это второй команде из провинции Мурсия. Четыре очка в 18-ти матчах – давно уже в Примере не было такого безнадежного аутсайдера. Очередной баранкой для «Хумильи» обернулась поездка в столицу Каталонии. «Барселоне Ласса», из которой в Киев ездило сразу 5 футболистов, как раз такой соперник и нужен был, которого можно было бы обыграть в экономрежиме. Голкипер Хуанхо вообще получил выходной, а из «сборников» по голу на счету Хоселито Фернандеса и Марка Толры. В целом же, 6:1 – счет, который не отражает то преимущество, которое было у лидера Примеры над её аутсайдером.

Если у футзальной «Барсы» был, по сути, проходной матч, то её преследователю, «Мовистар Интеру», пришлось основательно помучиться со своим соперником. «Рибера Наварра» приехала в гости к чемпиону Испании с ограниченным комплектом футболистов – 8 полевых и 2 вратаря. Но, как говорится, «нас мало, но мы из Наварры». Голкипер «Рибера Наварры» Молина выдал невероятный первый тайм, отбивая все, что летело в его ворота. Но и его партнеры не тушевались перед грозным соперником – достаточно сказать, что уже с 13-й минуты обеим командам пришлось играть с багажом в 5 фолов. Вскоре нервы не выдержали у Ривильоса, и это 6-й фол. Однако гости не использовали свой шанс выйти вперед. И только после перерыва «мовистаровцы» смогли подобрать ключи к воротам Молины – Бруно Таффи почти от левой бровки вогнал мяч в дальний угол. Тем временем, у наваррцев было не так много возможностей выбраться из обороны, но одну из них на 26-й минуте эффектным дальним ударом завершил Луисма. Ничейный счет продержался 7 минут, когда Рикардиньо воспользовался ошибкой гостей у своих ворот, и со второй попытки пробил Молину. Под занавес матча «Рибера Наварра» пошла ва-банк, и шансы уйти от поражения были, но у «Мовистар Интера» на последнем рубеже был хорош Хесус Эрреро. Итог же матчу подвел Рикардиньо, поразив пустые ворота практически с сиреной. 3:1 – «Мовистар Интер» продолжает гонку за «Барселоной Ласса», и между ними вот уже 7 туров дистанция в одно очко не меняется.

В зоне плей-офф очень интересным представлялся матч между «Пенисколой» и «Катгаз Э. Санта Коломой», но борьбы не получилось – хозяева порвали своего соперника, и упрочили свои позиции в верхней восьмерке. А вот каталонцам за место в зоне-плей-офф, похоже, предстоит серьезная конкуренция с «Сантьяго Футзал», у которого в матче с «Бурелой» блеснули братья Алекс и Антонио Диз.

Ровно через неделю командам Примеры предстоит сыграть матчи 19-го тура. Наиболее интересный из них состоится в Мурсии, где подопечные Дуды сыграют с «Пальмой Футзал», своим соседом снизу. «Мовистар Интеру» предстоит поездка в Сарагосу, где может быть непросто. «Барселону Ласса» ждет вылет на Канарские острова – местная «Гран-Канария» от зоны вылета недалеко, так что, обязательно постарается сделать все, чтобы игра не стала для каталонцев легкой прогулкой.



3-4 февраля. 18 тур

«Леванте UD» – «Эль Посо Мурсия» – 1:1 (1:1)

Пицарро (9) – Алекс (3)







«Магна Гурпеа» – «Гран-Канария» – 5:4 (3:1) Пицарро (9) – Алекс (3)

Араса (12,12), Рафа Усин (17,37), Хави Эсеверри (21) – Хуанильо (3), Хуан Пуэртас (22), Бингиоба (23), Пабло Саладо (38)







«Пальма Футзал» – «Риос Реноваблес Сарагоса» – 4:2 (0:1) Араса (12,12), Рафа Усин (17,37), Хави Эсеверри (21) – Хуанильо (3), Хуан Пуэртас (22), Бингиоба (23), Пабло Саладо (38)

Парадински (29,31), Нано Модрего (36, автогол), Аттос (39) – Адри Ортего (19), Нано Модрего (30)







«Барселона Ласса» – «Хумилья» – 6:1 (2:0) Парадински (29,31), Нано Модрего (36, автогол), Аттос (39) – Адри Ортего (19), Нано Модрего (30)

Хоселито (5), Диего (10), Рохер (28,40), Феррао (33), Марк Толра (38) – Фернандес (23)







«Мовистар Интер» – «Рибера Наварра» – 3:1 (0:0) Хоселито (5), Диего (10), Рохер (28,40), Феррао (33), Марк Толра (38) – Фернандес (23)

Таффи (22), Рикардиньо (33,40) – Луисма (26)







«Сантьяго Футзал» – «Пескадос Рубен Бурела» – 3:0 (1:0) Таффи (22), Рикардиньо (33,40) – Луисма (26)

Алекс Диз (6), Антонио Диз (26,36)







«Хаэн» – «Пластикос Ромеро Картахена» – 5:2 (2:1) Алекс Диз (6), Антонио Диз (26,36)

Чино (3,39), Дани Мартин (13), Солано (35), Энрике (36, автогол) – Асенсио (1), Хуанпи (29) Чино (3,39), Дани Мартин (13), Солано (35), Энрике (36, автогол) – Асенсио (1), Хуанпи (29)



«Пенискола» – «Катгаз Э. Санта Колома» – 7:0 (3:0)

Хуан Карлос (9), Хуан Эмилио (10,36), Рубен Орсаес (14), Терри (30,40), Эстебан (33) Хуан Карлос (9), Хуан Эмилио (10,36), Рубен Орсаес (14), Терри (30,40), Эстебан (33)