Українська молодіжка розішлась миром з іранськими однолітками

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30 січня. Тегеран. Перший товариський матч
Іран U-21 – Україна U-21 – 2:2 (1:0)
30 січня. Тегеран. Перший товариський матч
Іран U-21 – Україна U-21 – 2:2 (1:0)
Іран: Ростамі – Резапуєв, Лотфі, М. Карімі, Кадхедай – Джамех, Ебраїмі, Хегдарі, Гаремані – Хані, Фаал, Х. Р. Карімі
Україна: Войтович – Кефа, Пелех, Горбатий, Воронцов – Мороховець, Радевич (к), Чеберяк, Паутяк – Виставний, Зеленкевич, Микитюк, Карбула.
Кадхедай (13), Х. Р. Карімі (34) – Пелех (30,31)
Источник — АФУ
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