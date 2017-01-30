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Українська молодіжка розішлась миром з іранськими однолітками

«Ураганівець» Мар’ян Пелех двічі вразив ворота збірної Ірану

  • 30.01.2017 22:07
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Українська молодіжка розішлась миром з іранськими однолітками
Звіт про матч очікуйте пізніше...

30 січня. Тегеран. Перший товариський матч 

Іран U-21 – Україна U-21 – 2:2 (1:0)
 
Іран: Ростамі – Резапуєв, Лотфі, М. Карімі, Кадхедай – Джамех, Ебраїмі, Хегдарі, Гаремані – Хані, Фаал, Х. Р. Карімі
Україна: Войтович – Кефа, Пелех, Горбатий, Воронцов – Мороховець, Радевич (к), Чеберяк, Паутяк – Виставний, Зеленкевич, Микитюк, Карбула.
 Кадхедай (13), Х. Р. Карімі (34) – Пелех (30,31)
 

Источник — АФУ

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