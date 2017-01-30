Українська молодіжка розішлась миром з іранськими однолітками

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30 січня. Тегеран. Перший товариський матч



Іран U-21 – Україна U-21 – 2:2 (1:0) Іран: Ростамі – Резапуєв, Лотфі, М. Карімі, Кадхедай – Джамех, Ебраїмі, Хегдарі, Гаремані – Хані, Фаал, Х. Р. Карімі Україна: Войтович – Кефа, Пелех, Горбатий, Воронцов – Мороховець, Радевич (к), Чеберяк, Паутяк – Виставний, Зеленкевич, Микитюк, Карбула. Кадхедай (13), Х. Р. Карімі (34) – Пелех (30,31) Кадхедай (13), Х. Р. Карімі (34) – Пелех (30,31)

Источник — АФУ

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