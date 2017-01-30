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В Киеве стартовали курсы тренеров по футзалу программы B-диплом УЕФА

За парты сели 18 слушателей, которые в перспективе получат наивысшую футзальную тренерскую категорию

  • 30.01.2017 16:02
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В Киеве стартовали курсы тренеров по футзалу программы B-диплом УЕФА
З0 січня на базі футбольного клубу «Оболонь» стартував перший семестр занять навчання тренерів з футзалу за програмою «В»-диплом УЄФА, яке проводить Центр ліцензування Федерації футболу України. Триватиме він 5 діб, протягом яких група слухачів проведе блоки теоретичних та практичних занять.
 
Зазначимо, що подібні курси з навчання для футзальних тренерів проводяться в Україні вперше, а «В»-диплом УЄФА з футзалу наразі є найвищим рівнем в класифікації тренерських кадрів в цьому виді футболу.
 
Перш група складається з 18 слухачів:
Сергій Бутенко (МФК «Юні-Ламан»), Сергій Васильєв (ФК «Легіон-ХХІ»), Костянтин Власенко (ФК «ФінКор»), Андрій Голякевич (ФК «Київ-НПУ»), Олександр Каплун (ФК «Іллічівець»), Андрій Керстинюк (ФК «Легіон-ХХІ»), Олександр Косенко (Національна збірна України з футзалу), Роман Ковальчик (СК «Сокіл»), Олег Лук´яненко (ФК «ХІТ»), Ігор Москвичов (МФК «Продексім»), Віталій Одєгов (Молодіжна збірна України з футзалу), Максим Павленко (НФК «Ураган»), Сергій Песоцький (ФК «СумДУ»), Сергій Піддубний (МФК «Кардинал-Рівне»), Роман Смірнов (ФК «МКВ»), Іван Скіцко (НФК «Ураган»), Михайло Токар (СК «Сокіл»), Тарас Шпичка (ЖФК «ІМС-НУХТ»).
 
Про те, які були складнощі при підготовці пілотних курсів, і за яким планом вони будуть проходити, розповів директор Центру ліцензування Федерації футболу України Валерій Миколайович Шамардін:
 
- Для того,щоб розпочати ці курси, була проведена велика організаційна робота спільно з Асоціацією футзалу України. Підбір викладачів, підбір тренерів – тут є свої особливості. Якщо в професійному футболі ці питання вже давно вирішені, то в футзалі ми зіткнулися з тим, що сама гра – вона має свої особливості. В технічному плані, в тактичному плані, в кількості гравців на майданчику. У нас які вимоги? По-перше, всі теоретичні лекційні методичні заняття мають бути у формі презентації, має бути діалог. Час, коли лектор виходив, стояв біля трибуни або сидів за столом, пройшов. Сьогодні – інтерактивне навчання. Ми повинні зі слухачами мати діалог, і в процесі лекційних занять, і тим більше в практичних методичних заняттях.
 
У нас були труднощі з формуванням блоку тих, хто буде вести практичний модуль, хто буде вести теоретичний модуль. І якщо с практичним у нас якихось серйозних труднощів не було, то з теоретичним було дещо складніше. Практичний модуль нам буде допомагати вести Олександр Косенко, який і сам є слухачем, це і є родзинкою курсів, що ми і самих слухачів залучаємо – це є одною з вимог УЄФА. Будемо залучати Геннадія Анатолійовича Лісенчука, людина стільки років пропрацювала в футзалі. Маємо намір залучити і головного тренера «Урагану» Івана Скіцка, який може поділитися досвідом в плануванні мікроциклів.
 
- Як буде відбуватися контроль за процесом навчання з боку УЄФА?
- УЄФА обов’язково моніторить цей процес, і є вже домовленість, що представники УЄФА приїдуть на другу сесію, на той блок, який в нас буде за два місяці. Обов’язково будуть і на заключній сесії. Після чого представник УЄФА пише довідку про своє бачення того, як розпочалось проведення курсів навчання тренерів  за програмою В-диплом УЄФА з футзалу. Ця довідка розглядається в УЄФА на спеціальній комісії, яка відповідає за розвиток навчання в країнах УЄФА.
 
- Який план проведення сесій за часом, і коли ця група слухачів отримає свої В-дипломи УЄФА з футзалу?
- За два місяці почнеться другий семестр, а в кінця травня навчання завершується, і слухачі після складання іспиту отримають В-диплом УЄФА з футзалу. Загалом, у нас три стаціонарні блоки на базі футбольного клубу «Оболонь», і один блок – це тренерська практика в своїх клубах.
 
Чого самі слухачі чекають від курсів, на це питання короткі відповіді дали Андрій Голякевич та Іван Скіцко.
 
Андрій Голякевич:
- Хотілося б нових знань, додаткового спілкування між собою вже на іншому рівні. Ну, і відповідно, отримати сам документ.
 
Іван Скіцко:
- Для мене на першому місці, коли сюди їхав, це знання. Сам документ – це вже таке, другорядне. Поспілкуватися зі своїми колегами, отримати додаткові знання – це все дуже важливе. Футзал розвивається, і потрібно отримувати знання. Дивишся, як зараз команди прогресують, тому й самому хочеться постійно зростати. Так що, знання – на першому місці.

 








Анатолій ПОДВОЙСЬКИЙ

Источник — Sport.ua

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